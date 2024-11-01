edición general
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)

Acaba de fallecer el icono del cine francés a los 91 años Brigitte Bardot. Actriz, cantante, conocida internacionalmente por sus iniciales "BB", formaba parte del patrimonio cultural francés, pero en la segunda parte de su vida se había dedicado a defender la causa animal.

#10 Deja de decir tonterías, anda. Los Pink Floyd mediocres, Brigitte Bardot fea... Que ya sabemos que te gusta ser el centro de atención, pero serlo a base de decir tonterías...
ElBeaver #27 ElBeaver
#14 Tengo los discos de Pink Floyd en vinilo. Con el tiempo, he tenido la oportunidad de escuchar mucha música y darme cuenta de que, en comparación con muchos prodigios del mundo musical, su trabajo puede resultar mediocre. Hay artistas extraordinarios que, por no tener el color de piel "adecuado" o el aspecto esperado, no reciben el reconocimiento que merecen.

Con Brigitte Bardot ocurre algo similar: una mujer común que, sin poseer un talento especial, simplemente estuvo en el lugar adecuado en el momento preciso. En esencia, su fama es más resultado de circunstancias que de mérito real.
borre #1 borre
DEP.

Esta foto para mi es el culmen de la belleza femenina.  media
themarquesito #8 themarquesito
#1 Me sigue pareciendo más guapa Audrey Hepburn, pero no voy a negar la belleza de Brigitte Bardot
Kleshk #13 Kleshk
#8 Me sumo a Audrey Hepburn

Es la chica mona/guapa

No una tía buena, es de las que te estaráis horas mirándole la cara y decir: wow
themarquesito #35 themarquesito
#13 #29 Audrey Hepburn siempre me ha parecido una belleza serena y clásica, como la infanta Catalina Micaela, que habrían sido guapas ambas en básicamente cualquier era.  media
#47 emdi
#13 Va a gustos, a mi Audrey Hepburn no me haría girar la cabeza.
#21 Anahera
#8 Y Rachel Welsz, pero bardot ha sido muy top en lo que a belleza genuina se refiere.
Golan_Trevize #29 Golan_Trevize
#8 A mí por el contrario, nunca me pareció tan guapa Audrey Hepburn: siempre la encontré sequísima...
#34 Nusku
#8 De acuerdo contigo, pero la mirada más hipnotizante sin lugar a dudas Lauren Bacall
wachington #9 wachington
#1 Claudia Schiffer?!?


Es broma, la primera vez que vi una imagen de Brigitte Bardot joven ya tenía muy vista a Claudia Schiffer y me sorprendió el parecido.
#11 Cazatrolls
#10 Podrá gustar o no según el ojo de cada uno, pero "fea de cojones" no era.
pip #16 pip
#10 sobre gustos no hay nada escrito, pero vamos, bajo ningún estándar razonable esta chica era fea de cojones. Mala troleada.
borre #26 borre
#10 xD
pip #17 pip
#1 por rubias, yo reivindico a nuestra inigualable Pepa Flores pero vamos, todas ellas sobresalientes.
#48 emdi
#17 Secundo la moción.
#36 casicasi
#1 Siempre he pensado que esa mujer era bizca.
borteixo #40 borteixo
Ni un melafo ni nada
DaniTC #41 DaniTC *
#40 menéame se va a mierda. Ni usuarios únicos al mes ni leches, ahora sí tengo miedo.
mudito #51 mudito *
#23 Qué eufemismo. Era material para pajas cuando éramos enanos salidos (qué demonios, sigo siendo un enano salido con pinta de viejo). :troll:

#40 Tuvo sus "melafos" allá por los 70 y los 80. Luego ya tal.
XavierGEltroll #44 XavierGEltroll
Recuerdo cómo le poonía al hermano de Mafalda.  media
NotVizzini #20 NotVizzini
había un chiste muy viejo sobre un fan de BB que terminaba con:

* ¿BoB?¿quien es BoB?
#28 Memondo
#20 Ahora lo cuentas, sacar a colación un chiste así y no contarlo es de parguelas.
glynch #31 glynch
#20 mítico
#37 surco
#20 Mi mujer tb se ha tatuado :troll: :troll: :peineta:
mudito #50 mudito
#20 ¿y la O? :troll:
Milmariposas #43 Milmariposas
#22 Bueno, y su adoración por la extrema derecha, en tiempos de Le Pen (padre)...
#15 Leclercia_adecarboxylata
Hay muchas fotos en las que se la ve rodeada de animales.  media
robustiano #3 robustiano
{0x1f3b5} Como en sus años mozos la Bardot... {0x1f3b6}
#32 maloweb
Yo siempre creí que era más del gusto de viejos verdes, porque representaba el estereotipo de Lolita y vivió de ese mito desde que cumplió los 20 años. En cualquier caso nunca me pareció gran cosa como actriz o como cantante.
#46 CrudaVerdad
Recomiendo la película: "Y Dios creó a la mujer"
reithor #4 reithor
Que descanse en paz
obmultimedia #2 obmultimedia
Vaya añito horribilis llevamos con las muertes de famosos.
BM75 #6 BM75
#2 Exactamente como cada año que haya pasado...
NATOstrófico #25 NATOstrófico
#6 pues sí, se está muriendo gente que no se había muerto antes
Mr.Worthington #18 Mr.Worthington
#2 este año están cayendo muchos que daba ya por finados, como esta señora. 91 años dan para una vida plena.
kumo #49 kumo
Bye bye, BB. DEP.
Kamillerix #7 Kamillerix
Sic transit... :foreveralone: {0x1f494}
Kamillerix #22 Kamillerix
#7 "En tant qu'actrice, protectrice des animaux ou citoyenne, Bardot s'est toujours exprimée avec la même liberté, au risque de faire scandale. C'est ce que l'on retiendra de sa vie"
#24 To_lo_loco
Concedemos a la belleza un estúpido valor. Y mucha de las personas que la portan no dejan de ser un mero producto de marketing.

Nombráis a esta mujer, dep, y a Audrey. Que estéticamente son bonitas e iconos de la sensualidad.

La vida nos enseña que sin armonía entre la belleza y la persona… ufff mal juego enamorarse de eso.
glynch #33 glynch
#24 la belleza no es un "estúpido valor". Principalmente porque es uno de los motores principales de la evolución, aunque no el único.
Enero2025 #23 Enero2025
Que lástima morirse y que meneantes aleatorios solo se acuerden de tu belleza.
mund4y4 #30 mund4y4
#23 mejor por eso que por xenófoba.
Aunque es verdad que se podría hablar de su compromiso y defensa de los animales.
Aperitx #42 Aperitx
#30 En la radio me ha parecido escuchar que también era antivacunas.
Atrydas #38 Atrydas
#23 A ver, su belleza es lo que la hizo mundialmente famosa, porque como actriz, cumplía, sin más.
#39 HangTheRich
#23 tambien nos acordamos de que fue condenada en 5 ocasiones por discurso de odio, y que apoyo a Marine Le Pen, llamandola la Juana de Arco del siglo XXI
#19 El_Pobrecito_Hablador
Pues yo que pensaba que ya hacía tiempo que falleció...
#12 gumerjam
C'est la vie
Descanse en paz
