edición general
Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año

Feijóo habló de un "Gobierno fallido" y llevó al límite el mantra de que no había efectivos por los "cálculos políticos" de los ministros y ministras de Pedro Sánchez. Los mensajes entregados a la jueza contradicen todas estas versiones. l PP también negó comunicaciones de su partido con la Moncloa, pese a que el expresident había confirmado -en el chat con Feijóo- contactos con Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero y Margarita Robles.

comentarios
woody_alien #1 woody_alien
50.000 votos mas para el PP.
#7 Tronchador.
#1 Negativo por mentir, ¿O es una errata y le falta un cero?
Veelicus #2 Veelicus
Da igual, los medios que atontan al pueblo, A3Mierda y Telecirco principalmente no van a dar la caña que deberian porque estan subvencionados por los que mueven a las marionetas del PPVOX
#4 laruladelnorte
Feijóo llegó a felicitar al dirigente valenciano por ser "el único político que había seguido gestionando" tras las inundaciones. Las declaraciones son de finales de 2024. El jefe de los populares le regaló una ovación en enero de este mismo año y lo elogió por "dar la cara" frente a la "asfixia" del Gobierno central. En abril los dos se fundieron en un abrazo ante los flashes de medios de comunicación. Y en junio, Feijóo insistió: "Habéis hecho un buen trabajo".

Frijolito da noxo. :clap:
txutxo #5 txutxo
Vaya par de ellos en la foto. Un retrasado y un asesino. ¿Qué puede salir mal? Y falta el mamandurrio profesional.
Kamillerix #3 Kamillerix
{0x1f416} {0x1f416} {0x1f416}

Con perdón de los Suidos...
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
No es ninguna novedad que mientan sobre las nefastas consecuencias de su gestión, y no necesitan mentir porque la derecha les va a votar igualmente. Pasó con lo de las residencias, todas las RRSS llenas de mierdanes que señalaban a Iglesias como responsable de lo ocurrido en Madrid y, cuando se asumió que la gestión era de la CAM, pasaron a aplaudir el "se iban a morir igual" de Ayuso.

Ahora volvemos a lo mismo, un año aguantando a los de siempre defendiendo la gestión del PP y echando la culpa a otros, para que esto acabe con esa gentuza aplaudiendo en cuanto algún pepero suelte la siguiente mezquindad culpando a las víctimas o riéndose de ellas.
