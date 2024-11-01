«Me arrepiento de haber votado por él»: Internet estalla por la «espectacularmente estúpida» idea hipotecaria de Trump (ENG)

Trump recientemente adelantó en sus redes sociales un plan para una «hipoteca a 50 años», y el sábado funcionarios de la administración confirmaron que dicho plan está en marcha. Pero dado que las hipotecas a 30 años ya están endeudando a algunas personas durante gran parte de sus vidas, algunos analistas dieron la voz de alarma. El influyente progresista Alex Cole dijo: «Una casa de 400 000 dólares al 6 % cuesta 863 000 dólares con una hipoteca a 30 años. ¿Con el plan de 50 años de Trump? 1,38 millones de dólares.
| etiquetas: arrepentimientos , voto , trump , idea , hipotecaria , estúpida
Fuente: www.usinflationcalculator.com/
Había leido modelo de vida Murciano.
Paycheck to paycheck (vivir de paga a paga) lo llaman.
finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/how-to-stop-living-
Me sigue pareciendo mala idea poner algo a 50 años, pese a la inflación.
Los impagados de la crisis hipotecaria de la burbuja inmobiliaria, serán una broma al lado de esto.
No digo que tener hipoteca por 50 años sea adecuado, muchos no trabajan tantos años, pero el progre 'influyente' este no entiende cómo funciona la devaluación monetaria, sino no daría esto de ejemplo. 400 000 dólares en 1975, hace 50 años, es hoy como tener 2,4 millones de dólares. La gracia de pagar deuda a muy largo plazo es que la deuda se devalúa junto a la moneda, esos 1,38 millones en 50 años valen la mitad.