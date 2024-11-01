Tebas: «Anunciaremos en breve una resolución importante en temas de 'VPN'»

En este sentido, reiteró que el fútbol no es caro y que ese sea el motivo que favorezca la piratería. "El precio del fútbol no lo pongo yo, el fútbol es barato porque va empaquetado con muchas más cosas. La piratería debe acabar al cien por cien, el 60 por ciento me parece poco. Anunciaremos en breve una resolución importante en temas de 'VPN', pero es un tema que va surgiendo y aumentando y no hay que parar", manifestó.
| etiquetas: pirata , nazi , corrupto , fútbol , chantaje
Para los informáticos, esto qué supone?
#3 Ahora en MNM también se puede amenazar, todo ventajas