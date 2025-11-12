La UE impondrá aranceles a los paquetes de menos de 150 euros, como los de Shein y Temu

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han alcanzado este jueves en Bruselas un acuerdo político para retirar las exenciones arancelarias de las que disfrutan en la actualidad las importaciones por debajo de 150 euros.
| etiquetas: aranceles , paquetes pequeños , más impuestos
Y con aranceles y todo los productos seguirán siendo más baratos que la opción local que quizás no existe o es lo mismo pero con intermediario.
Puertas al campo y afán recaudatorio.
Si duda una media que contribuirá al relanzamiento de la industria europea.