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Fallece Txumari Alfaro, popular naturista navarro y rostro televisivo, a los 73 años

Fallece Txumari Alfaro, popular naturista navarro y rostro televisivo, a los 73 años

El naturista y presentador de televisión Txumari Alfaro ha fallecido este sábado a los 73 años, según han confirmado fuentes cercanas a la familia. Nacido en Arguedas (Navarra) en 1952, Alfaro se convirtió en una figura ampliamente conocida en España gracias a sus apariciones en televisión.

| etiquetas: txumari alfaro , decesos , obituario , fallece
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52 comentarios
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Comentarios destacados:            
GeneWilder #1 GeneWilder
No debía ser tan bueno eso de beber pis.
34 K 323
sotillo #3 sotillo
#1 Ahora puede ser un ejemplo de lo que no se debe hacer
3 K 54
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Al final será recordado eternamente por eso, el magufo herbario este. Por beberse su propia orina diluida diciendo, por televisión a toda España, que eso era sano y saludable.

D.E.P.
10 K 118
Moderdonia #7 Moderdonia *
#4 #1 y no olvidaros de supervitaminarse, supermineralizarse y meteros cafés por el culo: m.youtube.com/watch?v=oPhO_ydRjAw&pp=0gcJCU8Co7VqN5tD

DEP
12 K 121
#13 poxemita
#7 lo mejor, el mensaje subliminal de ka izquierda.
2 K 6
GeneWilder #24 GeneWilder
#7 La musiquita de fondo tipo “Bricomanía” le da a todo un aire artesanal.
1 K 24
Moderdonia #26 Moderdonia
#24 -Tómeselo via rectal. -¿Cómo? -Por el recto. -¿Mande? -Via anal. -¿Disculpe? -Métaselo por el culo. -Vaya, ya se ha enfadado.
4 K 50
penanegra #33 penanegra
#7 el comentario genial.
Ya lo hice y me han detenido en el Starbucks
2 K 28
viejayeguagris #45 viejayeguagris
#7 ya sé cómo pedir el café la próxima vez
1 K 22
Pacofrutos #9 Pacofrutos *
#1 #4 Lo malo era cuando se le olvidaba poner el azúcar. O bien lo cambiaba por un carajillo.
1 K 27
Moderdonia #12 Moderdonia
#9 -¿Sal o azúcar?
-Sal.
-¿Rachel o Mónica?
-Mónica.
-Solo tomas decisiones salomónicas.
10 K 82
#39 Ovidio
#12 Courteney Cox estaba infinitamente más buena que Jennifer Aniston
2 K 32
NotVizzini #42 NotVizzini
#39 Y los dos personajes un 9/10 en escala de locura...
0 K 9
Souf #43 Souf
#39 Señor, perdónalo, porque no sabe de lo que habla...
www.usmagazine.com/wp-content/uploads/courteney-cox-jennifer-aniston-z
0 K 9
salteado3 #47 salteado3 *
#39 Pero aunque ambas tenían narices reconstruidas (y más cosas) los pechos de Courney Cox eran de contenedor amarillo mientras que los de Jennifer Aniston eran genuinamente generosos y naturales.

Muy divertida la coña que hacían de Jennifer Aniston en Friends cuando hacían un flashback y tenía una nariz grotesca.
En sus ultimas películas está irreconocible con tanta operación. Una pena.
0 K 13
#27 Grahml
#1 Manuel Torreiglesias de Saber Vivir, murió hace menos de un año.

www.meneame.net/story/muere-84-anos-manuel-torreiglesias-inolvidable-p

Al menos vivió 20 años más, así que es más que probable que tu conclusión sea altamente certera.

:troll:
0 K 20
#31 Tensk
#27 ¿Las matemáticas bien?
1 K 14
#32 Grahml *
#31 Jajaja, cierto, he "redondeado" demasiado xD


:palm:
0 K 20
#40 Grahml *
#38 No, 11.

#31 ya ha destacado el error en #27. Y ya explico la causa única y verdadera en #32.

Así que todo en orden.

:troll:
0 K 20
#38 Ovidio
#27 ¿20 años más?
0 K 10
Brill #11 Brill
Me caería bien (sus patochadas tenían un punto de ternura) si no fuera porque terminada su época en TV se dedicó a hacer conferencias con sus magufadas. A saber cuántas vidas se habrán perdido por su culpa.
10 K 84
#14 torrrquemada
#11 Aún recuerdo el primer episodio que hizo en TV. Poner ranas (vivas) dentro del licor en que tu marido se emborracha. De esa manera cogerá adversión a dicho licor :ffu: :ffu:
2 K 38
#41 Ovidio
#14 Hostia, no jodas. ¿No hay corte en Youtube de eso?
0 K 10
Treal #50 Treal
#14 ese era un remedio famoso a principios del siglo pasado.
0 K 6
#52 mcfgdbbn3 *
#14: Y un #caracol en azúcar y dejarlo macerar hasta que sale un líquido marrón oscuro. :palm:

No sé para qué era, pero yo por si acaso hay alguna bacteria adaptada a tanto azúcar, no lo bebería.
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#16 baronluigi
#11 Y se levantaba una pasta.
1 K 17
#29 soberao *
#11 "El naturista y presentador de televisión"
¿Naturista no es el que va a playas nudistas y zonas donde se puede ir sin ropa? ¿No será naturalista, como biólogos y ecologistas?
Parece que son ambas cosas pero son cosas diferentes que pueden llevar a confusión:
dle.rae.es/naturismo
es.wikipedia.org/wiki/Naturismo
2 K 32
#36 prqt
#29 A confusión y a grandes decepciones, según como!
1 K 23
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
¿73 años? Pues pocos me parecen, ya parecía mayor hace 30 años.
7 K 61
Treal #49 Treal
#5 meterse café por el culo y beber orines pasa factura.
0 K 6
#2 hipernes
Contra la parca no hay hierbas
6 K 58
Luis_F #18 Luis_F
al menos no podrá seguir difundiendo magufadas y estupideces y morirá menos gente que siga sus gipilleces
3 K 38
innerfocus #19 innerfocus
Yo el día que se echó limón en un ojo por qué dijo que era bueno y se pasó medio programa llorando me hice su fan.
3 K 35
AngryBird #17 AngryBird
Curioso que en ningún lado comenten la causa del fallecimiento.
2 K 31
#20 baronluigi
#17 No sería raro que fuera por un cancer y que no se tratara.
1 K 21
#22 Aleh
#20 o que la familia prefiera intimidad, como muchas otras personas conocidas de las que no se sabe de qué la diñan
1 K 16
pinzadelaropa #28 pinzadelaropa
No me quiero reír pero coño, mi padre fumando como un carretero desde los 12 años, bebiendo fácil un litro de vino al día y trabajando en el andamio llegó a los 75 y porque se cayó y se jodió bien jodido a los 74 que sino …
Pd: ya sé que lo de mi padre es una falacia como un piano pero no deja de ser gracioso
2 K 30
#30 baronluigi
#28 Pero este hombre de " vida saludable" no llevaba nada.
0 K 10
malvadoyrarito #34 malvadoyrarito
#28 88 mi abuelo fumando 3 paquetes de celtas cortos sin filtro al dia. trabajando en la obra tambien. A ver si va a ser el andamio lo que da salud.
0 K 9
pinzadelaropa #37 pinzadelaropa
#34 como digo en mi comentario no deja de ser un sesgo del superviviente. De sus compañeros de siempre era el único que quedaba
Y vigila a tu padre que no se suba ni a un taburete que las caídas son su depredador natural
0 K 10
#21 baronluigi *
Recordemos que los últimos años promocionaba la mierda de la Bioneuroemoción/ Nueva Medicina Germánica

www.elespanol.com/ciencia/salud/20180423/ultimo-negocio-txumari-alfaro

www.elespanol.com/reportajes/20180127/txumari-alfaro-naturopata-aconse
2 K 29
#35 DPM
Magufo de mucha cuidado. No hay más que pasarse por su instagram. Una locura.

Un ejemplo

www.instagram.com/p/DJoCX_LIY6E/
1 K 21
torkato #46 torkato
#35 Pamies, calienta que sales
0 K 10
#44 nosurrender
Un irresponsable que a saber a cuánta gente jodió por sus mamarrachadas.

En fin... Qué le vamos a hacer. Veamos el lado positivo: cuánta gente dejará de ser engañada con algo tan importante como la salud?

La vida sigue.
1 K 19
Mesopotámico #6 Mesopotámico
Cuidarse en malo para la salud
1 K 17
neo1999 #10 neo1999
#6 Hay vida antes de la muerte.
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#23 Tito_Bari
#6 #10 cara rijosa aquí, que no sé cómo se ponen
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elmakina #15 elmakina
No sabía que era de los de ir a la playa en bolas
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#48 mcfgdbbn3 *
Falta decir en el titular la palabra "charlatán", porque hizo afirmaciones como que beber leche es malo para cualquiera.

www.youtube.com/watch?v=klv7oCUgF2E
Es un vídeo de la "Traumatóloga Geek", ahí explica por qué es bueno tomar leche si puedes tomarla, y que muchas cosas negativas que la atribuyen son falsas, y que salvo que tengas una intolerancia, no solo la puedes beber, sino que conviene hacerlo.
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Kantinero #51 Kantinero
un tipo encantador en lo personal, aunque yo no compartía sus argumentos medicinales
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Lutin #25 Lutin
Qué descanse en paz, pobre gilipollas y sus idioteces.
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menéame