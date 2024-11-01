Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)

Acaba de fallecer el icono del cine francés a los 91 años Brigitte Bardot. Actriz, cantante, conocida internacionalmente por sus iniciales "BB", formaba parte del patrimonio cultural francés, pero en la segunda parte de su vida se había dedicado a defender la causa animal.
Con Brigitte Bardot ocurre algo similar: una mujer común que, sin poseer un talento especial, simplemente estuvo en el lugar adecuado en el momento preciso. En esencia, su fama es más resultado de circunstancias que de mérito real.
Esta foto para mi es el culmen de la belleza femenina.
Es la chica mona/guapa
No una tía buena, es de las que te estaráis horas mirándole la cara y decir: wow
Es broma, la primera vez que vi una imagen de Brigitte Bardot joven ya tenía muy vista a Claudia Schiffer y me sorprendió el parecido.
#40 Tuvo sus "melafos" allá por los 70 y los 80. Luego ya tal.
* ¿BoB?¿quien es BoB?
Nombráis a esta mujer, dep, y a Audrey. Que estéticamente son bonitas e iconos de la sensualidad.
La vida nos enseña que sin armonía entre la belleza y la persona… ufff mal juego enamorarse de eso.
Aunque es verdad que se podría hablar de su compromiso y defensa de los animales.
Descanse en paz