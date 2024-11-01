Debatir así blanquea el fascismo  

David Coq, en su canal de historia de España, explica por qué considera que no se debe acudir a un debate como el organizado por Cajasol y Reverte entre otros, con la presencia de franquistas como Aznar y De los Monteros, ya que parte de un planteamiento falso.
Que mal futuro nos espera
Porque ahora mismo se les permite hablar de sus mierdas, salen en prensa, programas de TV y donde les da la gana eso si, diciendo que "en este país no se puede hablar de nada" siendo precisamente ellos quienes pretenden silenciar a quienes no comulgan con su mierda fascista.
¿Pq no lo son?