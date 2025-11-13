Estados Unidos: preocupa la escasez de mano de obra cualificada; Ford reporta 5.000 vacantes con sueldos de seis cifras

“Tenemos más de un millón de vacantes en empleos esenciales: servicios de emergencia, transporte, obreros de fábrica, fontaneros, electricistas y trabajadores de la construcción. Es algo muy serio. No tenemos escuelas de formación profesional. No estamos invirtiendo en la educación de la próxima generación". “Nuestro país está en problemas” en lo que respecta a la economía esencial, que abarca industrias como la manufactura, la logística y el transporte, la construcción, la energía, los servicios públicos y los oficios especializados.