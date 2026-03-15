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«No hay error de cálculo»: el director de la OMS afirma que EE. UU. e Israel están cometiendo crímenes de guerra al atacar hospitales y escuelas (EN)

En una publicación que compartió el domingo en X, Tedros Adhanom Ghebreyesus escribió: «Bombardear un hospital o una escuela no es un “error de cálculo”».

| etiquetas: sionismo , israel , genocidio , eeuu , irán , oms , hospital , escuela
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5 comentarios
13 2 0 K 184 actualidad
#2 sliana
Nada nuevo bajo el sol. Lo era hace 2 años y lo sigue siendo. Que va a pasar? Quién los va a juzgar?
2 K 28
Beltenebros #3 Beltenebros *
#2
Con un poco de suerte, a los responsables israelíes los van a juzgar los misiles iraníes.
3 K 67
Beltenebros #4 Beltenebros
#2
Aquí tienes un remedio:  media
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Si EEUU e Israel no cometiesen crímenes de guerra, atentarían contra sus propios principios.

Y como siempre hay imbéciles que vienen con "Rusia/Irán/etc también los cometen", tan sólo decir que ser exigentes con el "enemigo/rival" es muy fácil, pero con quienes tendríamos que serlo principalmente es con quienes consideramos nuestros aliados.
0 K 16

menéame