Las fotos de la retaguardia republicana que pasaron 80 años escondidas en un baúl: "Alucinamos al descubrirlo"

Una editorial acaba de publicar 'Estiu del 37' ('Verano del 37'), que incluye las imágenes que el anarquista fusilado por el régimen franquista Arturo Lodeiro realizó en la Comunidad Valenciana en plena Guerra Civil y que su mujer, Julia Muñoz, había guardado como un tesoro durante décadas

Copio

“Éramos conscientes de que ahí había fotos, pero pensábamos que eran de mi abuela, de su vida posterior. Nos quedamos alucinadas cuando vimos que eran carretes y carretes de fotografías sin revelar que había hecho mi abuelo Arturo”, explica la nieta, miembro del colectivo Memoria y Libertad.
Otro testimonio más de la turba de asesinos psicópatas que arrasaron a tiros con las buenas gentes de este país. Palizas, torturas, confesiones forzadas a hostias sin prueba alguna, hasta pasaron del padre y del hermano cuando intercedieron por él para señalar el error del señalamiento, y eso que eran del bando de los traidores a España y a la democracia.
