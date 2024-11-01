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[FR] Escasez de combustible en Francia: el 70% de las estaciones de servicio ya no tienen SP95, el 20% no tiene diésel

[FR] Escasez de combustible en Francia: el 70% de las estaciones de servicio ya no tienen SP95, el 20% no tiene diésel

Durante este largo fin de semana de Pascua, el doble fenómeno de la guerra en Oriente Medio y la interrupción del suministro amenaza con provocar escasez en una parte cada vez mayor del territorio nacional.

| etiquetas: gasolina , escasez , guerra , gasoil
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75 comentarios
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Comentarios destacados:              
taSanás #2 taSanás
Si esto es verdad va a ser el puto apocalipsis
10 K 96
tul #4 tul
#2 iran a trabajar montados en centrales nucleares xD
3 K 61
#44 fpove
#4 #6 #8 Iran o no iran, es es la cuestion, ahora todo gira en torno a Iran si iran o no.
0 K 6
sorrillo #8 sorrillo *
#4 iran a trabajar montados en centrales nucleares

Los vehículos de fósil no se podrán mover pero los eléctricos posiblemente sí y la red eléctrica posiblemente les siga funcionando.

A diferencia de en aquellos países donde tengan mayor dependencia de fósiles afectadas por el conflicto bélico de cara a generar electricidad.

En España con las renovables, las nucleares y los pantanos bastante llenos posiblemente no tengamos problemas en la red eléctrica ni en la carga de vehículos eléctricos, pero sí en el transporte de mercancías por carretera. Como posiblemente en Francia.
5 K 56
crysys #32 crysys
#8 Ya, y la comida me la traerán a casa en bicicleta. Esto está complicándose mucho.
0 K 10
#57 MADMax2
#32 No hacía falta ser analista político/económico graduado en Harvard para saber que nos iban a j*der a todos con la guerra. El que encima sea una guerra injusta (sin mandato de la ONU) lo hace aun más sangrante.
1 K 13
Aokromes #47 Aokromes
#8 > En España con las renovables, las nucleares y los pantanos bastante llenos posiblemente no tengamos problemas en la red eléctrica ni en la carga de vehículos eléctricos, pero sí en el transporte de mercancías por carretera. Como posiblemente en Francia.

en españa el problema es de distribucion, las redes electricas en muchas provincias estan al tope de la capacidad.
1 K 20
sorrillo #63 sorrillo
#47 Que estén a tope de capacidad no impide tener electricidad en las casas y en los comercios, no tiene nada que ver con la crisis de la que trata el meneo.
0 K 14
#51 MADMax2
#8 El GLP está más bajo de lo que solía estar en mi estaciones de servicio habituales (0.699€/l, por la bajada del iva) . A mi depósito le viene bien. Pero claro, no vivo solo del coche, tengo que consumir productos que se trasladan en diesel o se fabrican del petroleo ....
En otras gasolineras si que sé que han subido el GLP
1 K 28
alfon_sico #10 alfon_sico
#2 pues no lo sé. Pero con el COVID aquí mejor no decir nada ni vaya a ser que se note que hay un problema
1 K 18
sotillo #12 sotillo
#2 Que bien se lo van a pasar los eléctricos, todas las carreteras para ellos
1 K 30
mosfet #30 mosfet
#12 Ojalá sólo fuese eso, sin gasofa tú me dirás qué comprarás en el super.
2 K 19
#58 MADMax2
#12 Y los GLP.

Van a tener que usar los taxis eléctricos / a gas para llevar las mercancías :-P
0 K 9
#62 rystan
#12 El petróleo que llega desde Ormuz es una pequeña parte del total. Significativa la parte, pero relativamente pequeña.
0 K 7
Derko_89 #75 Derko_89
#12 Y los ciclistas xD
0 K 10
#13 Dav3n *
#2 No será porque no se avisó con tiempo...

Llenad las despensas, llevo un puto mes repitiéndome.
7 K 72
Zarangollo #14 Zarangollo
#13 esa es la cosa, la gente sigue haciendo vida normal sin inmutarse!

Creo que es por aquello de que viene el lobo (covid, ucrania, apagón...)
1 K 19
sorrillo #15 sorrillo *
#14 La gente espera el liderazgo del gobierno, cuando el gobierno haga un decreto ley diciendo que solo se permite el uso de vehículo a motor de los servicios esenciales es cuando la ciudadanía cogerá conciencia del riesgo.

El gobierno no ha hecho absolutamente ningún paso en la dirección de reducir el impacto de la crisis que parece que se nos echa encima.
0 K 14
Zarangollo #16 Zarangollo
#15 entiendo que al mínimo aviso se crearía un caos horrible, igual están esperando a que pase un poco la semana santa para empezar a avisar, deberían empezar por preparar a los supermercados
1 K 20
sorrillo #18 sorrillo *
#16 Ya, como esperaron a que pasase la manifestación multitudinaria del 8M para establecer medidas contra el covid19.

Eso fue una temeridad.
2 K 37
#28 soberao *
#18 Y el congreso de Vox programado en contra del 9M, con Ortega Smith infectado dando la mano a los abueletes franquistas y tosiendo todo el tiempo.
Ya nadie se acuerda de que fue Ortega Smith quien salvó España cerrando el Congreso de los Diputados, porque dio positivo y todos a casa en cuarentena. Cerrando el congreso ya no había problemas para cerrar cualquier otra cosa.
El 10 de marzo de 2020: www.lavozdealmeria.com/actualidad/167308/cierre-temporal-congreso-posi
Cc #11
1 K 29
#40 Meinhard
#18 Otra vez con la gilipollez del 8m?
1 K 21
Andreham #17 Andreham
#15 En semana Santa? Con elecciones a la vista? Cerca del verano?

Nada de nada van a hacer.

Titulares del no a la guerra.
1 K 22
#37 endy *
#15 El Gobierno es la antítesis de la gestión de riesgos.
Ninguna sorpresa. La reacción vendrá cuando el daño sea mayor
0 K 7
#38 Meinhard
#15 Creo que no eres consciente de lo que estás diciendo.... Venga, dale una vuelta, y vuelve a pensarlo...
1 K 21
#73 mariommoreno
#15 No hay gobierno que se atreva a hacer un decreto que hundiría al momento un montón de sectores no esenciales, a no ser que sea la última opción que tiene. Luego toca hacer planes de recuperación para inyectar dinero como con el Covid, y no es poca cosa.
0 K 6
#22 Dav3n
#14 Es la propaganda y el control de masas, occidente necesita borregos que se muevan por impulsos y eso somos en general.
0 K 14
Raziel_2 #31 Raziel_2
#14 "La gente" no puede hacer otra cosa que hacer vida normal.

¿Que pretendes que hagan exactamente? ¿Que la poblacion entre en pánico y empiezen los disturbios?

Cuando me dijeron que tenia metástasis, despues del shock inicial y la aceptación de la situacion, lo único que quedó fue: "Seguir haciendo mi vida con normalidad".

Y en estas sigo, hasta que no pueda.
7 K 69
Zarangollo #36 Zarangollo
#31 ánimo con eso, un abrazo.

Espero que vayan al super, poco a poco, cuando vayan pudiendo, y vayan haciendo compra para 3 o 4 meses, en varios viajes, gradualmente, simplemente eso
2 K 31
mosfet #33 mosfet
#13 Que no hace falta!, no leíste al forero este que tiene una plantación con todo tipo de plantas, gallinas, vacas, etc? bastará si no tenemos comida con ir a su casa :troll:
2 K 30
#42 Dav3n *
#33 Siempre aconsejo llenar las despensas, lo que no suelo decir es que también es recomendable saber algo de cerrajería y afilar el machete cortacañas :troll:

Vaya lechazo que se nos viene.
0 K 14
Zarangollo #43 Zarangollo
#42 los conocimientos sobre cerrajería son sustituibles por un hacha? :roll:
0 K 11
mosfet #45 mosfet
#42 Miseria, se viene más miseria para todos, precios desbocados, escasez, etc.. no creo que vaya a más, todos seremos un buen % más pobres, seguirá habiendo de todo pero más caro, y si siguen destrozando instalaciones energéticas pues más tiempo, me alucina que nadie desparasite a eeuu de tan tremendo bichejo.
1 K 16
#61 MADMax2
#13 Mi familia es de pueblo. Es lo que hacíamos siempre...
pero lo que tiene estar emparejado con una urbanita y estar en su casa, que no puedes hacer lo que quieras.
Si fuese por mi tendría leche, legumbres, y otros productos no perecederos o a largo plazo, para medio año
0 K 9
#52 uruK
#2 Me he tomado la molestia de informarme un poco más y por lo visto esto está afectando en concreto a la red de gasolineras TotalEnergies simplemente porque han mantenido un tope del precio a la gasolina y eso ha provocado que tengan una afluencia masiva y se hayan quedado sin gasolina, porque les han comprado más rápido de lo que pueden reponer, no porque no tengan gasolina disponible para abastecerse, que parece ser que tienen, al menos a día de hoy.
1 K 13
#11 sisi *
Esto es como el COVID, en Enero de 2020 ya había datos bastante preocupantes, pero hasta que no salió la guardia civil a la calle en marzo, nadie se lo tomo en serio.
6 K 58
#66 MADMax2
#11 Yo llevaba un montón de tiempo avisando a mis compañeros de curro, y se reían.
Por aquí en MNM teníamos bastante info que nos avisaba de lo que se nos venía encima.
Mucha gente mirando noticias de otros países, de China, etc, y de como se escondía la info que luego no pudo esconderse más y salió a los mass media
0 K 9
Expat_Guinea_Ecuatorial #68 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#66 Aqui en meneame? SI aqui me decian de todo por advertir del covid, la narrativa oficial del gobierno era "es un catarro". El 8-M de 2020 lo celebraron a lo grande, te recuerdo
0 K 10
#71 MADMax2 *
#68 Estaban los casados con Pedro Sánchez, el gobierno, el psoe o "la izquierda" que eran los que justificaban todo los que le dijesen desde ahí.
yo era de los que decía que había que conseguir mascarillas (eso ya más tarde). Cerrar vuelos internacionales, etc. Antes no recuerdo, pero desde luego no me fiaba de lo que podría ocurrir. ¿quién eras por esa época?
0 K 9
security_incident #49 security_incident *
#23 pero que dices? Si tengo gasofa en los tanques de mi gasolinera y no puedo rellenar los tanques y ninguna gasolinera tiene en 200 km a la redonda, cada litro de gasofa de mi tanque vale 50 pavos, o lo que me salga de los huevos. Me la quedo para mi y me convierto en señor feudal.

Escasez máxima de bien de primera necesidad o precios absolutamente prohibitivos o racionamiento de la escasez por la fuerza. No hay más
1 K 38
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Los primeros en rendirse
2 K 36
pitercio #41 pitercio
Pues es el comienzo, porque Trump quiere acabar con toda la producción del Golfo Pérsico durante años y ser el único suministrador.
2 K 35
GuerraEsPaz #70 GuerraEsPaz
#41 asi va a acabar tambien sin clientes. nadie compra a un genocida loco.
1 K 26
Zarangollo #19 Zarangollo
Voy a ir poniendo carteles por el pueblo "vendo rollos de papel del culo a 5 euros y latas de atún (latunes) a 20 euros, también acepto gallinas, cerdos y bombonas de butano o camping gas cómo formas de pago"
1 K 20
#35 hecho
Tengo coche eléctrico, me lo voy a poner en el CV, va a valer más que un master en cualquier puta universidad
1 K 19
astronauta_rimador #21 astronauta_rimador
Recomiendo la serie francesa el colapso, del 2019. La tenéis en Filmin. Diría que es en el episodio número 2 que muestran lo que ocurre con la escasez de gasolina.
1 K 19
Aokromes #48 Aokromes
#25 se te adelanto por poco #21 xD
1 K 21
#65 baronluigi
#48 #21 Justo el año pasado postee sobre esa serie y colgé los webrip que puso RTVE en su día.

www.meneame.net/story/https-youtu-be-xcxhpsbox7e/c010#c-10
0 K 10
#34 valkyria
Un poco sensacionalista. Buscando en la web que es la fuente en estaciones del sur de Francia no hay 95 pero si E10 que es la que más se usa al menos en esa parte del país.
Y la fuente es un metabuscador tampoco diría que es la fuente más fiable.
1 K 18
#46 fpove
#34 El articulo no dice que no haya ninguna gasolina, si no que empieza a haber escasez en algunos sitios de algunos tipos, cosa que es cierta.
1 K 15
alehopio #29 alehopio
El petróleo es a la civilización humana actual lo que el agua para la subsistencia de un cuerpo humano. Una falta de un porcentaje apreciable de forma temporal da sed, durante más tiempo fallos orgánicos y durante mucho tiempo conlleva finalmente a la muerte.

Estimaciones indican que esta guerra va a destruir las instalaciones petroleras del Golfo Pérsico y con ello la capacidad de obtener el 35% del petróleo que mundialmente se consumía hasta ahora, durante varios años.

El cuerpo humano con…   » ver todo el comentario
0 K 16
#67 MADMax2
#29 vamos, que volvemos a la edad media ¿no?
0 K 9
Blackat #50 Blackat
Menos mal que nos quedan los subsidios, el furbol y los toros!
0 K 10
#64 Poll
A 2,1€/L puse la SP95 en Francia está semana, cruzabas la frontera y está a 1,6 €/L en España.
0 K 10
#1 rbrn
Yo tenía que ir a repostar, me queda poco...
0 K 10
josde #3 josde
#1 Por ahora la gasofa no ha subido, hoy la he visto al mismo precio que eche yo hace una semana,1,489€ litro, el gasoil si esta mas caro,1,799€ litro.
2 K 32
sorrillo #7 sorrillo
#3 En principio la gasolina te la venden al precio que ellos calculan les costará rellenar el depósito de esa gasolina que tú te has llevado, por eso los precios suben tan rápidamente cuando se identifica un riesgo como en el caso del conflicto bélico.

Pero si el riesgo que se identifica ahora es que simplemente no van a poder rellenar el deposito de la gasolinera por que no hay a quién comprarle el precio no tendría por qué subir.
2 K 43
tierra_del_hielo #20 tierra_del_hielo
#7 todo lo contrario. Al subir precio reduces la demanda y por tanto evitas el escenario de escasez.
4 K 59
sorrillo #23 sorrillo
#20 Las petroleras no tienen ningún interés en reducir la demanda, para ellos si les vacías el depósito de la gasolinera en dos horas mucho mejor que en dos semanas.

Y desde el gobierno lo que se ha hecho ha sido reducir el impacto de las subidas de precio reduciendo el IVA.
0 K 14
asurancetorix #59 asurancetorix *
#23 Claro, las petroleras no tienen interés en reducir la demanda. Su primer interés es maximizar beneficios y minimizar pérdidas, por eso suben precios.

Lo que te dice #20 es que, al margen de eso, un efecto de la subida de precios es la reducción de la demanda, incluso en algo tan inelástico como la energía. Quien puede reduce su consumo y utiliza más el transporte público, por ejemplo.
0 K 12
#53 parapa
#20 tu economia mal. Sabes lo que es la demanda inelástica?
0 K 6
Skiner #74 Skiner *
#53 Los economistas siempre dispuestos a inventar conceptos con los que engañar al personal :troll:
(Si algo es inelástico es lo mismo que decir que es rigido)
0 K 7
M.Rackham #54 M.Rackham
#20 Lo de subir los precios para reducir la demanda en un bien de primera necesidad es la soplapollez más grande que tiene el modelo capitalista liberal del que bebéis muchos.

Cuando el bien es de primera necesidad, como lo es el petróleo, la demanda no se reduce, se convierte en una lucha de clases. Tienes dinero? Puedes pagarlo? Puedes hacer negocio. No tienes dinero y no puedes pagarlo, no haces negocio y te vas a la bancarrota.

Te lo resumo. Si todos comemos pan y va haber menos cantidad…   » ver todo el comentario
0 K 7
#56 ogrexxx
#20 lo hacen por nuestro bien
0 K 7
chatOGT #27 chatOGT
#7 te dejas que quieren ganar el máximo antes de no poder seguir vendiendo.
0 K 10
#9 sisi *
#3 El precio no es un indicador del stock disponible. Hay una relación...pero no garantiza nada
3 K 35
Nitros #39 Nitros
#3 Ese es el principal problema, que haya escasez y no multipliquen por 5 o por 10 los precios para turismos.
0 K 9
Skiner #69 Skiner
#1 Recordemos que el 80% del petroleo del mundo no tiene el menor problema de distribución.
Lo que sale de Ormuz es el 20% del petroleo mundial y la mayoría no llega aquí.
Por tanto no debería de haber ningún problema de suministro.
Esto parece un artículo destinado a generar pánico y que la gente reposte a lo loco y pague lo que le pidan.
No se dejen engañar.
0 K 7
#72 discoaguapanela
#1
A 2,50 euros reposté ayer en Francia y la he llegado a ver a 2,80.
En Total energies está a 2,01 euros el diésel. Pasé por 4 gasolineras distintas en el camino y en ninguna había diésel.
Menuda tragedia como se queden sin diésel
0 K 7
#25 baronluigi
Va a ocurrir como en el episodio 2 de la serie francesa EL COLAPSO.
0 K 10
#60 grelos
¿Será verdad? El domingo reposté en Guadalajara y no tenían diesel, me pusieron el diesel plus al precio del normal porque se les habia acabado, no le dí importancia, pero ahora viendo esto...
¿alguien sabe por qué el glp está tan barato?.
0 K 9
Raúl_Rattlehead #24 Raúl_Rattlehead
#_4 para viajar no sé si las usarán, pero para no depender del petróleo de una manera tan suicida, desde luego que si.
0 K 8
vinola #26 vinola
Solo es un problema si tu coche anda
0 K 7
#55 rystan
Téngase en cuenta que los petroleros que salieron del Ormuz antes de que lo cerraran a bombazos aún no han llegado a Francia.

Ergo, no ha habido todavía ninguna interrupción de suministro.

Por lo tanto, alguien está tomando decisiones en función de previsiones.
0 K 7

menéame