Trump declara al Partido Demócrata como el "mayor enemigo de América", tras "la muerte de Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado directamente este domingo al opositor Partido Demócrata de haberse convertido en el peligro más grande al que se enfrenta el país tras declarar que Irán, tal y como era conocido hasta ahora, ha desaparecido después de tres semanas de ataques israelíes y estadounidenses contra el país. Trump ha utilizado repetidamente el término "enemigo interno" (enemy from within) para referirse a sus oponentes políticos, sugiriendo incluso el uso de la Guardia Nacional o el ejército para detener...
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Declarar al enemigo político, que supone casi el 50% de la población, como enemigo del estado es típico de dictadores.
El tio que mato al CEO de seguros sabia apuntar bien, a diferencia de muchos weones que solo van a colegios
Empezando por el pegado original de los peregrinos