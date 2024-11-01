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Trump declara al Partido Demócrata como el "mayor enemigo de América", tras "la muerte de Irán"

Trump declara al Partido Demócrata como el "mayor enemigo de América", tras "la muerte de Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado directamente este domingo al opositor Partido Demócrata de haberse convertido en el peligro más grande al que se enfrenta el país tras declarar que Irán, tal y como era conocido hasta ahora, ha desaparecido después de tres semanas de ataques israelíes y estadounidenses contra el país. Trump ha utilizado repetidamente el término "enemigo interno" (enemy from within) para referirse a sus oponentes políticos, sugiriendo incluso el uso de la Guardia Nacional o el ejército para detener...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , aliados
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
alehopio #1 alehopio
Eso es una declaración de guerra civil en toda regla.

Declarar al enemigo político, que supone casi el 50% de la población, como enemigo del estado es típico de dictadores.
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azathothruna #7 azathothruna
#1 Es irritante que demoren tanto.
El tio que mato al CEO de seguros sabia apuntar bien, a diferencia de muchos weones que solo van a colegios
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crob #10 crob
#7 son MAGA, qué esperabas...
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TikisMikiss #11 TikisMikiss *
#7 La pena de lo del terrorista ese de los seguros es que se llevó poco castigo, lo justo hubiera sido que hubiera disfrutado de alguna enfermedad lenta, cuyo tratamiento no pudiera pagar, en algún agujero de una cárcel sin ventanas ni luz, tras su correspondiente condena como terrorista por parte de la justicia.
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ochoceros #13 ochoceros
#1 Aquí hay militares que quieren fusilar a 26 millones de "hijos de puta" y no solo no pasa nada, sino que partidos de ultraderecha los apoyan en el Congreso.
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magnifiqus #8 magnifiqus
#5 Bueno, si no se las comen ellos, las exportarán a Rusia, Irán y al resto del mundo. Ellos tienen visión comercial :troll:.
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#4 ctm2000j
Solo espero que un día pague todo el daño que está provocando, tanto en el mundo, como en su país, como a sus víctimas en la isla de Epstein...
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azathothruna #6 azathothruna
#4 Esa mierda de gringolandia debe pagar todo.
Empezando por el pegado original de los peregrinos
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magnifiqus #2 magnifiqus
China cultivando maíz a saco para las toneladas de palomitas que van a necesitar :popcorn:
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azathothruna #5 azathothruna
#2 Sabes que tienen otras cosas, verdad?
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿Le han hecho un scanner al cerebro no sea que tenga un nido de gusanos, como el Kennedy?
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#9 Tks4dTip
¿Ha dicho "los fascistas demócratas", de verdad?
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#12 Framax
Me da que el golpe de estado que dicen que hará Trump, creo que se lo harán a él. Cuándo empiecen a retornar a América, los militares en bolsas.
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menéame