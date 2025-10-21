La Fiscalía no ve ni "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez haya ganado 34.314 euros de la UCM en diez años.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha asegurado que no ve "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez percibiera de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) entre 2012 y 2022 unos 34.314 euros, "de los que 9.131 euros parecen ser previos al ascenso de su marido a la Presidencia del Gobierno".
| etiquetas: justicia , tribunales , fiscalía , corrupcion , nacional
Otra vez...
el contrato con la UCM no es delictivo en absoluto,
lo que es delictivo que trabajadores de MONCLOA es decir del gobierno de este pais y que pagamos todos trabajasen para Begoña Gomez y sus cosas de universidad.
¿O vosotros tambien teneis ayuda personal de gente que trabaja para el gobierno para vuestros negocios?.
Son funcionarios? Son fuerzas del estado? Por que un detallito que se os pasa a los derechones es que para que, para el delito de malversación del que se le acusa, ella o la trabajadora de moncloa debe de ser FUNCIONARIO para que se pueda dar.
No se, pero parece que te la has tragado hasta la campanilla, la noticia falsa se entiende.
¿Pero sabes qué no tengo tampoco? Responsabilidades de representar al país entero en eventos internacionales y recepciones de mandatarios, cosa que, salvo que aceptes que el país quede como el culo, sí tienen los cónyuges de los jefes de gobierno y no cobran un duro.
Por supuesto, si estuviese en esa situación, por amor a mi país, lo aceptaría, pero exigiría ayuda en otros aspectos de mi vida para compensar ese tiempo dedicado y no remunerado. Y más, cuando según los usos y costumbres (término jurídico por el que se rechazaron denuncias parecidas sobre Rajoy, que no solo tenía asistentes en plural para su mujer, si no médicos para su padre).
400 pavos al mes pagan aquí a los profesores asociados (creo que dan como cuatro horas de clase a la semana o algo parecido).
En 9 meses pasan de esa cantidad (9 x 400 = 3.600, aclaración pa los de derechas)
¿3500 euros al año? Menuda basura.
Cuando votéis, por favor, atentos a los datos.
Hay que joderse
Pero como huele que echa para atrás que nos están robando a todos a manos llenas, pues qué quieres que te diga.
Ni un puto día más con este gobierno
Lo mismo querrías editar tu comentario ya que ni Begoña ni el hermanisimo estan imputados por nada, están siendo investigados. Lo mismo te puede caer una denuncia.
Solo te comento.
Y lo vuelvo a resaltar porque me empiezo a oler el argumentario de la derechusma, 34.314 euros de la UCM
Menos para los ridículos Umpa Lumpas de derechas...
Los astroturfers antes molaban.
Lo que ha "robao" según algunos