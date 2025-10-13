·
VÍDEO | Trump sorprende y felicita a Sánchez: "Estáis haciendo un trabajo fantástico"
Después de amenazar con expulsar a España de la OTAN, el presidente de EE.UU. cambia el tono en Egipto ...
|
etiquetas:
:
trump
,
pedro sánchez
,
eeuu
,
españa
,
otan
78
88
0
K
520
actualidad
82 comentarios
Comentarios destacados:
#1
No se entera ni con quién habla, el yayo... luego decía de Biden, pero Trump también va fino...
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
makinavaja
No se entera ni con quién habla, el yayo... luego decía de Biden, pero Trump también va fino...
46
K
395
#4
Harkon
#1
saber perfectamente con quien habla, antes pregunta que "donde está España" y se lo señalan, vamos que sabe ya quien es y lo que le está exigiendo.
6
K
63
#22
HeilHynkel
#4
Bueno, depende a quien se lo pregunte .. como se lo pregunte al Vance igual confunde España con California.
0
K
16
#59
Priorat
*
#4
Mira. No me lo creo. O Trump no sabía con quien hablaba, lo cual le convierte en un demente peligroso o si lo sabía lo cual lo convierte en un bipolar peligroso. Que a Sánchez lo ha invitado Egipto.
1
K
22
#61
Harkon
#59
No lo sabía, pero preguntó antes, se ve en el video, dice "donde está españa" y le sesñalan a Sánchez, ergo ahí sabe ya con quien habla.
0
K
19
#66
Priorat
*
#61
Hombre, claro. Le señalan una posición en el mapa y ya sabe con quien habla. Es como yo que te señalo a Belize y tu ya sabes con quien hablas (igual no sabes ni que es Belize donde señalo. No te ofendas, creo que el 99% de la gente no lo sabría). Señalar un mapa a un estadounidense como Trump, que es una persona extremadamente inculta, es como hacer la O con un canuto.
0
K
13
#67
Harkon
*
#66
Sabe que habla con el presidente Español se lo dicen justo antes, suficiente. O que pasa que tú si no conoces al presidente de un país y preguntas por él y te lo señalan, no te es suficiente?
0
K
19
#82
avalancha971
*
#4
#1
#59
Al final repitió lo mismo con Reino Unido y como estaba detrás suyo, lo que hizo fue humillarle haciendo que creyera que le iba a dejarle hablar para que viniera y luego en cambio ignorarle.
www.dailymail.co.uk/news/article-15188537/Moment-Trump-calls-friend-Si
0
K
10
#72
R2dC
#4
"Ah, coño... que no es parte de méxico... haber empezado por ahí"
0
K
10
#76
Harkon
*
#72
Pregunta por el mandatario, no por la localización geográfica
Que no era tan difícil, eh?
0
K
19
#77
R2dC
#76
Así no hay quien haga gracietas
1
K
16
#79
Harkon
#77
Sabiendo que Sánchez ha firmado el 5% de gasto en defensa, disculpa si no estoy para gracietas.
0
K
19
#12
cunaxa
#1
Lo sabe bien, con un Primer Ministro de uno de esos países de los Brics.
2
K
19
#23
Eukherio
#1
Se le acercó antes Sánchez y le dijo que era Santiago Obiscal. En el fondo es troll el perro.
2
K
27
#24
John_Doe
#1
Juas, no te has enterado del brutal zasca que Trump ha hecho a Sánchez ridiculizándole en frente de la prensa MUNDIAL.
Lamentable lo de Sánchez. Mucho ruido en casa, pero luego fuera de casa no se atreve a decir nada.
Un cobarde que le tenemos muy bien CALADO en casa.
Lo de ese pseudo-medio re-interpretando la realidad tanto o más lamentable que lo de todos los días con los medios del régimen que pagamos todos o Escolar.
19
K
-42
#30
LaMinaEnMiPuerta
#24
Vaya visión de las cosas tiene algunos.
4
K
36
#51
djkag
#24
Se encuentra muy bien... respondiendo a la pregunta de
#46
Pero los demás
#30
#31
y
#40
no habéis pillado la ironía del yayo
Id con ojo lo que deben haber hablado el Sr Sanchez y Trump en la retaguardia o eso ... o el Zasca confirmado
0
K
5
#69
Bapho
#51
Se entiende perfectamente el intento de ironía del señor Trump, simplemente ni es creíble ni tiene capacidad, de momento, de obligar a nadie.
Otra cosa es que en Europa triunfen los traidores al proyecto común.
0
K
10
#31
Bapho
#24
Cuentanos más, cuentanos más.
3
K
47
#40
tommyx
#24
aquí falta una portada de esas con mayúsculas y muchos colorines, con una foto incómoda de alguien y otros con expresión de sorpresa forzada.
0
K
8
#46
habitante
#24
Amigo, ¿te encuentra bien?
0
K
9
#48
bodhisatba
#24
brutal zasca, lamentable, cobarde, medios del régimen. Tio das miedito, de verdad.
0
K
9
#50
Raticulin7
*
#24
Pues a ver si nos pasas esa película que has visto tu a mi damela por VHS , porque madre mía como están las cabezas !!!
0
K
6
#53
yopasabaporaqui
#24
A ver. Pon tú otro medio, fuente o vídeo. Exijo saber la verdad señor!
0
K
11
#68
Sergio_ftv
#24
Deberías abandonar el garrulismo como principal filosofía que guía tu vida. Mi madre como están las cabezas vacías de algunos.
0
K
11
#80
porcorosso
#24
Tanto leer las mierdas digitales de Eduardito te ha perturbado la capacidad de discernir!
0
K
13
#33
Jodere
#1
Malo si lo elogia malo, algo trama ese loco contra España,
0
K
9
#55
yopasabaporaqui
#33
Van a flipar en México cuando "nos invada"...
0
K
11
#73
R2dC
#33
La recogida de cable con la fragata?
0
K
10
#34
Jodere
*
#1
Malo si lo elogia malo, ese loco algo trama contra España.
0
K
9
#71
Grahml
#1
No hay que darle más vueltas.
El tío hoy está contento y quiere buen rollo por todas partes, incluso con los que le afrentan.
Al fin y al cabo bien sabe que el impacto de las decisiones de España son mínimas, así que pequeño elogio y cuando se le pase el buen rollo, otra vez a la carga.
1
K
23
#21
Harkon
#18
En shock por qué? Lo repito de nuevo Sánchez ha firmado un incremento del 5% del gasto en defensa, ergo al contrario, el facherío encantado de que:
1- Se suba el gasto en defensa
2- Si gana la derecha tienen carta blanca para llegar al 5% con la excusa de que lo ha firmado Sánchez, os dirán que las responsabilidades se las pidáis a Sánchez, que para eso lo ha firmado.
Más bien se están riendo en vuestra jeta, tanto el PSOE como los fachos.
4
K
55
#70
ChukNorris
#52
Pero el gasto del 2% del Pib ya se firmó en los acuerdos de Gales en 2014...
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?hl=es-ES
Firmado por el PP, el cual tampoco se dieron mucha prisa por cumplir como indicas en
#21
0
K
10
#75
Harkon
*
#70
Y? el límite para cumplirlo era 2024, solo se retrasaron 5 meses, le tiraron de las orejitas a Sánchez y lo cumplió en Abril de 2025
Esta vez lo mismo, tiene que subir el gasto al 5% progresivamente hasta 2035, que lo va a hacer al 0.1% año a año? Puede, pero ya veremos si les vale en 2029 cuando hay una revisión de esas cifras e irremediablemente lo tiene que subir sí o sí al 5% en 2035. Claro, a costa de el bienestar social, pensiones, ciencia, educación, etc...
1
K
25
#3
YeahYa
¿Y si España ya ha aceptado la subida del gasto en defensa y lo va a meter en partidas ocultas en otros ministerios?
El hombre este dice que hay un trabajo, y aquí sería imposible aumentar el gasto en defensa con un Congreso en contra.
2
K
39
#8
Harkon
#3
No, no es imposible, Sánchez ya ha subido el gasto del 1 y pico al 2% en abril sin necesidad de pasar por el congreso, usa una ley de la pandemia que permite mover dinero entre ministerios sin necesidad siquiera de presupuestos generales ni votación, la única limitación es el techo de gasto de los PGE. Le basta decir que mueve X cantidad de dinero de cada ministerio a Defensa para llegar a aun 3.5% y a Interior un 1.5% (gasto en seguridad) y listo, además puede hacerlo progresivamente así hasta 2035, todo ello sin pasar por el congreso ni PGE como he comentado.
14
K
138
#10
YeahYa
#8
Gracias por la explicación
1
K
39
#11
Connect
*
#8
No solo no ha subido el porcentaje de gasto, sino que esto se ha oído esta conversación:
- Trump: “Oye Pedro, o subes a un 5% el gasto militar o te echo de la OTAN”
- Pedro “¿un cuánto?”
- Trump: “un 5”.
- Pedro le ha contestado: ”
por el culo te la hinco!!
. Ánimo Donald !!”
Pedro es un crack. Por eso la cara que ha puesto Trump cuando Sanchez se ha ido
19
K
190
#15
Harkon
#11
Un crack que te ha firmado subir el gasto en defensa progresivamente al 5% hasta 2035, poca gracia me hace el tema
1
K
22
#18
Spirito
#11
Que sepas que el facherío meneante está en shock pero, en cuanto terminen de arrancarse el pelo que abriga su neurona, vendran a reírse un poco también.
3
K
31
#60
soberao
#11
Lo de echar a España de la OTAN fue un chiste en directo, en una reunión de una hora con el presidente finlandés, que salió lo del gasto de la OTAN en la conversación, pero era un chiste, como cuando te dice un viejo en un bar que
"a ese tío había que fusilarlo"
. No está hablando lo que se debería hacer, sino que está exagerando y haciendo una broma del comentario, porque en realidad seguramente no estará a favor de la pena de muerte ni para ese que ahora critica.
0
K
18
#16
ezbirro
#8
Hace muchos años que se reparte entre ministerios, seguirán jugando con eso según la conveniencia electoral, tanto el psoe como el pp.
0
K
6
#19
Harkon
#16
No sé que truco usarían antes, pero ahora usan este
El 'truco' del Gobierno para aumentar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso
Se vale de
una cláusula en pandemia para traspasar partidas entre ministerios sin necesitar el aval parlamentario
.
A raíz de la pandemia de coronavirus, se incluyó
una disposición en las cuentas del Estado del año 2021 que permitía al Ministerio de Hacienda mover fondos de una rúbrica a otra sin requerir el visto bueno del
…
» ver todo el comentario
0
K
19
#38
Libre_albedrío
#19
Hasta ahí lo sabemos todos, pero cifras?. Estás en algún despacho del gobierno?
0
K
7
#52
Harkon
#38
Está firmado el % en la OTAN, el % del los PGE vigentes determinan las cifras finales, en abril ya se subió al 2% con unos 10.400 millones que sacó, entre otros sitios de Educación y Ciencia y de partidas destinadas a las CCAA
0
K
19
#36
Libre_albedrío
#8
¿También peinas canas como Miguel Ángel Rodríguez, y sabes adivinar lo que hace el gobierno con el dinero, dando cifras y porcentajes?
0
K
7
#54
Harkon
*
#36
Con 51 años alguna, pero no tantas, yo no adivino nada, lo que hago es dejar en evidencia lo firmado y lo firmado es un 5%.
Cifras te puedo dar las de abril, 10.400 millones puestos por Sánchez para llegar al 2% que firmó Rajoy en 2014, por si te parece poco o que "no cumple lo firmado" aunque sea por Rajoy.
0
K
19
#44
tommyx
#8
quitando dinero para cosas realmente útiles... Una lastima todo
1
K
27
#57
Priorat
*
#3
Para meter cosas en partidas ocultas primero España tendría que ser capaz de hacer unos presupuestos.
No veo yo mucho lo de partidas secretas en el Ministerio de Industria y Turismo o en el de Cultura, la verdad. Creo que has visto demasiadas películas de Hollywood.
#8
Pero eso no es una partida secreta. Es una partida bien a la vista de todos.
0
K
13
#63
Harkon
#57
No, no es secreto, es público, en abril metió 10.400 millones a defensa.
Otra cosa son partidas secretas, que por ahí también hay coladeros con "contratos" imprevistos.
Como decía antes no le hacen falta nuevos presupuestos, le basta mover pasta a la vista de todos usando esa ley.
0
K
19
#9
Spirito
*
#3
Puede ser.
Necesitamos armas, parece ser. Otra cosa es que tengan que ser norteamericanas.
Pero eso no quita que la gestión de Sánchez es buena. Mejorable, por supuesto, pero buena.
9
K
85
#13
sotillo
#9
Es que su competencia ha dejado el nivel tan bajo que no resulta difícil, me imagino a Feijoo en esa situación y sin saber inglés
8
K
73
#14
Spirito
#13
O a Abascal, correteando por los pasillos tras el Zanahorio. ¡Qué esperpéntico aquello, por favor!
6
K
55
#49
dark_soul
#13
Te la relato:
Trump le coge de la mano y se la lleva a su bragueta; Trump sin disimulo se baja la cremallera y Feijoo le toca la cebolleta
1
K
18
#39
Andreham
#9
Necesitas armas?
Con quién estás en guerra?
Con el que va con chips de lavadoras y reclutando niños y minusvalidos?
O con los que están hasta los huevos de su rey en París y están montando el pollo?
1
K
9
#47
Spirito
#39
Puede venirnos algún payasete de Marruecos.
0
K
9
#29
Top_Banana
#3
El PSOE nunca dejará de ser el PSOE, no lo olvides.
Aunque ahora le toque aceptar alguna política de izquierdas, si tuvieran mayoría nos la metían doblada.
6
K
74
#41
Libre_albedrío
*
#29
Mientras "coma el chocolate de espaldas", con Felipe González, (señor X), como dicen en Extremadura, el PSOE no será el de antes. Lo tendré en cuenta en las urnas.
0
K
7
#74
R2dC
#3
¿Y si España ya ha aceptado la subida del gasto en defensa y lo va a meter en partidas ocultas en otros ministerios?
¿Y si ese gasto ya estaba oculto en partidas presupuestarias de otros ministerios?
0
K
10
#7
calde
Joder, parece el profesor pasando lista en clase. Suele dirigiendo el cotarro... así nos va.
No os alegreis, ésto probablemente signifique que Trump no entendía el acuerdo y que realmente se trate de en público decir que sólo será un 2% del pib, pero que el otro 3% nos lo meterán por el
O
.
2
K
32
#17
SMaSeR
#7
Pues fíjate que creo que el Perro se lo camelado fuera de cámaras. Los españoles somos realmente buenos haciendo eso, camelar al personal. Lo que pasa es que hasta ahora nuestros presis no tenían esa capacidad por no saber ingles, no porque no pudieran hacerlo, podrían perfectamente. Cualquier politicucho de España tiene bastante mas nivel que Trump. Con un interprete es imposible.
2
K
34
#28
Wolfsohn9
#17
Rajoy ya lo intentó con sus mejores tácticas:
youtu.be/28DvcBYE9Pw?si=dNNJEQx0O0RlJWD4
1
K
9
#58
soberao
#17
Hay intérpretes con mucho nivel también entre presidentes, por ejemplo la intérprete del presidente turco.
0
K
18
#78
SMaSeR
#58
Si, seguro que hay buenísimos, desde luego, pero no es lo mismo que tu cara a cara forever alone.
0
K
7
#2
SVSRTZ
Pues que tome ejemplo y se deje de fascistadas.
1
K
22
#20
bronco1890
Es la negociación caótica, una estrategia más vieja que el cagar.
www.pon.harvard.edu/daily/dealmaking-daily/turn-chaos-to-your-advantag
Pedro Sánchez seguramente picaría, pero no creo que el avión de asesores que se llevan a estas cosas caigan en algo así.
1
K
20
#35
cocolisto
Cuidado con las felicitaciones de los escorpiones...
0
K
20
#64
GaiusLupus
Cuando ha dicho: "Where's Spain" no era ni un chiste ni buscaba a Xanxe, es que efectivamente no tienen ni puta idea de dónde está España
Vergüenza ajena el yayo...
1
K
20
#5
Torrezzno
No sabe ni quien es el tipo demacrado ese
0
K
20
#32
Ovlak
#5
lo cual nos conviene. Cuanto más desapercibidos pasemos para el lunático ese, mejor
0
K
12
#65
NanakiXIII
La bipolaridad de este tío es acojonante. Y lo es porque en realidad le importa todo una mierda y se adapta a lo que le interesa en cada momento.
2
K
20
#81
borteixo
#65
el fulano lleva décadas siendo así, supongo que los medios ya lo saben pero vende titulares.
0
K
10
#27
Nebuchanezzar
Me paso sus halagos por el mismo sitio que me paso sus críticas, simplemente es alguien no valido, no me interesa
1
K
16
#6
Spirito
A ver, facherío meneante, que el Zanahorio está de broma...
Respirad profundo: inhalo, exhalo, inhalo, exhalo...
A ver si ahora os va a dar un patatús.
1
K
12
#26
joffer
Mal antes mal ahora
0
K
12
#43
ayatolah
No se yo si será bueno que Trump diga “España está haciendo un trabajo fantástico”
0
K
10
#45
Spirito
*
¿No te da vergüenza hacer ese ridículo, fachaaaaa?
0
K
9
#42
capitansevilla
Feijoó y Obascal colpasan esta noche. A ver qué mierda se inventan para criticar mañana lo que ha dicho Trump a Sánchez
0
K
8
#56
Estoeslaostia
Ese onvre anaranjado no sabe quien es el perro.
Le supondrá portorriqueño...o así.
0
K
8
#25
retoqueteate
Al final le van a dar la vuelta a la tortilla y a colonizar Gaza a base de propaganda que es lo que queda después de haber acojonado a todo palestino viviente.
0
K
7
#37
no_soy_un_bot
Le felicita por el aumento de la economia de un 3% y que le mande un 5% para allá y un 15% extra en aranceles.
Política de corsarios y demos gracias que no tenemos petróleo.
0
K
7
#62
khalil
Le ha confundido, pero ¿con quién?
0
K
6
Ver toda la conversación (
82
comentarios)
Bueno, depende a quien se lo pregunte .. como se lo pregunte al Vance igual confunde España con California.
www.dailymail.co.uk/news/article-15188537/Moment-Trump-calls-friend-Si
Que no era tan difícil, eh?
Lamentable lo de Sánchez. Mucho ruido en casa, pero luego fuera de casa no se atreve a decir nada.
Un cobarde que le tenemos muy bien CALADO en casa.
Lo de ese pseudo-medio re-interpretando la realidad tanto o más lamentable que lo de todos los días con los medios del régimen que pagamos todos o Escolar.
Pero los demás #30 #31 y #40 no habéis pillado la ironía del yayo
Id con ojo lo que deben haber hablado el Sr Sanchez y Trump en la retaguardia o eso ... o el Zasca confirmado
Otra cosa es que en Europa triunfen los traidores al proyecto común.
El tío hoy está contento y quiere buen rollo por todas partes, incluso con los que le afrentan.
Al fin y al cabo bien sabe que el impacto de las decisiones de España son mínimas, así que pequeño elogio y cuando se le pase el buen rollo, otra vez a la carga.
1- Se suba el gasto en defensa
2- Si gana la derecha tienen carta blanca para llegar al 5% con la excusa de que lo ha firmado Sánchez, os dirán que las responsabilidades se las pidáis a Sánchez, que para eso lo ha firmado.
Más bien se están riendo en vuestra jeta, tanto el PSOE como los fachos.
Firmado por el PP, el cual tampoco se dieron mucha prisa por cumplir como indicas en #21
Esta vez lo mismo, tiene que subir el gasto al 5% progresivamente hasta 2035, que lo va a hacer al 0.1% año a año? Puede, pero ya veremos si les vale en 2029 cuando hay una revisión de esas cifras e irremediablemente lo tiene que subir sí o sí al 5% en 2035. Claro, a costa de el bienestar social, pensiones, ciencia, educación, etc...
El hombre este dice que hay un trabajo, y aquí sería imposible aumentar el gasto en defensa con un Congreso en contra.
- Trump: “Oye Pedro, o subes a un 5% el gasto militar o te echo de la OTAN”
- Pedro “¿un cuánto?”
- Trump: “un 5”.
- Pedro le ha contestado: ”por el culo te la hinco!!. Ánimo Donald !!”
Pedro es un crack. Por eso la cara que ha puesto Trump cuando Sanchez se ha ido
El 'truco' del Gobierno para aumentar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso
Se vale de una cláusula en pandemia para traspasar partidas entre ministerios sin necesitar el aval parlamentario.
A raíz de la pandemia de coronavirus, se incluyó una disposición en las cuentas del Estado del año 2021 que permitía al Ministerio de Hacienda mover fondos de una rúbrica a otra sin requerir el visto bueno del
… » ver todo el comentario
Cifras te puedo dar las de abril, 10.400 millones puestos por Sánchez para llegar al 2% que firmó Rajoy en 2014, por si te parece poco o que "no cumple lo firmado" aunque sea por Rajoy.
No veo yo mucho lo de partidas secretas en el Ministerio de Industria y Turismo o en el de Cultura, la verdad. Creo que has visto demasiadas películas de Hollywood.
#8 Pero eso no es una partida secreta. Es una partida bien a la vista de todos.
Otra cosa son partidas secretas, que por ahí también hay coladeros con "contratos" imprevistos.
Como decía antes no le hacen falta nuevos presupuestos, le basta mover pasta a la vista de todos usando esa ley.
Necesitamos armas, parece ser. Otra cosa es que tengan que ser norteamericanas.
Pero eso no quita que la gestión de Sánchez es buena. Mejorable, por supuesto, pero buena.
Trump le coge de la mano y se la lleva a su bragueta; Trump sin disimulo se baja la cremallera y Feijoo le toca la cebolleta
Con quién estás en guerra?
Con el que va con chips de lavadoras y reclutando niños y minusvalidos?
O con los que están hasta los huevos de su rey en París y están montando el pollo?
Aunque ahora le toque aceptar alguna política de izquierdas, si tuvieran mayoría nos la metían doblada.
¿Y si ese gasto ya estaba oculto en partidas presupuestarias de otros ministerios?
No os alegreis, ésto probablemente signifique que Trump no entendía el acuerdo y que realmente se trate de en público decir que sólo será un 2% del pib, pero que el otro 3% nos lo meterán por el O.
youtu.be/28DvcBYE9Pw?si=dNNJEQx0O0RlJWD4
www.pon.harvard.edu/daily/dealmaking-daily/turn-chaos-to-your-advantag
Pedro Sánchez seguramente picaría, pero no creo que el avión de asesores que se llevan a estas cosas caigan en algo así.
Vergüenza ajena el yayo...
Respirad profundo: inhalo, exhalo, inhalo, exhalo...
A ver si ahora os va a dar un patatús.
¿No te da vergüenza hacer ese ridículo, fachaaaaa?
Le supondrá portorriqueño...o así.
Política de corsarios y demos gracias que no tenemos petróleo.