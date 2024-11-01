Un email enviado por error en un colegio de Toledo destapa un presunto caso de abusos sexuales de un sacerdote

El pasado domingo, los padres de los alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo recibieron en la cuenta de correo donde suelen llegarles las comunicaciones del centro un email extraño. En él se incluía una carta relatando los presuntos abusos sexuales del sacerdote J.M.G., se describía una investigación interna y hasta las sanciones que se le habían impuesto. La carta no era para ellos, a quienes se les había ocultado hasta entonces esa información: era en realidad un borrador que debía pasar por el Arzobispado de Toledo.