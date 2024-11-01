edición general
Debatir así blanquea el fascismo

Debatir así blanquea el fascismo  

David Coq, en su canal de historia de España, explica por qué considera que no se debe acudir a un debate como el organizado por Cajasol y Reverte entre otros, con la presencia de franquistas como Aznar y De los Monteros, ya que parte de un planteamiento falso.

franquismo , historia de españa , coq , polémica , reverte , cajasol
comentarios
Mark_ #1 Mark_ *
Es que a estas alturas el debate debería ser que porqué no se han sacado ya a esos españoles que siguen en cunetas y fosas, o qué hacer con toda esa gente a la que se expolió, o con el patrimonio cultural que sigue en manos de la familia del dictador... y no si Franco fue bueno o malo pero claro, qué les vas a pedir a sus sucesores políticos...
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Debatir es de fascistas! Antifascista es el que cree que su opinión es la única buena y no acepta discrepancias.


Que mal futuro nos espera :-(
calde #3 calde
#2 Lo siento, la próxima vez trataré de subir un vídeo más fácil de entender para los menos capaces. Algo tipo bob esponja. Pero de este tema no encontré.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#3 pero entiéndelo tú primero eh? xD
Mark_ #4 Mark_
#2 ¿te refieres al debate que los fascistas nunca han permitido hasta que no terminó la dictadura?

Porque ahora mismo se les permite hablar de sus mierdas, salen en prensa, programas de TV y donde les da la gana eso si, diciendo que "en este país no se puede hablar de nada" siendo precisamente ellos quienes pretenden silenciar a quienes no comulgan con su mierda fascista.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 pues... es algo que me descoloca... ganlan de dictadura, como si no se pudiera protestar (otra cosa es que nos hagan caso) o votar cada 4 años. Absurdo.
Mark_ #7 Mark_
#6 si podemos votar cada 4 años no es precisamente gracias al debate con los fascistas...
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#7 explícaselo a ellos... cuando oigo sanchez dictador no lo pillo... dictador sería el rey q no podemos b/votarle
Mark_ #10 Mark_
#9 y tampoco, el Rey es una figura representativa que forma parte del sistema democrático en el que vivimos (aunque a mi personalmente me sobre). Dictadores fueron los que fueron, y Sánchez tampoco lo es. Si le llaman así es porque a quienes no le votaron creen que los votos de quienes si lo hicieron no son válidos, o tirando más abajo aún, porque no comprenden cómo funciona un país como el nuestro y sólo aceptan imposición (de su ideología) o muerte.
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#10 "Si le llaman así es porque a quienes no le votaron creen que los votos de quienes si lo hicieron no son válidos"

¿Pq no lo son?
#11 drstrangelove
La fundación Cajasol debería llamarse Fundación CaraAlSol, jajaja.
bacilo #8 bacilo
Cajasol es de la Caixa. No me lo esperaba de ellos.
