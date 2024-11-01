[FR] Escasez de combustible en Francia: el 70% de las estaciones de servicio ya no tienen SP95, el 20% no tiene diésel

Durante este largo fin de semana de Pascua, el doble fenómeno de la guerra en Oriente Medio y la interrupción del suministro amenaza con provocar escasez en una parte cada vez mayor del territorio nacional.
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Los vehículos de fósil no se podrán mover pero los eléctricos posiblemente sí y la red eléctrica posiblemente les siga funcionando.
A diferencia de en aquellos países donde tengan mayor dependencia de fósiles afectadas por el conflicto bélico de cara a generar electricidad.
En España con las renovables, las nucleares y los pantanos bastante llenos posiblemente no tengamos problemas en la red eléctrica ni en la carga de vehículos eléctricos, pero sí en el transporte de mercancías por carretera. Como posiblemente en Francia.
en españa el problema es de distribucion, las redes electricas en muchas provincias estan al tope de la capacidad.
En otras gasolineras si que sé que han subido el GLP
Van a tener que usar los taxis eléctricos / a gas para llevar las mercancías
Llenad las despensas, llevo un puto mes repitiéndome.
Creo que es por aquello de que viene el lobo (covid, ucrania, apagón...)
El gobierno no ha hecho absolutamente ningún paso en la dirección de reducir el impacto de la crisis que parece que se nos echa encima.
Eso fue una temeridad.
Ya nadie se acuerda de que fue Ortega Smith quien salvó España cerrando el Congreso de los Diputados, porque dio positivo y todos a casa en cuarentena. Cerrando el congreso ya no había problemas para cerrar cualquier otra cosa.
El 10 de marzo de 2020: www.lavozdealmeria.com/actualidad/167308/cierre-temporal-congreso-posi
Cc #11
Nada de nada van a hacer.
Titulares del no a la guerra.
Ninguna sorpresa. La reacción vendrá cuando el daño sea mayor
¿Que pretendes que hagan exactamente? ¿Que la poblacion entre en pánico y empiezen los disturbios?
Cuando me dijeron que tenia metástasis, despues del shock inicial y la aceptación de la situacion, lo único que quedó fue: "Seguir haciendo mi vida con normalidad".
Y en estas sigo, hasta que no pueda.
Espero que vayan al super, poco a poco, cuando vayan pudiendo, y vayan haciendo compra para 3 o 4 meses, en varios viajes, gradualmente, simplemente eso
Vaya lechazo que se nos viene.
pero lo que tiene estar emparejado con una urbanita y estar en su casa, que no puedes hacer lo que quieras.
Si fuese por mi tendría leche, legumbres, y otros productos no perecederos o a largo plazo, para medio año
Por aquí en MNM teníamos bastante info que nos avisaba de lo que se nos venía encima.
Mucha gente mirando noticias de otros países, de China, etc, y de como se escondía la info que luego no pudo esconderse más y salió a los mass media
yo era de los que decía que había que conseguir mascarillas (eso ya más tarde). Cerrar vuelos internacionales, etc. Antes no recuerdo, pero desde luego no me fiaba de lo que podría ocurrir. ¿quién eras por esa época?
Escasez máxima de bien de primera necesidad o precios absolutamente prohibitivos o racionamiento de la escasez por la fuerza. No hay más
www.meneame.net/story/https-youtu-be-xcxhpsbox7e/c010#c-10
Y la fuente es un metabuscador tampoco diría que es la fuente más fiable.
Estimaciones indican que esta guerra va a destruir las instalaciones petroleras del Golfo Pérsico y con ello la capacidad de obtener el 35% del petróleo que mundialmente se consumía hasta ahora, durante varios años.
El cuerpo humano con… » ver todo el comentario
Pero si el riesgo que se identifica ahora es que simplemente no van a poder rellenar el deposito de la gasolinera por que no hay a quién comprarle el precio no tendría por qué subir.
Y desde el gobierno lo que se ha hecho ha sido reducir el impacto de las subidas de precio reduciendo el IVA.
Lo que te dice #20 es que, al margen de eso, un efecto de la subida de precios es la reducción de la demanda, incluso en algo tan inelástico como la energía. Quien puede reduce su consumo y utiliza más el transporte público, por ejemplo.
(Si algo es inelástico es lo mismo que decir que es rigido)
Cuando el bien es de primera necesidad, como lo es el petróleo, la demanda no se reduce, se convierte en una lucha de clases. Tienes dinero? Puedes pagarlo? Puedes hacer negocio. No tienes dinero y no puedes pagarlo, no haces negocio y te vas a la bancarrota.
Te lo resumo. Si todos comemos pan y va haber menos cantidad… » ver todo el comentario
Lo que sale de Ormuz es el 20% del petroleo mundial y la mayoría no llega aquí.
Por tanto no debería de haber ningún problema de suministro.
Esto parece un artículo destinado a generar pánico y que la gente reposte a lo loco y pague lo que le pidan.
No se dejen engañar.
A 2,50 euros reposté ayer en Francia y la he llegado a ver a 2,80.
En Total energies está a 2,01 euros el diésel. Pasé por 4 gasolineras distintas en el camino y en ninguna había diésel.
Menuda tragedia como se queden sin diésel
¿alguien sabe por qué el glp está tan barato?.
Ergo, no ha habido todavía ninguna interrupción de suministro.
Por lo tanto, alguien está tomando decisiones en función de previsiones.