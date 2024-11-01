edición general
«El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento»: Virginia Giuffre sobre el abuso que sufrió a manos de Epstein, Maxwell y el hermano del rey [ENG]

«El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento»: Virginia Giuffre sobre el abuso que sufrió a manos de Epstein, Maxwell y el hermano del rey [ENG]

En un extracto de sus memorias póstumas, Virginia Roberts Giuffre recuerda el día en que un "máximo depredador" la reclutó en Mar-a-Lago, cuando tenía tan solo 16 años; cómo fue traficada con una sucesión de hombres ricos y poderosos, y cómo todos sabían lo que estaba pasando.

Supercinexin
Lo era, efectivamente, era su derecho. En eso precisamente consiste el ser Príncipe, Rey, etcétera. Es exactamente eso lo que significa.

La gente luego se sorprende de que pasen cosas, pero es que es así exactemente como funcionan las Casas Reales allá donde existen. La Monarquía es precisamente eso: gente superior que no pertenece al pueblo sino a un estamento supremo, sólo por debajo del mismísimo Dios.
Spirito
#10 Parece como si fuera algo anacrónico pero es así, por eso se pasan las leyes por el arco del triunfo.
sarri
#12 Que inviolabilidad ni que hostias! Ni que estuvieran legalmente blindados... :troll:
pablogad
#10 Sin ir más lejos nuestro "emérito" tiene unas cuantas historias parecidas, algunas confirmadas y otras (aún) no; y sabemos que el CNI se dedicaba a tapar sus actividades... a saber qué habrán hecho que no sepamos.

¡Y aquí no pasa nada! no solo no está en la cárcel sino que puede entrar y salir del país a su antojo. Eso solo es posible porque la mayoría de la gente acepta que los poderosos están por encima de ellos porque así son las cosas, en pleno siglo XXI.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Encontre este articulo "Virginia Guiffre’s dad insists she didn’t die by suicide, claims someone ‘got to’ her"
www.independent.co.uk/news/world/americas/virginia-giuffre-father-deat

Viendo otros suicidios no-suicidios como el de Epstein, como para fiarse
omega7767
#7 entonces parece que la suicidaron

EEUU esa democracia tan bonita
cenutrios_unidos
¿Y está en la cárcel el tal Andrés este?
Expat_Guinea_Ecuatorial
Hijos de puta, encima se libraran. Esta mujer murio, suicidio? el padre no se lo cree segun he leido
mainaberd
#5 Suicidio.
Fresita_Kawaii
#6 """"suicidio""""
Spirito
#6 Igual la suicidaron.
bubiba
#4 17 y con un aspecto de veintialgo. No es por defender a nadie pero pasaba perfectamente por mayor de edad. He visto las fotos de la época. Si a Andres no le dicen que tiene 17 no lo podía saber, es un caso muy cogido por pinzas pero ella negoció bien, Como mucho Andres seria un putero pero por el asepcto de la chica no podia saber que era menor

#5 En todo caso su suicidio fue pro dos razones: tenia una orden de alejamient de sus hijos. Dos, la habian denunciado, y ella quiso proteger el dinero para sus hijos Suena triste, pero aqui el dinero lo fue todo

si hay un inductor aquí, apuntaría mas bien al ex marido

12 millones de libras, si ella moría el dinero estaa a salvo de sus denunciantes
sarri
#9 Si a Andres no le dicen que tiene 17 no lo podía saber, es un caso muy cogido por pinzas pero ella negoció bien, Como mucho Andres seria un putero pero por el asepcto de la chica no podia saber que era menor

Y así niños es como se justifica una acción deleznable. Ah, y apuntar a la víctima siempre viene bien aquí el dinero lo fue todo.

Vaya asco das colega
bubiba
#17 se pone en contexto. Lo fue todo para su familia y sobretodo para su ex maltratador que pese a que tenia acusos de abusos fisicos se quedo con los niños aludiendo el alcoholismo de ella, y quine se queda con todo, este caso es muy complejo
jmav
#9 Algo no cuadra.- Las malas compañías te delata.-

"Con Epstein, Maxwell y el hermano del rey [ENG]"
Razhan
#9 Puedes preguntar. Y si tienes dudas, guardar la picha no es tan dificil
3 K 29
konde1313
#9 "No es por defender a nadie pero pasaba perfectamente por mayor de edad".

Claro, claro, y seguro que también era supermadura para su edad. Andrés tendría que haber sido consciente de su evidente posición de poder y haberse guardado la polla dentro de los pantalones. Andrés será un putero, pero ella no era una puta así que habría que juzgarlo por abusos sexuales a menores.
bubiba
#24 es que si ella no era prostituta, estaba en edad de consentimiento sexual. Es decir, el problema es que fuera prostituta, si no lo era, una chica de 17 años puede tener relaciones sexuales con quien quiera, ya que es la edad d e consentimiento en Nuea York y no hay delito. Solo un hombre acostandose con alguien mucho mas joven pero nada ilegal. Solo puede haber delito si ella es prostituta. etonces pasa de mero delito civil si es mayor de edad , a abuso sexual si es menor, pero para esto, ella debia ser prostituta
bubiba
#24 vamos a ver el caso es que el se acostaba con una prostituta menor

si no se acostaba con una chica con edad de dar su consentimiento. El consentimiento sexual en España son 16, en Nueva York concretamente 17. Por tanto si no hay prostitución no hay delito Si la chica cobraba por estar en esas fiestas entonces si hay delito, La prostitucion es un delito que se salda con una multa alli pero si la prostituta es menor pasa a ser abuso de menores pero siempre si la chica es prostituida, si no una chica de 17 puede acostarse con un tio de 60, que ahi no nada ilegal. El problema de Epstein no era que tuviera prostitutas sino que tenia prostitutas menores
Pixmac
#9 Si tuviera la edad que aparentaba seguramente no la hubieran invitado a las fiestas. Sabían perfectamente la edad que tenían las chicas que iban a esas fiestas.
bubiba
#28 las habian mayores y menores, . De hecho ella siguió yendo a esas fiestas cumplidos los 18
afrofrog
#9 ¿veintialgo? si no ves claramente que es una menor tienes un problema serio  media
bubiba
#35 la foto con Andrés era esta

Está es la foto del momento de los hechos y Andrés no se hubiera hecho una foto con ella de saber que era menor.  media
afrofrog
#36 17 años tiene ahí. 16 en la primera.

¿en serio te parece que pasa por veintialgo? Venga ya
bubiba
#38 andres se hace una foto con ella sin problemas, obvio no sabia que era menor. Muchas chicas de grado en la universidad tienen este aspecto. hay muchisima prostitucion universitaria en estados unidos. para pagarse los estudios, Chicas del aspecto de virgina hay muchas. Prostitucion de alto nivel de universitarias
DayOfTheTentacle
La pernada no?
Arke
"Suicidada". Por algún motivo toda la gente que se ve envuelta en estos temas termina "suicidada", como el propio Epstein. Qué conveniente para los implicados, oiga. Por cierto el principio del artículo es infumable, pero la segunda mitad es muy interesante; merece la pena no quedarse en la entradilla.
2 K 23
security_incident
Y estos hechos, señores, señoros y señoras, es lo que marca la política exterior de una potencia nuclear como el Reino Unido.
Nitros
Esta mujer se dedicaba entre otras cosas a buscar a otras mujeres y niñas para los amigos de Epstein.

Lo digo por intentar no ponerla en un pedestal.
pinzadelaropa
#15 Creo que te confundes de mujer
2 K 33
Nitros
#27 #31 #34 No me confundo.

A ella también la han acusado de ello otras mujeres que han sido abusadas como ella.

Puesto que aquí nos creemos que el príncipe Andrés ha abusado de ella por su acusación, me imagino que no tendréis problemas en darle la misma validez a las acusaciones de las otras mujeres.
Pixmac
#15 Es otra mujer. La dedicada a buscar chicas jóvenes para las fiestas era Ghislaine Maxwell, persona a la que ahora Trump trata muy bien y que es muy posible que reciba algún indulto para que no hable sobre él.
1 K 31
Abrildel21
#15 Pregunta a ChatGPT

¿Es cierto que Virginia Giuffre se dedicaba entre otras cosas a buscar a otras mujeres y niñas para los amigos de Epstein?
La información en pantalla desaparece, Búsqueda detenida,

Tú dijiste:
¿Por qué has detenido la búsqueda?
ChatGPT Plus

No he detenido la búsqueda de forma arbitraria; en realidad, ya encontré información relevante y comprobable sobre la afirmación que preguntaste, por lo que te proporcioné un resumen basado en fuentes confiables.…   » ver todo el comentario
2 K 30
MADMax2
#32 A tu primera búsqueda gémini me ha devuelto ...
Sí, existe información en el contexto que sugiere que **Virginia Giuffre** tuvo un papel que involucró a otras jóvenes en el entorno de Jeffrey Epstein.

### {0x1f4cc} Información Relevante del Contexto

* **Acusaciones de Reclutamiento y Entrenamiento:** Una declaración de otra persona, *Andriano*, testificó que Giuffre la reclutó a la edad de **14 años** y la entrenó para dar **masajes sexuales**. Giuffre, en ese momento,…   » ver todo el comentario
0 K 10
afrofrog
#15 creo que la confundes con Ghislaine Maxwell.
0 K 10
mainaberd
#1 Tenía 16 años. ¿Estás justificando el abuso porque el comportamiento de la víctima no fue ejemplar posteriormente?
Pixmac
#4 Me parece que no tienes comprensión lectora. ¿En algún lugar he dicho algo así? Simplemente digo que si dices que buscas justicia hay que ir hasta el final y no llegar a un acuerdo económico que deje al abusador en la calle.
Abril_2025
#18 Ella pensó que la justicia era cobrar doce millones de libras.

Me parece bastante normal que alguien prefiera ese dinero a que el otro entre en la cárcel.

Otro tema es que el sistema legal permita a la gente evitar la cárcel porque tienen mucho dinero.
ur_quan_master
#1 La culpa es de las victimas siempre. ¬¬
txusmah
#1 se suicidó...
