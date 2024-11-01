Despedido por no superar el periodo de prueba… tras 16 años en el mismo puesto

El Tribunal Supremo condena a una notaría al pago de más de 54.000 euros tras considerar que imponer una nueva evaluación a un empleado con tres lustros de experiencia es un abuso de derecho
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Es el juez el que echa atrás el despido porque al tener un nuevo contrato le aplicaron el período de prueba aunque llevaba 16 años en la empresa.
Muchas personas con trabajos temporales encadenan nuevos contratos cada año sin ser fijos, como profesores por horas que les pagan por las horas que echan y cuando llegan las vacaciones son parados y al año siguiente se les contrata de nuevo. Pueden llevar años en el mismo puesto pero a efectos legales cada contrato nuevo es el que cuenta.
En su día esos privilegios fueron para los estancos ,las loterías y las gasolineras .
Todo herencia franquista.
El notario no leyó el papel. Le dijo en inglés a ella "you are getting married but lightweight" y firmó. Me quedé a cuadros. Se supone que debe preguntar si entienden lo que firman, cosas así, no?
54.000€ es como una puta broma, lo suyo es imponer una sanción, la reincorporación del trabajador, los salarios de tramitación y entonces si le quiere despedir que le pague los 54k o lo que corresponda
Cada vez que un juez pierde el tiempo en abusos obvios como este no lo está dedicando a casos reales donde debería dedicarse el tiempo.
Al acto de… » ver todo el comentario
Escenario B: No cuela y pagan lo que deben: Ahorro: 0 euros.
En cualquier caso ganan o se quedan como están pero nunca pierden. ¿No valía la pena intentarlo?
Lo que tendrían que multar es al empresario que intenta colar estos despidos ilegales por el si cuela.
Más que nada porque te iebdo en cuenta que está sentencia es del supremo, entiendo que han podido pasar perfectamente tres años y estar ya trabajando en otro lugar.
(Si hablas de transacciones como acción y no como movimiento comercial entonces hablamos de lo mismo)
Otro tema es que pueden haber pasado perfectamente 3-4 años desde que lo despidieron hasta que ha salido la sentencia. Eso es INJUSTO para el trabajador. Las sentencias deberían incluir los sueldos HASTA QUE SE HA DICTADO SENTENCIA, verías tu como las empresas dejarían de hacer las gilipollas al despedir a empleados de forma injustificada. 54000€ para notaría ES LA MIERDA que se les queda en las costuras de los sofás... es ridículo
Después de aprobar la oposición tienes que pasar un año de "prácticas", aunque lleves 15 años trabajando.
Si por lo que sea suspendes, tienes otro año, si vuelves a suspender, vas a la calle.
A ver, que casi nadie suspende, pero ya es bastante preocupante que pongan a la gente en esta tesitura.
(Yo saqué plaza después de aprobar cuatro oposiciones, sin plaza, y ocho años de experiencia. Me saqué las prácticas sin problema, pero esto no lo hace menos injusto para los demás).
Que entienda su posición en la empresa, y acepte las reglas de juego