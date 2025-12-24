Absuelto de una estafa porque "cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído en el engaño"

La absolución se basa en la cantidad de veces que el denunciante entregó importantes cantidades de dinero de forma sucesiva, hasta sumar 246.000 euros, sin recibir nada a cambio y que lo hizo con el señuelo de adquirir inmuebles muy económicos de fondos buitres. Se constata que el denunciante actuó con "desidia, desinterés, de forma negligente y torpemente", dado que el engaño fue "burdo, grosero o esperpéntico".
| etiquetas: estafa , absolución
Vale, pues ya están indultando mañana mismo las condenas por deudas bancarias y condonando las mismas porque es que los bancos son tontos y dan dinero a gente que no puede devolverles lo prometido.
Habría que ver cuánto cobró el juez.
Perdón #8 y #12, no os había leído.
Si le doy un puñetazo en la cara al presidente del tribunal, puedo alegar que cualquier persona mínimamente normal lo habría esquivado?
Da la impresión de que el juez opina que robar 200.000 euros no tiene por qué tener consecuencias.
Bueno igual el juez es del Opus y se considera normal
en serio si tu víctima es lo suficientemente estúpida no es delito? algo así está estipulado?