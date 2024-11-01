Los automóviles eléctricos recorren seis veces más que uno de combustión con la misma energía, según un físico alemán

Johannes Kückens ha confirmado que no hay manera física de que un motor térmico llegue al 80% o 90% de eficiencia, al menos de forma viable para fabricantes y conductores. Sólo los motores eléctricos pueden. "Estos combustibles contienen, debido a lo complejo de su fabricación, solo la mitad de la energía de electricidad renovable que se invirtió al principio. Con la misma cantidad de electricidad, un coche eléctrico recorre seis veces más que un motor de combustión alimentado con e-fuels” ha declarado el físico alemán a Der Standard