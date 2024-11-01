Turistas europeos reciben facturas por vuelos de repatriación (Eng)

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha provocado la cancelación masiva de vuelos comerciales, lo que ha dejado a miles de turistas europeos varados en la región. Los países europeos organizaron vuelos de repatriación para sus ciudadanos, pero la asistencia resultó ser de pago. Entre 500 y 2300€ por vuelo y persona se han llegado a cobrar.
"España, por su parte, no ha anunciado si trasladará los costes de las evacuaciones a los turistas. No se espera que lo haga: hay precedentes por los que Exteriores no lo ha hecho, a pesar de que cuenta con el amparo de la Orden Ministerial 154/2022 que las ayudas de protección y asistencia consulares en el… » ver todo el comentario
La aerolínea se hace la loca, el seguro de viajes más de lo mismo ya que se considera “fuerza mayor”, …