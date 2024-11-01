Nestlé despedirá a 16.000 empleados pese a los buenos resultados: "El mundo está cambiando"

Nestlé planea recortar 16.000 empleos a medida que el nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, busca acelerar la recuperación de la empresa suiza de alimentos. Los recortes, que ascenderían a aproximadamente el 6% de la plantilla, se realizarán en los próximos dos años, según anunció el jueves el fabricante de las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat. "El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido", aseguró Navratil el jueves. "Esto incluirá tomar decisiones difíciles, pero necesarias.