Francia confirma la crisis petrolera y afirma que entre el 30 % y el 40 % de las infraestructuras energéticas del Golfo han quedado destruidas

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, reveló el miércoles que entre el 30 % y el 40 % de la capacidad de refino del Golfo ha resultado dañada o destruida por los ataques de represalia de Irán, lo que ha provocado un déficit de 11 millones de barriles diarios en los mercados mundiales del petróleo. Lescure advirtió de que podría llevar hasta tres años restaurar las instalaciones dañadas y varios meses reiniciar aquellas que se cerraron de forma urgente.

| etiquetas: francia , irán , israel , usa , crisis energética , golfo pérsico , petróleo
Pablosky #1 Pablosky
Id mirando donde van a estar los puntos de carga de vuestro barrio, parece que todo el mundo va a cambiar a coche eléctrico, quiera o no.
borteixo #3 borteixo
#1 a patinete y ya. No hay pasta para más.
ochoceros #5 ochoceros
#1 Lo jodido es que tendremos que importar paneles solares domésticos, y los traerán desde China en burro :-P
Kasterot #6 Kasterot
#1 bicicleta o andar. Los que les pille a una distancia aceptable.
NoPracticante #2 NoPracticante
Entre el 30 y el 40% destruida... por ahora. Qué Irán no se ha puesto todavía en serio por lo que parece.
#4 Pitchford
Transición energética acelerada.. unos se forrarán y otros palmarán pasta.. como en todas las crisis..
