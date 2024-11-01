La prohibición de despidos por IA: ¿Por qué los tribunales chinos acaban de ilegalizar la sustitución de trabajadores por robots? (ENG)

El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou fue noticia en abril cuando falló a favor de Zhou, un alto ejecutivo del sector tecnológico, cuya empresa intentó degradarlo con una drástica reducción salarial tras la implementación de sistemas de IA . El mensaje del tribunal fue inequívoco: las mejoras en la eficiencia que aporta la IA no constituyen un "cambio sustancial en las circunstancias objetivas" que justifique legalmente el despido de trabajadores
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Un país, dos sistemas" fue una idea formulada por Deng Xiaoping para resolver el asunto de la reunificación de China, forma parte de la teoría sobre el establecimiento de un socialismo con características chinas y se ha convertido en una política fundamental nacional del gobierno chino.
Es lo que hace China.
Esa segunda empresa seguirá teniendo que cumplir las leyes chinas y el estado chino seguirá controlando que no dañen su economía ni generen desempleo.