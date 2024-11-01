Trump amenaza con aranceles a Dinamarca en su asalto a Groenlandia

Aranceles. No hay pugna política o geopolítica en la que Donald Trump no saque la carta de la guerra comercial para intentar torcer el brazo de sus interlocutores. Y ahora empieza a hacerlo con su disputa por Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, aliado de Washington en la OTAN. En un acto sobre inversiones sanitarias en las zonas rurales de EEUU, Donald Trump ha relatado cómo amenazó a países como Francia y Alemania con aranceles del 25% si no pagaban más por los medicamentos.