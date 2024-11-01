El estrecho de Ormuz está abierto a todos menos a EE.UU. e Israel, afirma el ministro iraní

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista con MS NOW el sábado que el estrecho de Ormuz solo está cerrado para los barcos de Estados Unidos e Israel.
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edit: Irán ha identificado una debilidad, no es muy difícil verla, y va a intentar explotarla para crear rupturas.
Y además, sólo por la humillación que supone, y el tener que andar pidiendo favores, ya haría bastante efecto.
Pensad que todo este tema para EEUU es devastador, porque hace que el resto de países, especialmente los del golfo, dejen de confiar en su protección. No pueden proteger a sus aliados ni de Irán!
A Obiscal, Fakejó, Death Ayuso y cía, les cobraremos el doble por lo menos, no???
www.midiario.com/mundo/el-final-del-dolar-ormuz-sacude-el-poder-financ
Lo de esperar a ver el cadáver de tu enemigo bajar flotando por el río que decía el chino aquel.
Se evidenciaría también que China estaría moviendo una de hilos, tremendos, en ese escenario.
Si cae el petrodolar cae el petrodolar, aquí follamos todos o si no la puta al río.