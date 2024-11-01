·
Últimas encuestas electorales sobre la tendencia electoral para las elecciones al Bundestag (GER)
Según los últimos sondeos electorales en Alemania, AFD conseguiría la victoria en unas próximas elecciones con el 25,6% de los votos.
|
etiquetas
:
alemania
,
encuesta
,
afd
politica
#7
dirlego1
*
#5
Algo que a mi también me sorprendió. La razón es que en la "extrema izquierda" ejerce una gran influencia el movimiento "Anti-Deutsche" (anti-alemán), el cual surgió inicialmente como una corriente del movimiento comunista, caracterizado por el anti-nacionalismo Alemán, y el ciego apoyo al Estado de Israel. En la actualidad ejerce gran influencia sobre el movimiento autónomo y anarquista; es decir, el movimiento anarquista alemán es, en su mayoría, contrario a todos los Estados, excepto al Estado de Israel. En Wikipedia hay algo más de información
en.wikipedia.org/wiki/Anti-Germans_(political_current)
0
K
12
#3
dirlego1
*
Conozco Alemania en profundidad, y he de decir que no veo ninguna posibilidad de organización de alternativas a AFD. Existe un nihilismo generalizado en la mayoría de la izquierda, muy dividida entorno al apoyo al sionismo.
0
K
12
#5
security_incident
#3
Si la conoces bien, puedes explicarnos este fenómeno que solo he visto en Alemania?
0
K
11
#6
Malinke
*
#_4
¿y Trump?
0
K
11
#1
Findeton
Mala cosa. En AfD hay nazis de verdad dentro. Puede que la líder del partido no lo sea, o no diga serlo, pero no los ha echado ni lo ha intentado.
0
K
11
#2
Elrosquasard
#1
Pero nazis de los de verdad? los antijudios? Igual asi dejamos de apoyar al Estado genocida desde Europa.
0
K
7
#4
pozz
En el Kremlin estan dando palmas con las orejes.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
