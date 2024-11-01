edición general
Turistas europeos reciben facturas por vuelos de repatriación (Eng)

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha provocado la cancelación masiva de vuelos comerciales, lo que ha dejado a miles de turistas europeos varados en la región. Los países europeos organizaron vuelos de repatriación para sus ciudadanos, pero la asistencia resultó ser de pago. Entre 500 y 2300€ por vuelo y persona se han llegado a cobrar.

ur_quan_master #3 ur_quan_master
Bueno, el liberalismo es esto, no?
JackNorte #2 JackNorte *
España no sale en el articulo.

Relacionada

www.huffingtonpost.es/global/hasta-80000-euros-paises-europeos-si-cobr
"España, por su parte, no ha anunciado si trasladará los costes de las evacuaciones a los turistas. No se espera que lo haga: hay precedentes por los que Exteriores no lo ha hecho, a pesar de que cuenta con el amparo de la Orden Ministerial 154/2022 que las ayudas de protección y asistencia consulares en el…   » ver todo el comentario
Don_Pixote #1 Don_Pixote *
Pues esto es una soberana putada si por ejemplo les ha pillado una escala en el aeropuerto y te comes el conflicto con patatas sin verlas venir…

La aerolínea se hace la loca, el seguro de viajes más de lo mismo ya que se considera “fuerza mayor”, …
