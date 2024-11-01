Nestlé despedirá a 16.000 empleados pese a los buenos resultados: "El mundo está cambiando"

Nestlé planea recortar 16.000 empleos a medida que el nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, busca acelerar la recuperación de la empresa suiza de alimentos. Los recortes, que ascenderían a aproximadamente el 6% de la plantilla, se realizarán en los próximos dos años, según anunció el jueves el fabricante de las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat. "El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido", aseguró Navratil el jueves. "Esto incluirá tomar decisiones difíciles, pero necesarias.
| etiquetas: empresas , recortes , empleo , plantilla
"en nestle siguen siendo los mismos hijosdelagrandisima@#~€ de siempre"
Ya está, es que me chirriaba un poco... Las prostitutas tienen bastante más dignidad y honor que los de nestlé.
"En Nestlé tenemos más de 2000 marcas comercializadas en el mundo"
empresa.nestle.es/es/marcas
A los liberales les gusta eso, les da morbo la falta de moralidad.
Si según Meneame!Liberal los ricos generan empleo y las empresas también, por tanto, una empresa tan grande como Nestlé debería de estar generando troporrones de empleos.
¿Es que alguien le ha subido un 1% los impuestos a Nestlé y no les queda otra que irse a otro país?
Asi nos va.