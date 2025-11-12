edición general
La UE impondrá aranceles a los paquetes de menos de 150 euros, como los de Shein y Temu

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han alcanzado este jueves en Bruselas un acuerdo político para retirar las exenciones arancelarias de las que disfrutan en la actualidad las importaciones por debajo de 150 euros.

ElenaCoures1
Ya era hora
Sacronte
Lo fabricado en China por empresas de la UE también?
pedrario
#4 ojalá.
#4 ojalá.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Y los van pagar los chinos :troll:
salteado3 #5 salteado3
Recordemos que los aranceles los paga el consumidor, no el chino que los envía.

Y con aranceles y todo los productos seguirán siendo más baratos que la opción local que quizás no existe o es lo mismo pero con intermediario.

Puertas al campo y afán recaudatorio.
#7 Ingjen
#5 juraría que ya impusieron aranceles a las cosas de AliExpress hace tiempo. No sé si esto es otra subida
#8 guuilesmiz
#5 no funciona así. Tú sabes que tus vecinos Canarios tienen muchas dificultades para vender por Wallpop (y similares) porque hay que pagar aranceles por cualquier importe (ojo, no menos de 150€) de lo "importado" desde Canarias a Península? Ello conlleva meterle IVA, arancel, y los gastos de gestión DUA de turno que pueden llegar a ser mayores que los anteriores pues es la tarifa del despacho de la empresa que hace la gestión. Resultado, la gente no compra a Canarios, ellos no nos…   » ver todo el comentario
fofito #10 fofito
Por fin la UE va a legislar para que no podamos comprar libres de impuestos productos fabricados en el extranjero que no se fabrican (y que jamás se fabricarán debido a su ínfimo valor) dentro de la unión .
Si duda una media que contribuirá al relanzamiento de la industria europea.
#1 Ingjen
Se me jodió por segunda vez Aliexpress
#9 EISev
#1 muchos vendedores lo traen ya de almacenes en la UE
