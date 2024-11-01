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La prohibición de despidos por IA: ¿Por qué los tribunales chinos acaban de ilegalizar la sustitución de trabajadores por robots? (ENG)

La prohibición de despidos por IA: ¿Por qué los tribunales chinos acaban de ilegalizar la sustitución de trabajadores por robots? (ENG)

El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou fue noticia en abril cuando falló a favor de Zhou, un alto ejecutivo del sector tecnológico, cuya empresa intentó degradarlo con una drástica reducción salarial tras la implementación de sistemas de IA . El mensaje del tribunal fue inequívoco: las mejoras en la eficiencia que aporta la IA no constituyen un "cambio sustancial en las circunstancias objetivas" que justifique legalmente el despido de trabajadores

| etiquetas: china , ia , trabajo , despidos
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17 comentarios
17 3 0 K 272 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 tierramar *
Por que a los líderes chinos les importan su país y su gente, gobiernan para el beneficio de sus compatriotas, no para enriquecerse a costa de los compatriotas, como en occidente, cuyo máximo exponente es el PPSOE en España
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#4 DotorMaster *
#1 Dirás lo que quieras, pero entre el PP y el PSOE sí hay grandes diferencias. Y si no te gusta ninguno de los dos, vale, lo respeto. Pero NO son lo mismo.
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banense #14 banense *
#4 A ver en lo económico y en lo político siempre que no gobiernen en coalición son lo mismo pero con colores diferentes. Que unos sean más rancios que otros….
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masde120 #16 masde120
#4 No serán lo mismo, pero han tenido en toda su historia un acuerdo de alternancia en el poder y donde uno hacía las politicas del otro que eran demasiado impopulares para la ciudadania para minimizar las protestas, además de permitirse la corrupción entre ellos. Sean lo mismo o con acuerdo entre ellos es prácticamente lo mismo. Parece que nos hemos olvidado por qué vino el 15M porque ahora están haciendo el paripé y la gente tiene muy poca memoria
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aupaatu #8 aupaatu *
Pero a los fachapobres les gusta mas el neolobelismo del nacionalcatolicismo del reino de España y las guerras promovidas por los imperialistas norteamericanos lejos de sus fronteras.
Un país, dos sistemas" fue una idea formulada por Deng Xiaoping para resolver el asunto de la reunificación de China, forma parte de la teoría sobre el establecimiento de un socialismo con características chinas y se ha convertido en una política fundamental nacional del gobierno chino.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Porque son comunistas :troll:
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#6 DotorMaster
#2 Karl Marx decía que el sistema de producción capitalista había que utilizarlo para lograr los fines del socialismo.

Es lo que hace China.
1 K 29
#15 Pitchford
#13 Como decía, no es tan sencillo. En cualquier caso, a China no le sobra mano de obra y menos que le sobrará en el futuro, así que para ella, la IA y los robots serán una bendición para aumentar su productividad.
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#3 Pitchford
Ya veremos. Si una empresa existente no puede despedir trabajadores al implementar la IA, puede que una nueva empresa que haga lo mismo con IA y la mitad de trabajadores la lleve a la quiebra. No es tan sencillo.
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Nihil_1337 #5 Nihil_1337
#3 Lo mismo un estado intervencionista como el chino crea impuestos para que la cosa si sea tan sencilla.
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#7 diablos_maiq
#3 eso será porque la primera empresa no hace un uso adecuado de la ia
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Ludovicio #11 Ludovicio
#3 Como en China esa segunda empresa también tendrá control estatal, no será un problema.
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#12 Pitchford
#11 Las empresas de sectores con alta competencia no tienen en general control estatal en China, solo las empresas de sectores clave oligopolísticos.
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Ludovicio #13 Ludovicio
#12 Vale, escribamoslo de otro modo.

Esa segunda empresa seguirá teniendo que cumplir las leyes chinas y el estado chino seguirá controlando que no dañen su economía ni generen desempleo.
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pitercio #9 pitercio
Hacen planes e intentan cumplirlos, con las mínimas gilipolleces.
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Ludovicio #10 Ludovicio
A los que dicen que China es capitalista ¿Donde encaja esto en el capitalismo?
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banense #17 banense
Decir que China es comunista es de primero de indigencia pero bueno a lo que iba. Siempre que se gobierne pensando en el bienestar del pueblo el país avanza. La IA no puede contribuir destruir ese bienestar, debe ayudar a mejorarlo y a que el ser humano crezca y evolucione.
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menéame