edición general
5 meneos
3 clics
Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares». (ENG)

Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares». (ENG)

Los grupos de presión «cercanos a Trump» cobran un millón de dólares o más por conseguir indultos presidenciales para sus clientes, y algunos llegan a pagar hasta seis millones de dólares. El Wall Street Journal describe un proceso sencillo: tú les das el dinero, ellos hablan con alguien del círculo íntimo de Trump, como su hijo, y luego Trump te indulta.

| etiquetas: trump , indultos
4 1 0 K 67 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 67 actualidad
Olepoint #2 Olepoint
Esto es lo que estarían votando los curritos de nuestro país.... xD xD xD xD xD xD xD ç

Pero luego hay gente que afirman que no se puede votar mal...
3 K 44
tul #4 tul
Aquí llevan haciendo lo mismo mas de medio siglo pero con las cofradías de intermediarias
0 K 13
crob #1 crob
No puede ser
si es un desinteresado en todo
0 K 12
azathothruna #5 azathothruna
Cada dia se ve que los gringos tienen al lider que merecen.
Lo que los europedos no ven es que esto da alas al sistema chino.
El camarada Xi sera malo, represivo, y demas, pero en muchos videos de extranjeros en china apenas veo policias, menos soldados.
Dudo que los videos hayan sido censurados por el MSS o siquiera por autocensura.
0 K 11
#3 KaBeKa
Me lo creo, calca todas las prácticas de la mafia. El viejo tú me das y yo te ayudo.
A ver si el mundo va a ser de todo menos justo... Lo que menos le faltaba a un mundo injusto de por sí, son personajes como este.
0 K 9

menéame