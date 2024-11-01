Diario del expresidente de EEUU: Harry S. Truman

Cita completa: «Los judíos, encuentro que son muy, muy egoístas. No les importa cuántos estonios, letones, finlandeses, polacos, yugoslavos o griegos sean asesinados o maltratados como DP [personas desplazadas] siempre y cuando los judíos reciban un trato especial. Sin embargo, cuando tienen poder, físico, financiero o político, ni Hitler ni Stalin les igualan en crueldad o maltrato hacia el débil». via x.com/wikileaks/status/2032949874094985708
[eng]
Pero una vez terminado me he vuelto aun mas pesimista y creo que tocara otra vez bomba nuclear si no se les para antes y no creo que suceda despues de permitirles ejecutar un genocidio sin ninguna sancion e incluso van de victimas.