Accidente de Adamuz: por qué el acero no tiene la culpa

Los fabricantes de los aceros implicados en el accidente (uno más antiguo y otro muy reciente) han producido miles de kilómetros de raíles, de acuerdo con normas muy estrictas y bajo criterios de garantía de calidad extremos. Hablamos de raíles que no han tenido ningún problema, fabricados con acero ajustado a norma, soldable y calculado para soportar la carga estática de un tren de varios cientos de toneladas y que, circulando a 250 kilómetros por hora, produce unas tensiones dinámicas muy por debajo de su límite de fatiga.

Otra artículo interesante sobre el acero:
theconversation.com/el-acero-en-el-centro-del-debate-274492
La verdad es que viendo la cantidad de controles que pasan y luego las revisiones periódicas que hay (y en las que no se vio nada en la soldadura parece ser), uno diría que ha sido muy mala suerte que encima coincidiera con el otro tren.
