Fallece Txumari Alfaro, popular naturista navarro y rostro televisivo, a los 73 años

El naturista y presentador de televisión Txumari Alfaro ha fallecido este sábado a los 73 años, según han confirmado fuentes cercanas a la familia. Nacido en Arguedas (Navarra) en 1952, Alfaro se convirtió en una figura ampliamente conocida en España gracias a sus apariciones en televisión.
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D.E.P.
DEP
Ya lo hice y me han detenido en el Starbucks
-Sal.
-¿Rachel o Mónica?
-Mónica.
-Solo tomas decisiones salomónicas.
www.usmagazine.com/wp-content/uploads/courteney-cox-jennifer-aniston-z
Muy divertida la coña que hacían de Jennifer Aniston en Friends cuando hacían un flashback y tenía una nariz grotesca.
En sus ultimas películas está irreconocible con tanta operación. Una pena.
www.meneame.net/story/muere-84-anos-manuel-torreiglesias-inolvidable-p
Al menos vivió 20 años más, así que es más que probable que tu conclusión sea altamente certera.
#31 ya ha destacado el error en #27. Y ya explico la causa única y verdadera en #32.
Así que todo en orden.
No sé para qué era, pero yo por si acaso hay alguna bacteria adaptada a tanto azúcar, no lo bebería.
¿Naturista no es el que va a playas nudistas y zonas donde se puede ir sin ropa? ¿No será naturalista, como biólogos y ecologistas?
Parece que son ambas cosas pero son cosas diferentes que pueden llevar a confusión:
dle.rae.es/naturismo
es.wikipedia.org/wiki/Naturismo
Pd: ya sé que lo de mi padre es una falacia como un piano pero no deja de ser gracioso
Y vigila a tu padre que no se suba ni a un taburete que las caídas son su depredador natural
www.elespanol.com/ciencia/salud/20180423/ultimo-negocio-txumari-alfaro
www.elespanol.com/reportajes/20180127/txumari-alfaro-naturopata-aconse
Un ejemplo
www.instagram.com/p/DJoCX_LIY6E/
En fin... Qué le vamos a hacer. Veamos el lado positivo: cuánta gente dejará de ser engañada con algo tan importante como la salud?
La vida sigue.
www.youtube.com/watch?v=klv7oCUgF2E
Es un vídeo de la "Traumatóloga Geek", ahí explica por qué es bueno tomar leche si puedes tomarla, y que muchas cosas negativas que la atribuyen son falsas, y que salvo que tengas una intolerancia, no solo la puedes beber, sino que conviene hacerlo.