·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8837
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
6908
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
5038
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
3660
clics
Así es como casi me hackean en una "entrevista de trabajo" [Eng]
5457
clics
Pacifistas
más votadas
749
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
329
Un email enviado por error en un colegio de Toledo destapa un presunto caso de abusos sexuales de un sacerdote
510
La UCO ignoró el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el correo de la pareja de Ayuso
467
Figaredo confunde el terraplanismo con la teoría heliocéntrica y se lía al hablar de Galileo Galilei
331
Periodistas entregan credenciales y abandonan el Pentágono tras rechazar nuevas reglas para prensa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
41
meneos
127
clics
El repaso de Oskar Matute al presidente de la CEOE: "No dice ni pío de las horas extra no pagadas"
El repaso de Oskar Matute al presidente de la CEOE: "No dice ni pío de las horas extra no pagadas"
|
etiquetas
:
oskar matute
,
eh bildu
,
antonio garamendi
,
ceoe
,
horas extras
35
6
2
K
302
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
35
6
2
K
302
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Si no lo dicen los putos sindicatos mayoritarios lo van a decir el jefe de la patronal. Un poquito de por favor...
0
K
17
#2
anonimo115
Garamendi está para lo que esta.
El resto debería hacer lo mismo
0
K
11
#3
infernaculo725_614899207
Y el Psoe-Sumar tampoco hace ni pío para acabar con las horas extra no pagadas.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El resto debería hacer lo mismo