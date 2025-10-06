Trump empuja a las farmacéuticas a subir los precios de los medicamentos en Europa para bajarlos en EE UU

La farmacéutica estadounidense Bristol Myers Squibb (BMS) lanzó el pasado día 22 un anuncio sin precedentes en el complejo, pero hasta ahora previsible, mercado mundial de los medicamentos. La compañía comunicó que venderá en el Reino Unido una nueva terapia para la esquizofrenia, Cobenfy, al mismo precio que en Estados Unidos (unos 1.600 euros mensuales), con un aviso para las autoridades británicas si no acceden a pagar más: “Estamos preparados para retirarnos si no se reconoce mejor el valor que tiene el tratamiento".