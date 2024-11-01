edición general
Tebas: «Anunciaremos en breve una resolución importante en temas de 'VPN'»

En este sentido, reiteró que el fútbol no es caro y que ese sea el motivo que favorezca la piratería. "El precio del fútbol no lo pongo yo, el fútbol es barato porque va empaquetado con muchas más cosas. La piratería debe acabar al cien por cien, el 60 por ciento me parece poco. Anunciaremos en breve una resolución importante en temas de 'VPN', pero es un tema que va surgiendo y aumentando y no hay que parar", manifestó.

| etiquetas: pirata , nazi , corrupto , fútbol , chantaje
orangutan #1 orangutan
Tebas no tiene nada que decir con respecto a las VPNs
Squash019 #2 Squash019
#1 tampoco lo tenía con bloquear servicios como MadridSalud o miles de webs cuando hay fúrgol y aquí estamos...
Kantinero #15 Kantinero *
#11 Y los votos están para que hagas lo que te de la gana sin amenazar
#5 Feliberto
No sabe ni lo que es una VPN xD
wata #12 wata
Cuando la gente deje de conectarse para ver el fútbol...entonces se empezará a dar cuenta que no tiene tanto poder.
dark_soul #9 dark_soul
Nos hará volver a tener que juankear la wifi del vecino para poder ver porno
#3 poxemita
#0 esas etiquetas merecen negativo, si no las cambias votaré en consecuencia.
Kantinero #4 Kantinero *
Como buen Voxero voy a legislar yo las Vpn's , la ley la dicto yo.

Para los informáticos, esto qué supone?
#3 Ahora en MNM también se puede amenazar, todo ventajas
litos523 #8 litos523
#4 Puertas al campo.
#11 poxemita
#4 es pedir que se cumplan las normas, eso es microblogging. Si quiere decir lo que dice en las etiquetas en un comentario me parece correcto porque es su opinión, pero las etiquetas son para lo que son. Y creo que es entendible por cualquiera que sea capaz de escribir.
Dene #6 Dene
#3 las etiquetas son lo mejor del meneo
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#3 buuhhh!
Squash019 #10 Squash019
#3 feel free
#14 poxemita
#10 arreglao.
dunachio #13 dunachio
#3 España entera tiembla con tu amenaza.
