edición general
4 meneos
15 clics
Trump empuja a las farmacéuticas a subir los precios de los medicamentos en Europa para bajarlos en EE UU

Trump empuja a las farmacéuticas a subir los precios de los medicamentos en Europa para bajarlos en EE UU

La farmacéutica estadounidense Bristol Myers Squibb (BMS) lanzó el pasado día 22 un anuncio sin precedentes en el complejo, pero hasta ahora previsible, mercado mundial de los medicamentos. La compañía comunicó que venderá en el Reino Unido una nueva terapia para la esquizofrenia, Cobenfy, al mismo precio que en Estados Unidos (unos 1.600 euros mensuales), con un aviso para las autoridades británicas si no acceden a pagar más: “Estamos preparados para retirarnos si no se reconoce mejor el valor que tiene el tratamiento".

| etiquetas: trump , aranceles , libre comercio , chantaje
3 1 0 K 41 politica
7 comentarios
3 1 0 K 41 politica
Connect #5 Connect
Ya con la entrada de los genéricos las farmacéuticas presionaban a los gobiernos para que se siguiese recetando la marca, que era mucho más cara. Como no lo lograron entonces disuadieron a muchos médicos, que estos por pasta si recetaban marca. Al final en España por ejemplo, se pusieron duros y se prohibió por decreto recetar marca si existe su equivalente en genérico.

Por suerte aquí seguimos teniendo un gobierno que antes mirará por el bien del país y no por el de Trump. Pero los aires en…   » ver todo el comentario
1 K 31
zentropia #2 zentropia
Que una farmacetica amenace con retirar su producto si no puede imponer precio se hace desde mucho antes que Trump.
Es mas, toda farmceutica lo hace en todos los paises posibles. Se llama capitalismo.
1 K 22
#4 concentrado
Trump es un peligro para la sociedad. Y por eso mismo, mostrando lo gilipollas que es la raza humana, le darán el Nobel de la paz.
0 K 15
Macadam #3 Macadam
Pero luego que si el mito de la mafia farmacéutica
0 K 14
#1 eugeniodl
Es una noticia de pago, poniendo el modo lectura en el navegador se puede leer.
0 K 12
incontinentiasuma #6 incontinentiasuma
El libre mercado es lo que a este tío le salga de los cojones.
0 K 9
Format_C #7 Format_C
Pues deberían bannear a la empresa solo por pretender chantajear de esa manera. Sobre todo porque claramente responde a presiones políticas
0 K 7

menéame