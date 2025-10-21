edición general
La Fiscalía no ve ni "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez haya ganado 34.314 euros de la UCM en diez años

La Fiscalía no ve ni "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez haya ganado 34.314 euros de la UCM en diez años

La Fiscalía Provincial de Madrid ha asegurado que no ve "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez percibiera de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) entre 2012 y 2022 unos 34.314 euros, "de los que 9.131 euros parecen ser previos al ascenso de su marido a la Presidencia del Gobierno".

Dene #4 Dene
3500 / año son 4 putos días dando clases en un master.... si con eso quieren argumentar que se han forrado...
#13 Katos
#2 #4 #5

Otra vez...
el contrato con la UCM no es delictivo en absoluto,
lo que es delictivo que trabajadores de MONCLOA es decir del gobierno de este pais y que pagamos todos trabajasen para Begoña Gomez y sus cosas de universidad.

¿O vosotros tambien teneis ayuda personal de gente que trabaja para el gobierno para vuestros negocios?.
LázaroCodesal #17 LázaroCodesal *
#13 ¿te parece mal que la familia del presidente del gobierno que vive con el en Moncloa tenga émpleados pagados con dinero público a su sevicio???
sotillo #22 sotillo
#17 Si le jodes lo de Begoña a ver como justifica su voto a la Gurtel
hdblue #18 hdblue
#13 Por que es delictivo eso?
Son funcionarios? Son fuerzas del estado? Por que un detallito que se os pasa a los derechones es que para que, para el delito de malversación del que se le acusa, ella o la trabajadora de moncloa debe de ser FUNCIONARIO para que se pueda dar.
No se, pero parece que te la has tragado hasta la campanilla, la noticia falsa se entiende.
sotillo #21 sotillo
#13 Ni por estas, tu di lo que quieras pero por esta camino no se libra ni uno
mente_en_desarrollo #23 mente_en_desarrollo *
#13 No, yo no tengo ayuda personal de gente que trabaja para el gobierno para mis negocios.

¿Pero sabes qué no tengo tampoco? Responsabilidades de representar al país entero en eventos internacionales y recepciones de mandatarios, cosa que, salvo que aceptes que el país quede como el culo, sí tienen los cónyuges de los jefes de gobierno y no cobran un duro.

Por supuesto, si estuviese en esa situación, por amor a mi país, lo aceptaría, pero exigiría ayuda en otros aspectos de mi vida para compensar ese tiempo dedicado y no remunerado. Y más, cuando según los usos y costumbres (término jurídico por el que se rechazaron denuncias parecidas sobre Rajoy, que no solo tenía asistentes en plural para su mujer, si no médicos para su padre).
HeilHynkel #25 HeilHynkel
#4

400 pavos al mes pagan aquí a los profesores asociados (creo que dan como cuatro horas de clase a la semana o algo parecido).

En 9 meses pasan de esa cantidad (9 x 400 = 3.600, aclaración pa los de derechas)
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Pues yo sí lo veo sospechoso y disparatado.

¿3500 euros al año? Menuda basura.
valandildeandunie #10 valandildeandunie
#2 Bienvenido a los sueldos de las universidades públicas xD xD
#26 chavi
#2 Sabes cuanto de su tiempo ocupaba?
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
1000 millones de € el PP en corrupción.
Cuando votéis, por favor, atentos a los datos.
#11 Jodere
#3 han superado en mucho los ERES y todavía les faltan juicios por empezar, enzima ahora amplian y ademas de robar matan
#15 Leon_Bocanegra
#14 nos están robando a manos llenas. Por ejemplo Begoña que se ha llevado 3000 eu al año de su trabajo.

Hay que joderse
nemesisreptante #7 nemesisreptante
Si esta es la corrupción que queda en el PSOE que me den al PSOE 20 años más
#9 Leon_Bocanegra
#7 20 años más de PSOE? La derechusma nos mete en una guerra civil antes de los 10 años.
#14 Katos
#7 si el segundo del PSOE, Koldo, Abalos, la mujer del presi, el hermano no estuvieran imputados a lo mejor te compro el discurso.

Pero como huele que echa para atrás que nos están robando a todos a manos llenas, pues qué quieres que te diga.


Ni un puto día más con este gobierno
hdblue #19 hdblue
#14 Pisha, cariño, perciosidaz....
Lo mismo querrías editar tu comentario ya que ni Begoña ni el hermanisimo estan imputados por nada, están siendo investigados. Lo mismo te puede caer una denuncia.

Solo te comento.
#12 ldoes
La Fiscalía no ve ni "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez haya ganado 34.314 euros de la UCM en diez años.

Y lo vuelvo a resaltar porque me empiezo a oler el argumentario de la derechusma, 34.314 euros de la UCM
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Es tab ridículo todo esto...

Menos para los ridículos Umpa Lumpas de derechas...
#6 Leon_Bocanegra *
Que decepción, aún no ha venido ningún astroturfer a decir la gilipollez esa de "¿de quien depende la fiscalía?".

Los astroturfers antes molaban.
#8 Jodere
Vaya cagada como solo haya cobrado eso al año, ni para pipas tiene.
camvalf #16 camvalf
Ahora el clan montoro enviará a sus secuaces
#20 tpm1
Teniendo un fiscal como ese, no te hace falta abogado defensor. No sé si es culpable o no, pero sueltan lo de 10 años para que parezcan migajas cuando luego resulta que fueron por tres trabajos, no por algo continuado.
#24 Mutiko30
#20 una tercera parte antes de que su marido fuera presidente. Por otro lado.. cuanto duran los trabajos? una hora? una semana? un año? tu comentario no añade ningún dato que de a entender si 10Ks por un trabajo es mucho o es poco. Lo que esta claro es que se han gastado muuuuucho mas de 30Ks en inventarse un caso.
#28 tpm1
#24 Pregúntaselo al fiscal que es el que suelta lo de los 10 años para que parezca poca cosa.
#27 chavi
#20 Son los ingresos que le produjo el master.

Lo que ha "robao" según algunos
Libre_albedrío #1 Libre_albedrío
Jope, si casi debería cobrar el RGI.
