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Diario del expresidente de EEUU: Harry S. Truman

Cita completa: «Los judíos, encuentro que son muy, muy egoístas. No les importa cuántos estonios, letones, finlandeses, polacos, yugoslavos o griegos sean asesinados o maltratados como DP [personas desplazadas] siempre y cuando los judíos reciban un trato especial. Sin embargo, cuando tienen poder, físico, financiero o político, ni Hitler ni Stalin les igualan en crueldad o maltrato hacia el débil». via x.com/wikileaks/status/2032949874094985708 [eng]

| etiquetas: estados unidos , historia , truman
26 6 0 K 322 politica
5 comentarios
26 6 0 K 322 politica
reithor #3 reithor
Nunca pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió, que dice el refranero español. Y si se cree el elegido dios ya ni te cuento.
6 K 90
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El presidente Truman, en una carta desenterrada dirigida a Eleanor Roosevelt y en una nota aparte (ambas de 1947), compara a los sionistas con Hitler y Stalin: «Los sionistas estadounidenses eventualmente perjudicarán a todos [en su contra]... Los judíos son como todos los desfavorecidos: cuando llegan arriba, son tan intolerantes y crueles como lo fueron las personas con ellos cuando estaban abajo». x.com/wikileaks/status/2032949876624077261
5 K 84
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Que decis, que me banean, me cierran el post o qué, que a los elegidos no se les puede criticar
1 K 33
JackNorte #2 JackNorte
Entre ayer y hoy vi la historia de Israel narrada por el putomikel , se entienden muchas cosas incuestionables eso si es largo casi 3 horas.
Pero una vez terminado me he vuelto aun mas pesimista y creo que tocara otra vez bomba nuclear si no se les para antes y no creo que suceda despues de permitirles ejecutar un genocidio sin ninguna sancion e incluso van de victimas.
2 K 32
#5 muerola
Truman el peor presidente de USA
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menéame