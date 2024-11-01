La prohibición de despidos por IA: ¿Por qué los tribunales chinos acaban de ilegalizar la sustitución de trabajadores por robots? (ENG)

El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou fue noticia en abril cuando falló a favor de Zhou, un alto ejecutivo del sector tecnológico, cuya empresa intentó degradarlo con una drástica reducción salarial tras la implementación de sistemas de IA . El mensaje del tribunal fue inequívoco: las mejoras en la eficiencia que aporta la IA no constituyen un "cambio sustancial en las circunstancias objetivas" que justifique legalmente el despido de trabajadores