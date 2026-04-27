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Willy Bárcenas desvela en ‘Cuarto milenio’ los fenómenos paranormales en casa de sus padres: “Mi padre ha llegado a irse a dormir a un hotel”

“Mi madre notaba cambios de temperatura y tenía la sensación constante de que algo no iba bien”, explicó. Ante estas percepciones, recurrieron a una médium, amiga de una tía suya, que realizó una especie de limpieza espiritual en la vivienda. “El péndulo se volvió loco y nos dijo que había muy malas energías en una zona de la casa, que había debido ocurrir algo trágico”. Con el paso del tiempo, los episodios se repitieron de forma esporádica. “Libros que se caen, luces que parpadean o se encienden y apagan solas".

| etiquetas: willy bárcenas , cuarto , milenio , fenomenos , paranormales
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6 comentarios
6 1 1 K 98 ocio
karakol #1 karakol
Tenía que subirla. :troll:
4 K 84
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 Barcenas, Cuarto milenio, Infobae... esta noticia lo tiene todo.
Estoy tratando el monitor con anticaspa. xD
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#5 Grahml
#1 seguro que @carademalo te propone un sub adecuado .

xD
0 K 20
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Serían espías enviados por M.Rajoy o por Cospedal.
0 K 13
#3 kreator
#2 o una excusa para dormir en un hotel...
0 K 12
#6 MenéameApesta
Paranormales y para subnormales.
0 K 11

menéame