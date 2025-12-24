Absuelto de una estafa porque "cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído en el engaño"

La absolución se basa en la cantidad de veces que el denunciante entregó importantes cantidades de dinero de forma sucesiva, hasta sumar 246.000 euros, sin recibir nada a cambio y que lo hizo con el señuelo de adquirir inmuebles muy económicos de fondos buitres. Se constata que el denunciante actuó con "desidia, desinterés, de forma negligente y torpemente", dado que el engaño fue "burdo, grosero o esperpéntico".