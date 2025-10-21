La Fiscalía no ve ni "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez haya ganado 34.314 euros de la UCM en diez años.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha asegurado que no ve "sospechoso" ni "disparatado" que Begoña Gómez percibiera de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) entre 2012 y 2022 unos 34.314 euros, "de los que 9.131 euros parecen ser previos al ascenso de su marido a la Presidencia del Gobierno".