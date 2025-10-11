·
más visitadas
21
meneos
23
clics
Trump anuncia despidos masivos "orientados a los demócratas" por cierre de Gobierno
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anuncia despidos masivos por el cierre de Gobierno federal y dijo que serán "orientados a los demócratas".
|
etiquetas:
:
eeuu
,
trump
,
despidos
,
democratas
17
4
0
K
280
actualidad
22 comentarios
17
4
0
K
280
actualidad
#2
themarquesito
Con cualquier otro presidente esto habría resultado en impeachment por abuso de poder, pero como los MAGA tienen mayoría en Cámara y Senado, es un día más en EE.UU.
10
K
135
#7
bestiapeluda
#2
Otro día más hacia el punto de no retorno. Me da pena por esa cantidad de gente que no tiene culpa de nada y se van a ver inmersos en el caos.
2
K
30
#12
Grahml
#2
Y esto sí es culpa de los demócratas (no lo que dice
#1
), por no presentar candidatos mínimamente decentes que pudieran neutralizar la locura y mentiras de Trump, Vance y demás fauna.
0
K
20
#15
Findeton
#12
Falso, el cierre ocurre porque los republicanos no tienen la supermayoría requerida de 60 senadores, tienen 54.
0
K
10
#16
themarquesito
#12
La candidata era perfectamente decente y válida aunque no entusiasmase a nadie. Pero claro, ante alguien como Trump que parece ser inmune a absolutamente cualquier cosa, el panorama era complicado.
0
K
20
#19
Grahml
#16
Relativamente viable, esperando un poco de sentido común por parte de la sociedad estadounidense.
Pero está claro que alguien ha sobrevalorado a la sociedad estadounidense demasiado, y ahora, los que ni pinchamos ni cortamos en esas elecciones, dónde los desdentados invasores del Capitolio son los héroes, tenemos que estar sufriendo las consecuencias de un demente psicópata como Trump.
0
K
20
#22
ayatolah
*
#2
A ver que sale dentro de un año en las
mid-term election
En su anterior mandato perdió 40 en la Cámara de representantes (de 240 a 200) y ganó 2 en el senado (de 51 a 53)
Y ahora están 220 a 215 en la cámara de representantes. Aunque a los demócratas los veo muy dormidos.
0
K
10
#6
bestiapeluda
La descomposición de un país en vivo y en directo. Una vez marcados los objetivos, sólo falta via libre para los ejecutores, y parece que no tardarán mucho en empezar a ejecutar a cualquiera que no sea un fascista.
Por ahora están en la fase de crear confrontación, y ya están empezando a desaparecer ciudadanos, de entre los cuales seguramente muchos no vuelvan a verse.
3
K
43
#10
karakol
¿Y como coño saben qué funcionario es demócrata o republicano? Los funcionarios no están obligados a revelarlo.
A no ser que, simplemente, hagan un censo de los republicanos mirando en el registro de votantes.
Invaden ciudades demócratas, expulsan a funcionarios demócratas... estamos ya con las
Sturmabteilung
y en la
Machtergreifung
, a un Big Mac del
Ermächtigungsgesetz
, a dos del
Reichstagsbrand
y a un menú completo con postre de invadir Canadá o México, si antes no llega la Guerra Civil.
Cumplen punto por punto todos los pasos del tito Adolf en 1933.
Por otra parte, para entrar en el Despacho Oval se necesitan gafas de sol.
La horterada, por favor.
0
K
20
#20
mmlv
Otra vez Maduro demostrando sus tendencias antidemocráticas
0
K
19
#3
Jodere
Hasta mas de 16.000 personas van a la calle, ademas se paralizan todo tipo de ayudas.
1
K
11
#4
regum
Creando amigos.
1
K
9
#17
pirat
*
Ya tiene trabajo el que venga detrás del anaranjado, si llega a haberlo... retirando toda la caprichosa doradez de su ordinario predecesor.
Como aquí con la infestación de parásitos monumentos al mal gusto de exaltación fascista.
0
K
8
#9
AlexGuevara
Cuando este Atila neofascista perpetre todo lo que tiene pensado no va conocer los USA ni su padre
0
K
7
#1
Findeton
Los demócratas quieren continuar con el cierre.
6
K
-75
#5
ldoes
#1
¿Y qué cojones tendrá que ver un funcionario con simpatías demócratas con los políticos que quieren continuar con el cierre (si lo que dices es verdad, que viniendo de ti...)?
3
K
52
#8
Dasmandr
#1
tanto como los republicanos, ¿no?
Lo tienen muy fácil, con esas mayorías. Y, sin embargo, no quieren.
0
K
8
#14
Findeton
#8
Lo que dices es falso, el cierre ocurre porque la ley de presupuestos requiere una supermayoría de 60 senadores y los republicanos tienen 54.
0
K
10
#21
Dasmandr
*
#14
no se puede esperar menos de ti que no entender lo que es tener una mayoría en una negociación.
Pero acusas a otros de mentir, como tampoco se podía esperar menos de ti.
0
K
8
#11
Grahml
#1
No tiene sentido eso que te han dicho que digas.
En realidad los republicanos son los responsables del shutdown. Son ellos los que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, tienen la Presidencia y son los que aprueban el presupuesto.
Es decir, son los republicanos los que perfectamente podrían evitar el cierre si quisieran.
Mentir es malo, y se ve que muchos padres no enseñaron apropiadamente eso a sus hijos años atrás, viendo cómo la gente acostumbra a mentir tan descaradamente.
4
K
46
#13
Findeton
#11
Nadie me dice qué tengo que decir. Por otra parte, lo que dices es FALSO porque este cierre ha ocurrido porque el senado no ha aprobado las leyes de presupuestos, porque para ello se necesita una supermayoría de 60 senadores y los republicanos tienen 54.
0
K
10
#18
Grahml
*
#13
Nadie te dice lo que tienes que decir, ya que es obvio que eres tú el que escoge repetir lo que otros dicen.
Por desgracia escoges repetir lo que dicen los mentirosos, ya que lo que aseveras no es cierto.
El shutdown no ocurre porque falten votos en el Senado, sino porque los republicanos,que son los que controlan la Cámara, el Senado y la Presidencia, se han negado a aprobar un presupuesto o una resolución temporal que mantenga el gobierno abierto.
Decir que “no pueden” por no tener…
» ver todo el comentario
0
K
20
