Las fotos de la retaguardia republicana que pasaron 80 años escondidas en un baúl: "Alucinamos al descubrirlo"

Una editorial acaba de publicar 'Estiu del 37' ('Verano del 37'), que incluye las imágenes que el anarquista fusilado por el régimen franquista Arturo Lodeiro realizó en la Comunidad Valenciana en plena Guerra Civil y que su mujer, Julia Muñoz, había guardado como un tesoro durante décadas
| etiquetas: memoria , historia , franquismo , guerra civil
“Éramos conscientes de que ahí había fotos, pero pensábamos que eran de mi abuela, de su vida posterior. Nos quedamos alucinadas cuando vimos que eran carretes y carretes de fotografías sin revelar que había hecho mi abuelo Arturo”, explica la nieta, miembro del colectivo Memoria y Libertad.