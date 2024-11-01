Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año

Feijóo habló de un "Gobierno fallido" y llevó al límite el mantra de que no había efectivos por los "cálculos políticos" de los ministros y ministras de Pedro Sánchez. Los mensajes entregados a la jueza contradicen todas estas versiones. l PP también negó comunicaciones de su partido con la Moncloa, pese a que el expresident había confirmado -en el chat con Feijóo- contactos con Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero y Margarita Robles.