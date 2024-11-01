edición general
9 meneos
142 clics
¿A quién estamos haciendo más rico cada vez que pasamos por la caja de Alcampo y Decathlon?

¿A quién estamos haciendo más rico cada vez que pasamos por la caja de Alcampo y Decathlon?

Los Mulliez son uno de los imperios familiares más grandes del mundo. Controlan un grupo diversificado de empresas minoristas

| etiquetas: auchan , alcampo , decathlon , midas , pimkie
8 1 0 K 33 ocio
24 comentarios
8 1 0 K 33 ocio
Comentarios destacados:    
obmultimedia #21 obmultimedia
#6 Te pagan bien?
1 K 29
Findeton #22 Findeton
#21 ¿Quién? ¿Mis clientes?
0 K 11
#11 sarri
#7 Mulliez started his career working for his father's company, gradually working his way up until he became its chairman.

Como la buena de Sandra, de doblar camisetas a dirigir la empresa, por mérito por supuesto.
1 K 27
Findeton #14 Findeton *
#11 Heredó el imperio de su padre, lo gestionó bien y sigue ahí. Sí, es meritocracia, la de su padre por crear el negocio y la suya por gestionarlo bien. Y si no mira lo que le pasó a los Vanderbilt.
1 K 21
#16 sarri
#14 Entonces no es meritocracia, si se acumula a lo largo de generaciones... podríamos llamarlo heredocracia?
0 K 8
Findeton #17 Findeton
#16 Hay cierto componente de meritocracia, es innegable. Es capitalismo, y es por tanto moral, que es lo que importa. Obviamente las herencias son morales, el padre trabaja duro para dejar algo a los hijos, perfectamente legítimo y moral.
1 K 21
#15 sarri
#11 On 21 February 2015, he paid a personal visit to the youth wing of the French Communist Party in Lille to protest about a poster accusing him of profiting from the financial crisis, as he got richer while his employees saw their spending power diminish. He argued that he employed a lot of people, adding that by the time he was their age, he had already opened his first store.

El Roig al norte de los pirineos...
0 K 8
Findeton #1 Findeton
Bien por los Mulliez, que aportan mucho valor a la sociedad.
3 K 23
Andreham #5 Andreham
#1 No, los Mulliez le roban a la sociedad lo que la sociedad fabrica.

Son unos intermediarios que no aportan nada ni hacen nada más que poner el cazo.
1 K 20
Findeton #6 Findeton
#5 Y por eso cuando no había empresarios, todos éramos tan ricos. Ah no, que trabajadores ha habido siempre pero había una pobreza bestial. Y hoy hay muy pocas cooperativas porque en general no son competitivas: las empresas privadas funcionan mejor, dan mejores productos a mejor precio.
3 K 3
ChatGPT #9 ChatGPT
#6 dime, qué han hecho por nosotros los romanos?
0 K 11
Destrozo #10 Destrozo
#6 siempre ha habido empresarios. Puedes llamarlos nobles, terratenientes, señores, reyes, burgueses o aristócratas,
0 K 10
Findeton #12 Findeton
#10 No, un empresario es capitalista, un noble no. Si no sabes la diferencia, normal que lo confundas. El capitalismo es una tecnología mental (como la escritura) que se basa en el ahorro y reinversión sistemáticos. Eso no lo hacían los nobles.
3 K 43
#18 Seat127
#12 Estoy completamente harto de tus diatribas neoliberales baratas.
Este tipo de empresarios no aportan a la sociedad, más bien la sangran y destruyen.
Gracias a su poder económico consiguen destruir por asfixia a miles de pequeños negocios que realizaban un mayor reparto en la sociedad del beneficio empresarial. Estos monstruos acaban destruyendo trabajo y economía, sin dar nada a cambio a la sociedad en su conjunto, solo beneficios a un puñado.
2 K 17
Findeton #20 Findeton
#18 Son los clientes los que prefieren un negocio a otro. ¿Por qué quieres limitar la libertad de los ciudadanos de comprar en un lugar vs otro?
1 K 21
cosmonauta #23 cosmonauta
#5 ¿Como que no aportan nada? ¿De donde iba a sacar yo la cremita para que no se me irriten las pelotas cuando salgo a correr?
0 K 14
frg #4 frg
Huele a meritocracia por todos los costados.
1 K 21
Findeton #7 Findeton
#4 "Conocida como el Walmart de Francia, la familia Mulliez arrancó su andadura como grupo empresarial en 1955, aunque no fue hasta 1961 cuando Gérard Mulliez fundó la cadena de supermercados Auchan"

Pues si, meritocracia.
2 K 13
Nómada_sedentario #24 Nómada_sedentario
Cada vez que compro en decathlon y alcampo productos que en otras cadenas me cuestan más, hago más rica a mi familia.
Siguiente pregunta
1 K 20
DrEvil #3 DrEvil *
A un malvado turbo-neo-capitalista, con un puro, un sombrero de copa y sentado sobre un puff de billetes con el símbolo del dólar.
1 K 18
Asimismov #13 Asimismov
¡CASTA, sin Letizia!
Lo peor.
0 K 12
#2 BoosterFelix *
Bueno, quienes enriquecen y aportan valor a esos amos no son principalmente quienes acuden a comprar a sus instalaciones, sino las esclavas que acuden a trabajar y ser explotadas y parasitadas en sus instalaciones.
0 K 8
#8 yarkyark
PAra quien no lo sepa cuando hablamos de los mulliez hablamos de:

Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin, Bricomart, Sabeco, Bancos Accord y Oney, Midas, Norauto, Flunch, kiabi, etc, ect, ect.... Y ni siquiera están en bolsa, que a la postre es lo que les hace mas fuertes ya que no tiene que dar beneficios enormes todos los años para contentar a los accionistas, sino que los pueden reinvertir según sus conveniencias

#2 Llamar esclavos a sus empleados es minimizar lo que de verdad si es el trabajo esclavo.
4 K 59
autonomator #19 autonomator
#8 seguro que con Bernard Arnault se hacen el apretón de manos secreto. xD
www.youtube.com/watch?v=Oxyy9PXOQZU
1 K 35

menéame