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El estrecho de Ormuz está abierto a todos menos a EE.UU. e Israel, afirma el ministro iraní

El estrecho de Ormuz está abierto a todos menos a EE.UU. e Israel, afirma el ministro iraní

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista con MS NOW el sábado que el estrecho de Ormuz solo está cerrado para los barcos de Estados Unidos e Israel.

| etiquetas: guerra , usa , israel , iran , estrecho , ormuz , veto
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv *
No me fiaría, UK o Alemania, entre otros, como buenos lacayos le pasarían mercancía a sus amos agresores y genocidas.

edit: Irán ha identificado una debilidad, no es muy difícil verla, y va a intentar explotarla para crear rupturas.
8 K 118
calde #5 calde *
#3 Seguro que lo intentan, pero si hay sospechas, se les corta el grifo.

Y además, sólo por la humillación que supone, y el tener que andar pidiendo favores, ya haría bastante efecto.

Pensad que todo este tema para EEUU es devastador, porque hace que el resto de países, especialmente los del golfo, dejen de confiar en su protección. No pueden proteger a sus aliados ni de Irán! xD
6 K 88
calde #17 calde
#5 Y otro punto:

A Obiscal, Fakejó, Death Ayuso y cía, les cobraremos el doble por lo menos, no???

:troll:
0 K 17
#7 Suleiman
#3 Lo veo... Fijo que acaban haciendo de mulas de EEUU.
1 K 26
javibaz #18 javibaz
#3 la pasarán una vez, no más.
0 K 12
estemenda #8 estemenda *
Ha dicho Irán que sin problema mientras pages en yuanes
www.midiario.com/mundo/el-final-del-dolar-ormuz-sacude-el-poder-financ
Lo de esperar a ver el cadáver de tu enemigo bajar flotando por el río que decía el chino aquel.  media
9 K 108
neiviMuubs #14 neiviMuubs *
#8 como lo acaben haciendo, entonces si que Trumpo y sus minions se van a cabrear y van a ir con todo. Si quieren provocar a EEUU, sería un puñetazo en la mesa.

Se evidenciaría también que China estaría moviendo una de hilos, tremendos, en ese escenario.
1 K 19
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Lo de en yuanes es para el petróleo iraní
0 K 13
estemenda #16 estemenda *
#15 El petróleo es iraní pero los yuanes son chinos.
Si cae el petrodolar cae el petrodolar, aquí follamos todos o si no la puta al río.
0 K 12
#2 Poligrafo
A ver que excusa se saca de la chistera Trump para engatusar a terceros paises para enviar efectivos y abrir un estrecho que solo esta cerrado a EEUU y Israel.
9 K 103
estemenda #10 estemenda
#2 Dice Irán que efectivos no, efectivo en yuanes :troll:
0 K 12
Supercinexin #1 Supercinexin
Me parece justo y necesario.
6 K 94
Findeton #6 Findeton
#1 Es totalmente falso.
0 K 10
#11 Cualicuatrototem
Parece que, al contrario de EEUU, Irán sí que tenía un plan.
5 K 52
JackNorte #13 JackNorte
#11 Tenia varios creo yo , si hubieran funcionado las negociaciones no harian falta otros, si hubiera sabido que USA bombardearia un barco desarmado no hubiera participado en los juegos belicos con el resto de paises. Planeo pero con genocidas es complicado calcular.
5 K 60
JoseRvValjean #4 JoseRvValjean
Correcto, estamos de acuerdo, pero que se cumpla
2 K 40
pitercio #9 pitercio
Maximun trolling for Epic Failure.
1 K 40

menéame