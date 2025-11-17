edición general
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha abierto este lunes las comparecencias de políticos ante la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA, donde la semana pasada los familiares de víctimas de la catástrofe le acusaron de ser responsable de las muertes. El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, com

javibaz #1 javibaz
Verdades como puños.
#11 jradies
#1 Y alguna cosa más, pero... estas comisiones sirven para algo más que para llenar horas en telediarios y tertulias varias? Porque nunca ocurre nada...
#24 Alcalino *
#18 es que como dice #11, las comisiones son exactamente para eso, para buscar viralidad, y lo hacen todos.

En parte la razón de existir de estas comisiones es para compensar el que un montón de gente está aforada y no los puedes poner delante de un juez.

Así que lo que hay que hacer es quitar los aforamientos, sin ellos, Mazón ya habría comparecido delante de un juez, y esta comisión no habría hecho falta.
#29 Leon_Bocanegra *
#24 si quitan los aforamientos mañana tienes en el banquillo de los acusados hasta el conserje de Ferraz.
Los de abogados cristianos y manos limpias se hacen pajas solo de pensarlo.
#28 Cilantro
#11 si solo sirven para llenar telediarios, entonces al menos sirven para que en las próximas elecciones los valencianos tengan que hacer algo de gimnasia acrobática mental antes de volver a votar a su partido de inútiles, mentirosos, incapaces, miserables, homicidas y psicópatas.

El que no sirve no sirve, pero al menos hay que darles la oportunidad.
#47 ContracomunistaCaudillo
#28 Aquí el gobierno socialista junto con Compromís ha hecho muchísimo daño en sus dos legislaturas. Hacen falta varios mazones para que la gente vuelva a votar socialismo.
#58 Cilantro *
#47 No soy de valencia así que no tengo ni idea del mal que el gobierno socialista justo con comprimís hicieron en sus dos legislaturas, pero sí que sé lo que hace gobierno socialista de españa y lo que se dice de él. ¿Te sabes el del pastor y el lobo?
johel #49 johel *
#28 #32 Va a dimitir y tanto su sucesor como todos los que le rodean son clones, no cambia nada. Las comisiones tampoco afectan en nada a los resultados electorales.

Por lo que se ve en el mundo real tm la gente no vota por lo que hacen ni por lo que son, la gente vota por por lo que quieren que hagan y lo que quiere que sean, por lo que nunca seran.
chemari #32 chemari
#11 En teoría para hacer preguntas. Pero a estas alturas ya sabemos que Mazón es un inutil, que preguntarle solo vale para que siga contando trolas. Y de todos modos va a dimitir.
Pero mira, si con el monologo de Rufián al menos se ha hecho un poco de justicia para las familias de las víctimas mencionadas poniendole la cara colorada, pues algo es algo.
#38 Rubotnik
#11 Si que sirven pra algo más que viralidad. Estas comisiones tienen validez legal en un juicio, ya que estan obligados a no mentir. De hecho, las asociaciones de victimas de la dana ya han pedido a los juzgados de Catarroja que incorporen la declaración de Mazón en la comisión. Especialmente la respuesta a Rufián sobre los escoltas, que entró con ellos al Ventorro pero que les mandó que se fueran a su casa.
#42 Txidamente
#11 pues espero que de los nervios que debería estar pasando el señor Matón, le acabe saliendo una úlcera de esas dolorosas
#18 Bioplástico
#1 Con todos mis respetos al señor Rufián y a los aquí presentes, me ha dado la sensación que se busca más la viralidad en redes que la propia verdad sobre lo sucedido. Ha sido una intervención más escénica que otra cosa, ni si quiera le ha dejado responder para que se retrate. Me hubiese gustado ver como le acorralaba con preguntas concretas más allá de la narración de un relato. Me ha parecido mala estrategia, pero yo no soy político. Sooo trato de entenderlo.
Elandrius #34 Elandrius
#18 A mi me ha dado la sensación de que Rufián sabe que la comisión no tiene repercusiones y ha aprovechado para despacharse a gusto con esa rata con patas que es Mazón, hacer de portavoz de las victimas y decirle a la cara verdades como puños. El titular de la noticia es el final de la intervención.
Tumbadito #50 Tumbadito
#18 Con todo respeto, tus sensaciones me chupan un huevo.

Lo importante es que alguien se lo tenía que decir a Mazón y se dijo.
Dakitu_Dakitu #35 Dakitu_Dakitu
#1 Los verdaderos culpables son los que PERMITIERON EDIFICAR EN ZONAS INUNDABLES. Cosa que NO SE DEBIÓ PERMITIR NUNCA.
#43 argonitran
#35 No. Estamos de acuerdo en que los que permitieron edificar allí deberían ir a la cárcel pero eso no exculpa para nada la gestión de Mazon y su equipo.
2 K 32
#3 Kuruñes3.0
Por que serás indepe cabrón, yo te votaba... xD xD xD
MataGigantes #37 MataGigantes *
#3 Indepe porque le pilló justo los años del máximo pico independentista en Cataluña (que parecía casi que todo catalán tenía que serlo) cuando se metió en política y ya sigue ahí por mera lealtad.
De haberse metido de nuevas hoy en día en política de fijo que ya no lo haría por un partido independentista.
EsanZerbait #41 EsanZerbait
#3 igual el que está en el lado equivocado eres tú, si te gusta su discurso
Morrison #55 Morrison
#41 En el lado equivocado de la historia, por supuesto... :roll:
#44 soberao
#3 En las Europeas puedes votarle, bueno, a su partido.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Nunca se han dicho tantas verdades en tan pocas palabras.
Taras_Bulba #53 Taras_Bulba
#2 Pero de actor porno no tiene nada
OCLuis #25 OCLuis
La gente de derechas que conozco me dice que aquello fue un desastre y que daba igual quien estuviese al mando porque aquello podía haberse evitado. Dicen además que Pedro Sánchez no ayudó todo lo que pudo.

Y cuando razonas, das datos, hechos y declaraciones se limitan a contestar: "pues yo no estoy de acuerdo contigo".

No sé si el votante de derechas es moralmente superior o no... pero lo cierto es que para votar a la derecha en España te tiene que dar igual la vida de tus amigos y familiares. Porque si votas ya sabes el desprecio con el que tratan a todo el mundo, les hayan votado o no.
angeloso #51 angeloso
#25 Yo sí lo sé.
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
Y se queda corto.
XtrMnIO #9 XtrMnIO
No se puede decir que sean calumnias, son definiciones.
#20 cosko
Independientemente de que se merezca esas palabras, me apena que política sea esto.
No deja de ser populista para que las masas se enfervoricen y oportuno para estar en todos los medios de comunicación tres días.
Milmariposas #16 Milmariposas
Lo estoy viendo en directo por internet y cuanto ha terminado Rufián con esos calificativos, me he puesto a aplaudir! Joder, se puede decir más alto pero no más claro.
#6 Kikoncito
Yo además me habría levantado y le habría plantado 3 o 4 hostias.
#15 chavi
Jamás he visto a nadie con la cara más dura que Mazón.

Es indescriptible
Milmariposas #17 Milmariposas
#15 Trillo, se me ocurre. O la Mato cunado el ébola... o el imbécil de Eme punto Rajoy cuando los hilillos.
#40 fingulod
#17 Cospedal con la indemnización en diferido, Mato (creo) con el jaguar en el garaje que no había visto...
#52 suto *
#40 Bueno, si nos ponemos a echarle morro, yo creo que es imposible tener más caradura y cinismo que el suegro de Francisco Granados cuando le encontraron un maletín con un millón de euros en efectivo en la habitación de su casa y dijo:
"Bueno, es que entra tanta gente en mi dormitorio, lo puedes haber dejado cualquiera, uno del Ikea que estuvo montando un mueble..."
No recuerdo las palabras exactas, pero fué algo así, jajajaja.
xD xD xD xD
#56 fingulod
#52 Esa es como un buen chuletón al punto: Insuperable.
unlugar #54 unlugar
#17 Si empiezas no puedes parar. Basta nombrar a cualquiera de los principales de ese partido para que te llegue una avalancha de recuerdos en los que hicieron gala de soberbia, falsedad y menosprecio. ¿Quieres probar? Aznar, Acebes, Cascos, Rato, Montoro, Zaplana, Esperanza Aguirre... solo por mencionar a algunos presidentes y ministros. Pero puedes mirar a donde quieras.
unlugar #45 unlugar
#15 Sin hipérbole ni sentido figurado, lo que me cuesta es recordar a alguien de ese partido que tenga o tuviese algo de humildad, sensatez y vocación de servicio.
Y los que recuerdo eran impostores que terminaron quitándose la careta o gente que se dio cuenta y abandonó el partido.
mecheroconluz #12 mecheroconluz
Y se ha quedado corto.
#10 mercure
Poco me parece.
Vodker #4 Vodker
Solo por estás perlas de Rufián me gustaría que se quedase otros 18 meses :-D
NPCMeneaMePersigue #22 NPCMeneaMePersigue
Dejo constancia de que Rufián ha usado mis argumentos de días antes habían alertas, lo sabían hasta en japón, la universidad de valencia cerrando clases...

El representante de compromis también bastante bien señalando al sector turístico, cambio climático...
#7 Leon_Bocanegra
Venía a ver lo que tardaba en salir lo de los 18 meses. Pero ya ha salido.
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#7 no han tardado ni siete segundos en ponerlo. :troll:
#23 Meinhard *
Poco me parece... Le tendría que haber lanzado un zapato. Se le ha visto acorralado a Mazon, cosa que me alegra.
0 K 15
¿Pero entonces le cae bien o no?
Macadam #8 Macadam
... entre otras cosas, ha dicho
EldelaPepi #31 EldelaPepi
Alguien se lo tenía que decir a la puta cara.
elsnons #13 elsnons *
Se define Ud. mismo como única respuesta planchado ha quedado Mazón.
shibabcn #33 shibabcn
Ojalá los que van de patriotas defendiesen a los asesinados que al final eran igual de españoles que el resto.... Bravo por Rufián.
moco36 #36 moco36
Esas palabras valen para cualquier afiliado al pp y vox. Son inútiles perdidos
aggelos #27 aggelos
se ha quedado a gusto xD
#30 Rubotnik
#11Si que sirven pra algo más que viralidad. Estas comisiones tienen validez legal en un juicio, ya que estan obligados a no mentir. De hecho, las asociaciones de victimas de la dana ya han pedido a los juzgados de Catarroja que incorporen la declaración de Mazón en la comisión. Especialmente la respuesta a Rufián sobre los escoltas, que entró con ellos al Ventorro pero que les mandó que se fueran a su casa.
granuja #57 granuja
¿Es un déjà vu, es la IA o es Rufián de nuevo en otra puesta en escena?
oceanon3d #46 oceanon3d *
La periodista tiene un agujero de una hora ... trabajando en el parking dice en sede judicial ... lo mas normal en medio de un tiempo de mil rayos.

Mazon tiene un agujero de 37 minutos cuando dirigida al parking a acompañarla ....

2+2 son 4.

La mujer no tiene cargo publico; puede hacer lo que le da la gana ... de Mazon todos sabemos cual era su prioridad ese día en que los valencianos se ahogaban.

La otra parte es un tiranos que coloco a personas en puestos claves con la premisa de que si el, y su probación, no se mueve ni una silla ...lo típico de los intitules inseguros y prepotentes que se rodean de inútiles aun mayores para que no les hagan sombra.
#26 kkjj
Perfecta descripcion¡¡¡
#39 antifaz
No es ni de lejos lo mejor de Gabriel. Muy emocional y muy cara a la galería, pero en comisión de investigación logra que un personaje como Mazón se enrroque y permanezca en su línea de discurso es justo lo que conviene evitar.
Gabriel mantiene la misma propensión que Oskar a convertir el proyecto republicano y socialista en universal, no en algo que mantener como política identitaria, por lo que ni el uno ni el otro gozan hoy en día del favor de sus respectivas ejecutivas.
A mí me…   » ver todo el comentario
#48 ContracomunistaCaudillo
Vaya jodido circo. Es puro teatro, luego ya eso de solucionar los problemas de la gente para después.
LoboAsustado #19 LoboAsustado
Ni que fuera valenciano, macho....
