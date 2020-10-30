edición general
Vox plantea obligar a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha a instalar belenes y símbolos religiosos

La iniciativa registrada por Vox plantea imponer belenes y símbolos religiosos obligatorios en todos los edificios públicos de Castilla-La Mancha, chocando con la libertad religiosa y la neutralidad

Comentarios destacados:    
Gry #5 Gry
¿Símbolos de todas las religiones reconocidas oficialmente por el Estado o de la suya en particular? :-P
5 K 98
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#5 si, seguro que es lo que quieren xD
0 K 20
comadrejo #1 comadrejo
Otro empujón para la libertad. :troll: :troll:
3 K 49
#8 soberao
#1 Un belén instalado en un pleno municipal en pleno agosto tiene que estar precioso... humorcillet.com/wp-content/uploads/2025/12/g87dc7iwcaesgcq.jpg?w=714
1 K 26
comadrejo #12 comadrejo
#8 Es el sindios que les toca aguantar en el hemisferio austral.
0 K 11
DDJ #15 DDJ
Y luego van los cabrones estos rebuznando sus propias y probadas faltas contra los demás.
Como querer cerrar guarderías porque por adoctrinadoras y porque se trata de "populismo presupuestario”" así que fuera guarderías, y el dinero vaya a guarderías privadas :palm:
www.meneame.net/story/vox-plantea-cerrar-les-escuelines-4-200-alumnos-

En sus miserables cabezas los que adoctrinan son los demás, los que se preocupan por nimiedades son los otros y los…   » ver todo el comentario
2 K 45
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Como en la dictadura.
2 K 39
AndresEl_Lanas #2 AndresEl_Lanas
Su lema es: nos ocupamos de los problemas reales de la gente. O alguna mierda similar... Ya veo. La propuesta de la vivienda la tienen por ahí?
2 K 39
Veelicus #6 Veelicus
#4 Y sin haber trabajado en su puta vida!
1 K 23
Spirito #3 Spirito
Habría que investigar la relación de los obispos con esos fascistas de Vox y ver si hay algún tipo de organización criminal.
1 K 25
comadrejo #7 comadrejo
#3 Te vas a llevar un "yunquazo" por comunisto. :troll:
1 K 20
#9 Zamarro
La aconfesionalidad del Estado a tomar por culo.
Muy patriotas y mucho patriotas.
1 K 25
Spirito #13 Spirito *
#9 VoX es el brazo político de la Iglesia más retrógrada y criminal en España.

Algunos generales, son su brazo militar.

Hay una maraña de sinvergüenzas, psicópatas... alrededor de los obispos, como cabecillas.

Espero que la historia aquella terrible jamás se repita en España.
3 K 53
#14 encurtido
Aquí es cuando los que somos fachas pero en realidad sólo queremos un estado que no pretenda recaudarnos el 50% de nuestros ingresos, decimos que en España no tenemos a quién votar.
0 K 7
#10 bingo53
Pues seguro que el presidente lo ve adecuado...
0 K 6

