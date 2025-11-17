Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha abierto este lunes las comparecencias de políticos ante la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA, donde la semana pasada los familiares de víctimas de la catástrofe le acusaron de ser responsable de las muertes. El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, com
En parte la razón de existir de estas comisiones es para compensar el que un montón de gente está aforada y no los puedes poner delante de un juez.
Así que lo que hay que hacer es quitar los aforamientos, sin ellos, Mazón ya habría comparecido delante de un juez, y esta comisión no habría hecho falta.
Los de abogados cristianos y manos limpias se hacen pajas solo de pensarlo.
El que no sirve no sirve, pero al menos hay que darles la oportunidad.
Por lo que se ve en el mundo real tm la gente no vota por lo que hacen ni por lo que son, la gente vota por por lo que quieren que hagan y lo que quiere que sean, por lo que nunca seran.
Pero mira, si con el monologo de Rufián al menos se ha hecho un poco de justicia para las familias de las víctimas mencionadas poniendole la cara colorada, pues algo es algo.
Lo importante es que alguien se lo tenía que decir a Mazón y se dijo.
De haberse metido de nuevas hoy en día en política de fijo que ya no lo haría por un partido independentista.
Y cuando razonas, das datos, hechos y declaraciones se limitan a contestar: "pues yo no estoy de acuerdo contigo".
No sé si el votante de derechas es moralmente superior o no... pero lo cierto es que para votar a la derecha en España te tiene que dar igual la vida de tus amigos y familiares. Porque si votas ya sabes el desprecio con el que tratan a todo el mundo, les hayan votado o no.
No deja de ser populista para que las masas se enfervoricen y oportuno para estar en todos los medios de comunicación tres días.
Es indescriptible
"Bueno, es que entra tanta gente en mi dormitorio, lo puedes haber dejado cualquiera, uno del Ikea que estuvo montando un mueble..."
No recuerdo las palabras exactas, pero fué algo así, jajajaja.
Y los que recuerdo eran impostores que terminaron quitándose la careta o gente que se dio cuenta y abandonó el partido.
El representante de compromis también bastante bien señalando al sector turístico, cambio climático...
Mazon tiene un agujero de 37 minutos cuando dirigida al parking a acompañarla ....
2+2 son 4.
La mujer no tiene cargo publico; puede hacer lo que le da la gana ... de Mazon todos sabemos cual era su prioridad ese día en que los valencianos se ahogaban.
La otra parte es un tiranos que coloco a personas en puestos claves con la premisa de que si el, y su probación, no se mueve ni una silla ...lo típico de los intitules inseguros y prepotentes que se rodean de inútiles aun mayores para que no les hagan sombra.
Gabriel mantiene la misma propensión que Oskar a convertir el proyecto republicano y socialista en universal, no en algo que mantener como política identitaria, por lo que ni el uno ni el otro gozan hoy en día del favor de sus respectivas ejecutivas.
