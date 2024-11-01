edición general
160 meneos
684 clics
Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto

Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto

El Tribunal Supremo condena a una notaría al pago de más de 54.000 euros tras considerar que imponer una nueva evaluación a un empleado con tres lustros de experiencia es un abuso de derecho

| etiquetas: despido , improcedente , periodo de prueba , tribunal supremo , notaría
85 75 1 K 433 actualidad
49 comentarios
85 75 1 K 433 actualidad
Comentarios destacados:            
tranki #1 tranki
Y si cuela, cuela
25 K 226
Connect #7 Connect
Se ha de ser atontado para hacer una carta de despido por no superar el periodo de prueba a una persona que llevaba 16 años en el puesto. El que la estaba haciendo o el que mandó hacerla, un cateto de manual. Y el que la recibió, debió salir de allí con lagrimones en los ojos deseando pillar al abogado lo antes posible para poder cobrar rápido el número de lotería que tenia en la mano.
18 K 186
#14 tpm1
#7 Pues según la edad que tenga, esos 54000 euros no tienen nada de lotería si luego le va a costar encontrar trabajo.
10 K 92
#40 soberao
#7 La notaría cambió de dueño y el nuevo jefe hizo nuevos contratos a todos los trabajadores con la cláusula de periodo de prueba y usan eso para echarle.
Es el juez el que echa atrás el despido porque al tener un nuevo contrato le aplicaron el período de prueba aunque llevaba 16 años en la empresa.
Muchas personas con trabajos temporales encadenan nuevos contratos cada año sin ser fijos, como profesores por horas que les pagan por las horas que echan y cuando llegan las vacaciones son parados y al año siguiente se les contrata de nuevo. Pueden llevar años en el mismo puesto pero a efectos legales cada contrato nuevo es el que cuenta.
1 K 28
mmpulido #11 mmpulido
Lo de los Notarios habría que revisarlo, en el siglo XXI, que un señor te cobre una pasta por nada... ya se demostró con miles de hipotecas que no servían para nada...
17 K 157
ElPerroDeLosCinco #20 ElPerroDeLosCinco
#11 Notarios, registradores de la propiedad, estancos, farmacias... Hay muchos chiringuitos montados en el anterior régimen que siguen dando de comer a los aprovechados de siempre.
8 K 85
Quecansaometienes... #24 Quecansaometienes...
#20 Tal cual.
0 K 10
#28 eduardor2k
#11 no solo eso, no verifican nada, hace poco una vivienda ha sido vendida sin conocimiento de los dueños ... si no te da ninguna garantía, para que tenerlos.
2 K 35
imagosg #34 imagosg
#11 Los notarios son seres de luz, y las farmacias en muchas comunidades viven en una especie de cártel que impone sus reglas para beneficiar a unos pocos .
En su día esos privilegios fueron para los estancos ,las loterías y las gasolineras .
Todo herencia franquista.
3 K 49
#49 prqt
#11 Acompañé a unos amigos extranjeros a hacerse pareja de hecho la semana pasada.
El notario no leyó el papel. Le dijo en inglés a ella "you are getting married but lightweight" y firmó. Me quedé a cuadros. Se supone que debe preguntar si entienden lo que firman, cosas así, no?
0 K 6
#3 omega7767
que maravilloso jefa y maravilloso debe ser trabajar en ese sitio
10 K 109
#36 osids *
#3 Si el juez les metiera buenos paquetes y se publicitaria nadie intentaría esto, pero las cosas ejemplarizantes siempre son con la clase baja o con los que no cumplen las normas de la mafia

54.000€ es como una puta broma, lo suyo es imponer una sanción, la reincorporación del trabajador, los salarios de tramitación y entonces si le quiere despedir que le pague los 54k o lo que corresponda
3 K 36
RamonMercader #41 RamonMercader
#36 deberían pagar, con recargo, todos los costes generados a la administración, al trabajador y a cualquiera involucrado, además de la multa, el pago al trabajador,etc..

Cada vez que un juez pierde el tiempo en abusos obvios como este no lo está dedicando a casos reales donde debería dedicarse el tiempo.
2 K 20
LaInsistencia #42 LaInsistencia *
#36 Por desgracia, y esto lo tengo comprobado empiricamente, al juez solo le puedes pedir lo que hayas metido en la primera reclamación, desde el Orecla o equivalente. Cuando un abogado de un sindicato os diga "no, mejor no quemamos todos los cartuchos, no vamos a poner todo lo que tenemos en el acto de conciliación", lo que en realidad intentan es que llegues a juicio con menos munición. Es un padefo que pretende que no le salga caro mantener el puesto en el sindicato.

Al acto de…   » ver todo el comentario
1 K 18
Veelicus #46 Veelicus
#42 Asi es, un acto de conciliacion no es para darse besos, es para mostrar la artilleria que tienes
0 K 11
vicus. #6 vicus.
Nombre de la notaría, please. Para no ir ni a heredar.
9 K 93
#2 Albarkas
Que poca vergüenza xD
7 K 73
mudito #16 mudito
Escenario A: El tejemaneje cuela y no pagan nada al empleado. Ahorro: 54000 euros
Escenario B: No cuela y pagan lo que deben: Ahorro: 0 euros.

En cualquier caso ganan o se quedan como están pero nunca pierden. ¿No valía la pena intentarlo? :shit:
5 K 68
Wachoski #30 Wachoski
#16 le habrán pagado 54k y sigue contratado,... Entiendo
0 K 7
Suigetsu #38 Suigetsu
#30 No 54k es el coste del despedido improcedente. Más las costas entiendo.
Lo que tendrían que multar es al empresario que intenta colar estos despidos ilegales por el si cuela.
3 K 41
#43 soberao *
#16 La notaría cambio de dueño y el nuevo dueño hizo nuevos contratos. Cada nuevo contrato tiene su período de prueba y le echan sin indemnización por no pasar el periodo de prueba. Puede incluso que perdiera el derecho a cobrar paro por no superar el período de prueba...
0 K 19
maria1988 #45 maria1988
#16 Has dado en el clavo. De hecho, desde que se eliminaron los salarios de tramitación en los casos de despido improcedente, muchas empresas despiden siempre como procedente por si cuela, porque no tienen nada que perder. De hecho, en la mayoría de casos ni siquiera llega a juicio, y la cosa queda en un acuerdo en el que pagan menos de lo que deben.
0 K 10
#23 JanSolo *
Lo primero 54 mil euros me parece una miseria después de 16 años, pero lo segundo y más importante es que alguien que intenta colar algo como esto y hace perder el tiempo a un tribunal por ello, debería llevar aparejada una multa notable, para que a partir de ahora se lo piensen mucho. Bastante problema de colapso tenemos ya para andar con estar mierdas.
5 K 67
#29 Quillotro
#23 Pues salen casi 4.000 euros por año, que si en teoría son 33 días por año trabajado (despido improcedente) no está mal. Dicho esto, en mi humilde opinión roza el despido nulo (no lo es, pero por poco), lo que hubiera supuesto la obligación de readmitir al trabajador MÁS pagarle los sueldos de los meses o años que han pasado desde que le despidieron hasta que el caso llegó al Supremo.
0 K 20
#48 PerritaPiloto
#29 #23 Es un despido nulo de manual. Sinceramente no conozco las causas que han llevado al despido, pero si la empresa me larga así quizás prefiera el dinero de una indemnización que la nulidad.

Más que nada porque te iebdo en cuenta que está sentencia es del supremo, entiendo que han podido pasar perfectamente tres años y estar ya trabajando en otro lugar.
0 K 9
MacMagic #4 MacMagic
A esta gente le tendrían que meter una multa extra por listos.
7 K 65
yocaminoapata #19 yocaminoapata
#4 Multa no, condena a pagar 54mil lereles si
0 K 9
KoLoRo #35 KoLoRo
#19 Poco me parece...
0 K 8
Tumbadito #17 Tumbadito
El detalle que el empleador es un "notaría" no es menor... Para nada menor.
3 K 40
ElPerroDeLosCinco #22 ElPerroDeLosCinco
#17 Cierto. Se supone que están para velar que se cumple la ley en las transacciones que supervisan. Mal ejemplo da esta.
2 K 30
Tumbadito #25 Tumbadito
#22 No solo eso, ante una situación laboral irregular se supone que un notario es que certifica y da fe del delito cometido...

(Si hablas de transacciones como acción y no como movimiento comercial entonces hablamos de lo mismo)
1 K 20
ThePato #5 ThePato
Es que el jefe no puede estar en todo y hay cosas que las vas dejando...xD
3 K 38
elGude #8 elGude
Luego es que nadie quiere trabajar.
2 K 31
#32 mr._cortimer
lo triste es que hayan tenido que ir hasta el Tribunal Supremo para que dicte sentencia final, lo más seguro que la notaría recurrió todas las veces por sus cojones.

Otro tema es que pueden haber pasado perfectamente 3-4 años desde que lo despidieron hasta que ha salido la sentencia. Eso es INJUSTO para el trabajador. Las sentencias deberían incluir los sueldos HASTA QUE SE HA DICTADO SENTENCIA, verías tu como las empresas dejarían de hacer las gilipollas al despedir a empleados de forma injustificada. 54000€ para notaría ES LA MIERDA que se les queda en las costuras de los sofás... es ridículo
1 K 29
#26 konde1313
En una notaría... Por cierto, ¿alguien me puede explicar para qué son necesarios los notarios cuando todo el mundo tenemos un certificado digital homologado por el Gobierno en el DNI?
2 K 27
Bapho #9 Bapho
De hormigón tienen la cara
1 K 22
Dene #13 Dene
Huele a ilegal que apesta
1 K 22
Quecansaometienes... #21 Quecansaometienes...
Encima una notaria :wall: Que le hagan la evaluacion al notario: a ver si sabe hacer algo mas que firmar, salir del cuarto cuando las partes tienen "que hablar" :roll:, o aprovecharse de gangas de las que se entera...como cualquier registrador que se precie :foreveralone:
1 K 20
madeagle #18 madeagle
Que haya empresarios que piensen que les va a salir bien este tipo de tropelias... ¿que estaran acostumbrados a hacer para pensar que algo asi iba no les iba a volver en contra?
1 K 19
maria1988 #47 maria1988
#18 Lo peor es que normalmente les sale bien.
0 K 10
thorpedo #27 thorpedo
@admin este usuario está metiendo con calzador noticias de este sitio . Creo que ya se público una noticia sobre este hecho ( la estoy buscando pero el buscador no ayuda )
0 K 10
#39 Quillotro
#27 Si la hubiera encontrado en el buscador, "este usuario" no la habría metido, listillo. ¿Y a qué te refieres meter con calzador? Que haya entrado en portada en solo 20 minutos creo que habla bastante mejor de la noticia que de los trolls como tú. Y por cierto, esto es democracia. Deja que la gente lea la noticia que le interesa y si a ti no te gusta, vete a otra... Por cierto, llevo seis o siete noticias en portada esta semana. Es lo que se llama "miembro activo de la comunidad", no como alguien que envía una cada tres meses y mete en portada una al año con suerte. Chao.
0 K 20
los111.com #33 los111.com *
Pues eso es básicamente lo que hace el Estado con los interinos en Educación.

Después de aprobar la oposición tienes que pasar un año de "prácticas", aunque lleves 15 años trabajando.

Si por lo que sea suspendes, tienes otro año, si vuelves a suspender, vas a la calle.

A ver, que casi nadie suspende, pero ya es bastante preocupante que pongan a la gente en esta tesitura.

(Yo saqué plaza después de aprobar cuatro oposiciones, sin plaza, y ocho años de experiencia. Me saqué las prácticas sin problema, pero esto no lo hace menos injusto para los demás).
0 K 9
#44 bibubibu
Basura empreseril en estado puro, la españistán que dice que da trabajo al proletariado. La multa encima de risa, les ha salido regalado el despido.
0 K 7
#12 WifredoIII_ElGayu
El despedido no era más que otro becario cualquiera con ínfulas de CEO…

Que entienda su posición en la empresa, y acepte las reglas de juego
2 K -13
elGude #15 elGude
#12 ¿te has leido la noticia?
1 K 21
#31 decker
#15 No se ha leído ni el titular, él ha venido aquí a soltar su mierda y punto
1 K 21
KoLoRo #37 KoLoRo
#15 Sabes que estas en meneame, verdad? verdad?!
1 K 19

menéame