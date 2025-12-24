edición general
Absuelto de una estafa porque "cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído en el engaño"

La absolución se basa en la cantidad de veces que el denunciante entregó importantes cantidades de dinero de forma sucesiva, hasta sumar 246.000 euros, sin recibir nada a cambio y que lo hizo con el señuelo de adquirir inmuebles muy económicos de fondos buitres. Se constata que el denunciante actuó con "desidia, desinterés, de forma negligente y torpemente", dado que el engaño fue "burdo, grosero o esperpéntico".

Caresth #4 Caresth
Según el juez, se puede estafar a los subnormales. Interesante. Tal vez acepte también el robar o violar a tetrapléjicos, porque no oponen la resistencia que cualquier persona normal opondría.
21 K 218
#13 XXguiriXX
#4 No recuerdo si vi algo relacionado aquí o en el Feis… una mujer que, entre otras cosas, tenía relaciones con un fulano que le hizo creer que era rico y que iba a casarse con ella. Al final ni era rico ni se casó. A los días ella interpone todas las denuncias posibles incluyendo estafa y violación. Creo que no ganó ninguna.
2 K 33
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #15 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#4 Básicamente eso es lo que defienden los libertarios, si algo te pasa es culpa tuya por haber aceptado. Que no entendías lo que firmabas ? jajaja haber estudiado.
1 K 17
El_Tio_Istvan #16 El_Tio_Istvan
#4 #15 algún día juzgarán a un nazi de desocupa por agresión y lo archivarán porque "esque hay que estar tonto para meterse con ese mastuerzo! No ves que tú pesas lo mismo que una pierna suya?" Y el denunciante se quedará con cara de jaula y una hemiplejía.
0 K 11
#1 RaulUrdaci
Cuando menos, polémico. Que alguien sea un zote no es motivo para no sancionar una estafa.
13 K 148
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
#1 La justicia para los listillos, si no es usted el lápiz más afilado del estuche la culpa de sus desgracias es solamente suya.

Vale, pues ya están indultando mañana mismo las condenas por deudas bancarias y condonando las mismas porque es que los bancos son tontos y dan dinero a gente que no puede devolverles lo prometido.
13 K 142
#7 surco
#3 A mi me parece un precedente peligroso. Hay un refrán que dice que un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos, pero de ahí a avalarlo por ley.....abres lugares muy peligrosos. Un estafador es un estafador, independientemente de lo tonta que sea su víctima, e incluso de su catadura moral
4 K 45
Asimismov #8 Asimismov *
#1 #3 la doctrina Monasterio, demasiado burdo para ser falsificación.
Habría que ver cuánto cobró el juez.
7 K 97
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#8 A recordar eso venía yo.
2 K 38
El_Tio_Istvan #14 El_Tio_Istvan *
Anda! Esto me recuerda a la ex-esclavista Monasterio a la cual le aplicaron el fachapass porque sus falsificaciones haciéndose pasar por arquitecta eran "demasiado burdas y evidentes"... Me meo... :troll: :troll: :troll:


Perdón #8 y #12, no os había leído.
0 K 11
sotillo #9 sotillo
#1 Es lo que sirvió para que no condenaran al fruta de manos limpias por extorsión a los bancos
0 K 10
#6 chocoleches
Culpabilizar a la víctima nivel dios... todos vemos estafas que son ridículas y funcionan, porque hay gente que no tiene la formación o simplemente se fiaba del estafador.

Si le doy un puñetazo en la cara al presidente del tribunal, puedo alegar que cualquier persona mínimamente normal lo habría esquivado?
5 K 61
Cabre13 #5 Cabre13 *
No entiendo nada, ni siquiera parece dar a entender que todos fuesen tratos verbales sin pruebas de lo que hablaban o pactaban entre ellos.
Da la impresión de que el juez opina que robar 200.000 euros no tiene por qué tener consecuencias.
2 K 33
Jakeukalane #10 Jakeukalane
Hay que hacer un par de sentencias "normales" para tapar que han hecho apaños así para los pepetarras HDP.
0 K 13
aupaatu #2 aupaatu *
Entonces si crees en Dios y la iglesia eres normal , porque ningún cura te da una escritura de tu parcela en el cielo.
Bueno igual el juez es del Opus y se considera normal
0 K 9
#17 mariopg
what?!!!!!! qué tiene que ver que la víctima sea subnormal con que el infractor sea un puto delincuente???
en serio si tu víctima es lo suficientemente estúpida no es delito? algo así está estipulado?
0 K 8
#11 vertedero_de_rojos
hay memos que se lo tienen merecido
0 K 6

