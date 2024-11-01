Cómo ganar la Guerra Civil con Uclés y su boina

El rechazo de David Uclés, de 36 años, a participar en unas jornadas organizadas por la Fundación Cajasol en Sevilla, con Arturo Pérez Reverte, de 74 años, llevando la batuta, ha provocado una sucesión de acontecimientos que ha obligado a aplazarlas hasta otoño. A un lado del cuadrilátero está el último fenómeno de las letras españoles –con 300.000 ejemplares vendidos de La península de las casas vacías y reciente Premio Nadal– y al otro, el macho alfa de la novela histórica con millones de ejemplares de sus novelas de Alatriste y otros...