El repaso de Oskar Matute al presidente de la CEOE: "No dice ni pío de las horas extra no pagadas"

| etiquetas: oskar matute , eh bildu , antonio garamendi , ceoe , horas extras
3 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si no lo dicen los putos sindicatos mayoritarios lo van a decir el jefe de la patronal. Un poquito de por favor...
anonimo115 #2 anonimo115
Garamendi está para lo que esta.
El resto debería hacer lo mismo
#3 infernaculo725_614899207
Y el Psoe-Sumar tampoco hace ni pío para acabar con las horas extra no pagadas.
