Pongan las barbas a remojar: por primera vez en una década, Londres pierde dinero con la vivienda

El 14,8% de quienes vendieron una vivienda en la capital británica durante el año pasado lo hicieron por menos de lo que habían pagado, frente a una media nacional del 8,7%

| etiquetas: vivienda , burbuja , crisis , londres
#1 Kuruñes3.0
Vamos, que el 85% lo vendieron por más.
Pertinax #4 Pertinax *
Pues nada, vendrán a Valencia, y será un genocidio holocáustico.
#2 Albarkas
Es el libre mercado. A veces se gana, a veces se pierde.
uyquefrio #3 uyquefrio
No caerá esa breva...
