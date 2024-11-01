edición general
Nestlé despedirá a 16.000 empleados pese a los buenos resultados: "El mundo está cambiando"

Nestlé planea recortar 16.000 empleos a medida que el nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, busca acelerar la recuperación de la empresa suiza de alimentos. Los recortes, que ascenderían a aproximadamente el 6% de la plantilla, se realizarán en los próximos dos años, según anunció el jueves el fabricante de las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat. "El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido", aseguró Navratil el jueves. "Esto incluirá tomar decisiones difíciles, pero necesarias.

tul #2 tul
el mundo estara cambiando pero en nestle siguen siendo los mismos hijosdelagrandisimaputa de siempre
Milmariposas #9 Milmariposas
#2 Ya sabes lo que se decía en el Gatopardo... "Que todo cambie para que todo siga igual".
Fraktal #14 Fraktal *
#2 ¡Yo te lo arreglo!

"en nestle siguen siendo los mismos hijosdelagrandisima@#~€ de siempre"

Ya está, es que me chirriaba un poco... Las prostitutas tienen bastante más dignidad y honor que los de nestlé.
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Que alguien ponga por aquí el listado de empresas de Nestlé por favor, para hacerles boicot
#4 Chabelitaenanita
#3 Nespresso, KitKat, Purina, Nestea, Perrier...
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 Gracias. Lo difundiré yo también por ahí. A ver si vamos tomando conciencia
Macadam #7 Macadam
#3 Jodido está el tema:
"En Nestlé tenemos más de 2000 marcas comercializadas en el mundo"
elgranpilaf #11 elgranpilaf *
#7 Sé que son muchas sí, por eso preguntaba lo del listado. Bueno, a ver si nos vamos sensibilizando con estas cosas y por lo menos no les sale gratis, aunque no sé si pido demasiado
Macadam #12 Macadam *
#11 Son un jodido virus
empresa.nestle.es/es/marcas
#8 DenisseJoel *
Es una empresa privada, por tanto no tiene emociones, o sea que sus decisiones son las de un sociópata.
A los liberales les gusta eso, les da morbo la falta de moralidad.
Andreham #10 Andreham
No lo entiendo.

Si según Meneame!Liberal los ricos generan empleo y las empresas también, por tanto, una empresa tan grande como Nestlé debería de estar generando troporrones de empleos.

¿Es que alguien le ha subido un 1% los impuestos a Nestlé y no les queda otra que irse a otro país?
#1 Chabelitaenanita
Es el capitalismo amigos... qué vergüenza
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#1 La subida vertical en el valor de sus acciones sucede justo esta semana.
Asi nos va.  media
#6 Chabelitaenanita
Según veo en la noticia es el 6% de la plantilla, que puta locura
Apotropeo #16 Apotropeo
#6 estoy seguro de que los primeros en caer serán la dirección y lo lame escrotos.
:troll:
sat #15 sat
Comida basura y ejecutivos basura.
Fj_Bs #17 Fj_Bs
#15 Hace decadas que paso de este Grupo de empresas delincuentes ,
#18 omega7767
lo que no cambia es como se suben a lo grande el sueldo los directivos de las empresas
elTieso #19 elTieso
Despedir regularmente es lo que enseñan en las escuelas de negocios, y como el bonus de directivo va a menudo en función de la reducción de costes (o aumento del beneficio reduciendo costes) se ha creado una obsesión por despedir o por automatizar/sustituir con IA. Ahora ya da igual que la empresa vaya bien, se despide igual por este motivo. Enriquecer a la cúpula.
menéame