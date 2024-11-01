La Armada de EEUU pierde dos aeronaves del portaaviones Nimitz en 30 minutos

Un avión de combate y un helicóptero destinados en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia el domingo por la tarde, informó la Flota del Pacífico de la Marina.
Es raro que pase, pero no imposible.
Ya lo decía mi abuelo... Nunca te compres un helicóptero de segunda mano que haya estado embarcado.
USA tiene un portaviones en el "Mar de China", pero resulta que China es la que siempre está invadiendo zonas pesqueras, tensionando zonas, agravando situaciones, antagonizando bloques, desafiando a Occidente, haciendo muestras de fuerza fuera de su esfera de influencia, domando naciones extranjeras...
Mmmmmmmmmmmmmm.
Que vamos, a lo mejor China tiene portaaviones en el "Golfo de América" y no lo sabemos.
Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizaba en el portaaviones en el mar Rojo cayó por la borda después de aparentemente no enganchar los cables de acero utilizados para detener los aviones al aterrizar, lo que obligó a sus dos pilotos a eyectarse
Madre mía si esto le pasara a España, el cachondeo sería general