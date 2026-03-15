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«No hay error de cálculo»: el director de la OMS afirma que EE. UU. e Israel están cometiendo crímenes de guerra al atacar hospitales y escuelas (EN)
En una publicación que compartió el domingo en X, Tedros Adhanom Ghebreyesus escribió: «Bombardear un hospital o una escuela no es un “error de cálculo”».
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Tkachenko
x.com/DrTedros/status/2032919529282580860?s=20
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#2
sliana
Nada nuevo bajo el sol. Lo era hace 2 años y lo sigue siendo. Que va a pasar? Quién los va a juzgar?
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#3
Beltenebros
*
#2
Con un poco de suerte, a los responsables israelíes los van a juzgar los misiles iraníes.
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#4
Beltenebros
#2
Aquí tienes un remedio:
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#5
MiguelDeUnamano
Si EEUU e Israel no cometiesen crímenes de guerra, atentarían contra sus propios principios.
Y como siempre hay imbéciles que vienen con "Rusia/Irán/etc también los cometen", tan sólo decir que ser exigentes con el "enemigo/rival" es muy fácil, pero con quienes tendríamos que serlo principalmente es con quienes consideramos nuestros aliados.
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Con un poco de suerte, a los responsables israelíes los van a juzgar los misiles iraníes.
Aquí tienes un remedio:
Y como siempre hay imbéciles que vienen con "Rusia/Irán/etc también los cometen", tan sólo decir que ser exigentes con el "enemigo/rival" es muy fácil, pero con quienes tendríamos que serlo principalmente es con quienes consideramos nuestros aliados.