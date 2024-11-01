"Alquilo cada uno por 450€ al mes y tengo una rentabilidad del 12%

Quique Escrivá es uno de los mayores impulsores de este modelo, ya que no solo cuenta con 20 mini pisos en propiedad, sino que además actualmente está construyendo otros nueve. "Aquí se van a sacar nueve minipisos. Todo cuesta alrededor de 500.000 euros y ahí vamos a sacar una rentabilidad, vamos a alquilar en torno a 5.000 o 6.000 euros al mes, también 12-14% de rentabilidad", aseguraba.