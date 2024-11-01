edición general
Los automóviles eléctricos recorren seis veces más que uno de combustión con la misma energía, según un físico alemán

Johannes Kückens ha confirmado que no hay manera física de que un motor térmico llegue al 80% o 90% de eficiencia, al menos de forma viable para fabricantes y conductores. Sólo los motores eléctricos pueden. "Estos combustibles contienen, debido a lo complejo de su fabricación, solo la mitad de la energía de electricidad renovable que se invirtió al principio. Con la misma cantidad de electricidad, un coche eléctrico recorre seis veces más que un motor de combustión alimentado con e-fuels” ha declarado el físico alemán a Der Standard

HeilHynkel #4 HeilHynkel *
No hace falta recurrir a un físico. El rendimiento de un motor térmico andará por el 25% con suerte. Así si el litro de gasolina tenía un poder calorífico de 30 kWh si le sacas 10 ya es la hostia. Un coche con un consumo de 5 litros a los 100 está quemando fácilmente 50 kWh en mover el coche y el resto lo quema para producir calor.

Ahora saldrá el listo que dirá que hay un motor de barco de fuel pesado de dos tiempos y tropecientas toneladas de peso que tiene una eficiencia superior al 50% a…   » ver todo el comentario
Gry #7 Gry
#4 Eso es exactamente lo que están haciendo los chinos (y ahora copiando los europeos) con los eléctricos de autonomía extendida: un motor de combustión con el máximo posible de eficiencia cuya única función es cargar las baterías.
kastanedowski #3 kastanedowski
El tema nunca será si son mas eficientes o ecologicos, el problema sera siempre el costo para el ciudadano. Los productores no te dejan repararlos, no hay partes, es dificil y caro.

El tema del software prohibitivo es terrible
#10 Nouveau
#3 yo tengo varios vehículos y nada como los viejos. A eficiencia de consumo no hay diferencia. A emisiones, no tengo ni puta idea.

Arreglarlos es fácil. Encontrar ciertas piezas nuevas que cuando pasan 10 años se complica porque los fabricantes las descatalogan. Pero a parte de eso, los puedes reparar tú con facilidad.

Los nuevos una mierda. Para cambiar una bombilla tienes que desmontar parte del chasis, el protector de la rueda.... Y para hacer los mantenimientos has de conectar el ordenador y en muchos casos pagar el programa o no te deja resetear.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Es simple, aparte que lo puedes buscar que no es complejo de encontrar. Si tienes que hacer un motor que te responda en una gama de rpms ... no te queda más remedio que bucar un compromiso que nunca va a dar lo mejor de sí en dicha gama. Es más, si siquiera rinde igual. Pero si de lo contrario, tienes que hacer un motor que vaya siempre a las mismas rpms (como los barcos o los generadores) puedes optimizar mucho más.
jonolulu #1 jonolulu
Supongamos una vaca esférica con ruedas a batería
#5 drstrangelove *
Pero hay que sumar todo el ciclo, desde que se genera la energía hasta que se gasta en el coche.

Si la energía se genera quemando fósiles, nos quedamos igual, o incluso peor.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Si la energía se genera quemando fósiles, nos quedamos igual, o incluso peor.

No es así. El coche tiene que responde una amplia gama de rpms por lo que nunca lo vas a poder utilizar con la máxima eficiencia, el generador se puede optimizar para funcionar siempre a una serie de rpm con lo que el rendimiento es mejor.
#8 drstrangelove
#6 ¿Lo has calculado?

Esta clase de cálculos de vida completa son complejillos, se han hecho hasta tesis doctorales sobre el tema.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y que dicen el resto de fisicos alemanes??
