El rechazo de David Uclés, de 36 años, a participar en unas jornadas organizadas por la Fundación Cajasol en Sevilla, con Arturo Pérez Reverte, de 74 años, llevando la batuta, ha provocado una sucesión de acontecimientos que ha obligado a aplazarlas hasta otoño. A un lado del cuadrilátero está el último fenómeno de las letras españoles –con 300.000 ejemplares vendidos de La península de las casas vacías y reciente Premio Nadal– y al otro, el macho alfa de la novela histórica con millones de ejemplares de sus novelas de Alatriste y otros...

que Uclesito conocía todo de las jornadas cuando aceptó participar en ellas, desde el título y el enfoque hasta la nómina completa de participantes, incluidos Ansar y similares. que no mienta más el Uclesito
