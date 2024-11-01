edición general
"Alquilo cada uno por 450€ al mes y tengo una rentabilidad del 12%

Quique Escrivá es uno de los mayores impulsores de este modelo, ya que no solo cuenta con 20 mini pisos en propiedad, sino que además actualmente está construyendo otros nueve. "Aquí se van a sacar nueve minipisos. Todo cuesta alrededor de 500.000 euros y ahí vamos a sacar una rentabilidad, vamos a alquilar en torno a 5.000 o 6.000 euros al mes, también 12-14% de rentabilidad", aseguraba.

autonomator #5 autonomator
Los rentistas son una enfermedad para cualquier economía.
attac.es/por-que-no-nos-atrevemos-a-hablar-de-rentismo-popular-cuando-
#1 Joroñas
Lo subo porque quiero ver si se produce un debate entre quienes dicen que hay escasez de oferta de pisos y se debe desregular, y quienes decimos que si hay escasez de oferta es porque se está produciendo concentración de propiedades.

Este tío dice que ha vendido 250 pisos, que tiene 20 en propiedad para alquilar y que él es pequeño propietario.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Pequeño propietario ya te digo yo que no si tiene 20 pisos y ha vendido otros 250. Lo de especulador no lo dudo.
skaworld #3 skaworld
#1 Lo que molar molaba era otro buen estallido de la burbuja, que le reventase en la cara con sus buenos dineros apalancados y se las viese canutas pa boquear, verlo llorando a papá estado porque su inversion en hacer la vida un poco más miserable a los demás le salio rana y en vez de tener su pequeño grupito de esclavos trabajando para pagarle el diezmo en forma de renta y se ha aostiado y nadie lo podia de saber.

Peeero ya sabes que a todo sus scrofa domestica le llega su 11 de noviembre
#4 Borgiano
El Pequeño Wyoming lo llaman.
