Vox plantea obligar a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha a instalar belenes y símbolos religiosos

La iniciativa registrada por Vox plantea imponer belenes y símbolos religiosos obligatorios en todos los edificios públicos de Castilla-La Mancha, chocando con la libertad religiosa y la neutralidad
Como querer cerrar guarderías porque por adoctrinadoras y porque se trata de "populismo presupuestario”" así que fuera guarderías, y el dinero vaya a guarderías privadas
En sus miserables cabezas los que adoctrinan son los demás, los que se preocupan por nimiedades son los otros y los… » ver todo el comentario
Muy patriotas y mucho patriotas.
Algunos generales, son su brazo militar.
Hay una maraña de sinvergüenzas, psicópatas... alrededor de los obispos, como cabecillas.
Espero que la historia aquella terrible jamás se repita en España.
