edición general
11 meneos
21 clics
Estados Unidos: preocupa la escasez de mano de obra cualificada; Ford reporta 5.000 vacantes con sueldos de seis cifras

Estados Unidos: preocupa la escasez de mano de obra cualificada; Ford reporta 5.000 vacantes con sueldos de seis cifras

“Tenemos más de un millón de vacantes en empleos esenciales: servicios de emergencia, transporte, obreros de fábrica, fontaneros, electricistas y trabajadores de la construcción. Es algo muy serio. No tenemos escuelas de formación profesional. No estamos invirtiendo en la educación de la próxima generación". “Nuestro país está en problemas” en lo que respecta a la economía esencial, que abarca industrias como la manufactura, la logística y el transporte, la construcción, la energía, los servicios públicos y los oficios especializados.

| etiquetas: jim farley , ceo , ford motor company , trabajadores
9 2 0 K 138 EEUU
8 comentarios
9 2 0 K 138 EEUU
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Han probado a pagar más??
3 K 53
#2 cajadecartonmojada
120.000 son seis cifras por la parte baja. Que ofrezcan seis cifras por la parte alta y ya veremos :troll:
1 K 31
#4 NoMeVeas *
Se supone que el mercado era/es mil veces mas eficaz asignando y repartiendo recursos.

No dan ni una. De mentira en mentira hasta la quiebra absoluta.
1 K 29
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Seis cifras!! 000000$
0 K 14
#6 CosaCosa
#5 a ver, que en algunas zonas de usa 100.000 pavos no son para "tanto"
1 K 27
pedrobotero #1 pedrobotero
El chiste se cuenta solo
0 K 10
timeout #8 timeout
Normal que no encuentre mano de obra en EEUU la mayoría está en México
0 K 9
#7 Joan_Pikutara
Disolveda organización terrorista ICE y ponedles a trabajar.
0 K 8

menéame