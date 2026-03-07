India dijo el sábado que continuaría importando petróleo ruso después de que EEUU otorgara exención temporal de sanciones para permitir envíos de petróleo actualmente varados en el mar a compradores indios. “India nunca ha dependido del permiso de ningún país para comprar petróleo ruso”, dijo el gobierno en un comunicado. “India sigue importando petróleo ruso incluso en febrero de 2026, y Rusia sigue siendo el mayor proveedor de petróleo crudo de la India”.
Quizás lo de Trump sí sea verad la Teoría de la Conspiración, y sea un agente del Kremlin
Han visto RRR y están acojonaos.