India dice que seguirá comprando petróleo ruso y rechaza la necesidad de permiso de EEUU [ENG]

India dijo el sábado que continuaría importando petróleo ruso después de que EEUU otorgara exención temporal de sanciones para permitir envíos de petróleo actualmente varados en el mar a compradores indios. “India nunca ha dependido del permiso de ningún país para comprar petróleo ruso”, dijo el gobierno en un comunicado. “India sigue importando petróleo ruso incluso en febrero de 2026, y Rusia sigue siendo el mayor proveedor de petróleo crudo de la India”.

| etiquetas: india , estados unidos , petróleo , rusia , trump
5 comentarios
vicus. #1 vicus.
Viva el libre comercio, con permiso, por supueso ..
pitercio #2 pitercio
No sólo seguirán haciendo lo que les convenga sino que no dejan a Trump que les incluya en sus historias ridículas.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Pero el chiste aún es más gracioso, ahora se lo tienen que comprar sin descuento, otro éxito diplomático de Trump tras convencer a Modi hace unas semanas para que cortase la compra de petróleo ruso :shit:

No discounts: Russian crude oil back on tap for India, but at a higher price
www.businesstoday.in/latest/economy/story/no-discounts-russian-crude-o


Quizás lo de Trump sí sea verad la Teoría de la Conspiración, y sea un agente del Kremlin :troll:
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Los gringos con la India no se meten...
Han visto RRR y están acojonaos.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 Pues en las películas siempre atacaban a los indios
