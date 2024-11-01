edición general
La Armada de EEUU pierde dos aeronaves del portaaviones Nimitz en 30 minutos

Un avión de combate y un helicóptero destinados en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia el domingo por la tarde, informó la Flota del Pacífico de la Marina.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Vamos, que el avión tuvo un accidente y el helicóptero de rescate se la dio.

Es raro que pase, pero no imposible.
johel #2 johel *
#1 El mantenimiento que requieren las aeronaves embarcadas es brutal, tanto por hora de vuelo como por simplemente estar paradas, lo raro es que no pase constantemente.
a69 #4 a69
#2 Expuestas al mal tiempo y salitre.
Ya lo decía mi abuelo... Nunca te compres un helicóptero de segunda mano que haya estado embarcado.
Andreham #3 Andreham
Anda, qué cosas.

USA tiene un portaviones en el "Mar de China", pero resulta que China es la que siempre está invadiendo zonas pesqueras, tensionando zonas, agravando situaciones, antagonizando bloques, desafiando a Occidente, haciendo muestras de fuerza fuera de su esfera de influencia, domando naciones extranjeras...

Mmmmmmmmmmmmmm.

Que vamos, a lo mejor China tiene portaaviones en el "Golfo de América" y no lo sabemos.
#6 CosaCosa
#3 una cosa no quita la otra. Cuando descubres que en este juego todos son "malos" y que cada uno solo se mueve por sus intereses, pues esas cosas se entienden mejor sin caer en demagogias ni argumentos de hombre de pája
lonnegan #5 lonnegan
En abril, otro avión de combate F/A-18 se deslizó del hangar del Truman y cayó al mar Rojo.

Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizaba en el portaaviones en el mar Rojo cayó por la borda después de aparentemente no enganchar los cables de acero utilizados para detener los aviones al aterrizar, lo que obligó a sus dos pilotos a eyectarse

Madre mía si esto le pasara a España, el cachondeo sería general
