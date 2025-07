Un pitbull suelto muerde en la cara a una niña de Zaragoza: "Su cara estaba llena de sangre"  

La niña presentaba dos heridas lineales cercanas al párpado derecho, "una superior más superficial" y "otra inferior más profunda" que este animal le infligió con los incisivos superiores a pesar de que llevaba "una especie de bozal no acorde al perro que es". Entre los próximos seis y doce meses se deberá valorar si la pequeña se somete a una intervención estética."El dueño me dijo que no es la primera vez que le muerde a alguien", cuenta una mujer para quien no hay excusa que valga.