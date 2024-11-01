edición general
3 meneos
9 clics
Trump amenaza con aranceles a Dinamarca en su asalto a Groenlandia

Trump amenaza con aranceles a Dinamarca en su asalto a Groenlandia

Aranceles. No hay pugna política o geopolítica en la que Donald Trump no saque la carta de la guerra comercial para intentar torcer el brazo de sus interlocutores. Y ahora empieza a hacerlo con su disputa por Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, aliado de Washington en la OTAN. En un acto sobre inversiones sanitarias en las zonas rurales de EEUU, Donald Trump ha relatado cómo amenazó a países como Francia y Alemania con aranceles del 25% si no pagaban más por los medicamentos.

| etiquetas: trump , amenaza , aranceles , dinamrca , groenlandia
2 1 0 K 36 politica
6 comentarios
2 1 0 K 36 politica
DaniTC #1 DaniTC
No puede poner aranceles a un solo país, ya lo sabemos con España.
1 K 22
Veelicus #3 Veelicus
#1 No pero si.
Es decir, EEUU no puede poner aranceles solo a Dinamarca, pero si por ejemplo la empresa mas importante de Dinamarca es una farmaceutica, que lo es, puedes poner aranceles a los productos que fabrica esa empresa, con lo cual de facto se los estas poniendo casi exclusivamente a Dinamarca
0 K 13
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Pero el lo suelta y en su locura se lo cree y algunos también.
0 K 20
powernergia #2 powernergia
Aranceles recíprocos, a nivel europeo.

Fin.
0 K 11
Veelicus #4 Veelicus
#2 La ultima vez que se hablo de eso acabo nuestra amiga Ursula en Escocia firmando todo lo que le puso por delante Mr. Cheetos
0 K 13
#5 txelin
Cuanto antes empecemos a tomar a EEUU como el enemigo principal del resto de países del mundo a (excepción de Israel e Inglaterra) y empecemos a actuar en consecuencia, mejor nos irá.
0 K 9

menéame