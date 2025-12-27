Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares». (ENG)

Los grupos de presión «cercanos a Trump» cobran un millón de dólares o más por conseguir indultos presidenciales para sus clientes, y algunos llegan a pagar hasta seis millones de dólares. El Wall Street Journal describe un proceso sencillo: tú les das el dinero, ellos hablan con alguien del círculo íntimo de Trump, como su hijo, y luego Trump te indulta.