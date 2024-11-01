En un extracto de sus memorias póstumas, Virginia Roberts Giuffre recuerda el día en que un "máximo depredador" la reclutó en Mar-a-Lago, cuando tenía tan solo 16 años; cómo fue traficada con una sucesión de hombres ricos y poderosos, y cómo todos sabían lo que estaba pasando.
| etiquetas: príncipe andrés , virginia roberts giuffre , epstein , mar-a-lago , abuso
La gente luego se sorprende de que pasen cosas, pero es que es así exactemente como funcionan las Casas Reales allá donde existen. La Monarquía es precisamente eso: gente superior que no pertenece al pueblo sino a un estamento supremo, sólo por debajo del mismísimo Dios.
¡Y aquí no pasa nada! no solo no está en la cárcel sino que puede entrar y salir del país a su antojo. Eso solo es posible porque la mayoría de la gente acepta que los poderosos están por encima de ellos porque así son las cosas, en pleno siglo XXI.
www.independent.co.uk/news/world/americas/virginia-giuffre-father-deat
Viendo otros suicidios no-suicidios como el de Epstein, como para fiarse
EEUU esa democracia tan bonita
#5 En todo caso su suicidio fue pro dos razones: tenia una orden de alejamient de sus hijos. Dos, la habian denunciado, y ella quiso proteger el dinero para sus hijos Suena triste, pero aqui el dinero lo fue todo
si hay un inductor aquí, apuntaría mas bien al ex marido
12 millones de libras, si ella moría el dinero estaa a salvo de sus denunciantes
Y así niños es como se justifica una acción deleznable. Ah, y apuntar a la víctima siempre viene bien aquí el dinero lo fue todo.
Vaya asco das colega
"Con Epstein, Maxwell y el hermano del rey [ENG]"
Claro, claro, y seguro que también era supermadura para su edad. Andrés tendría que haber sido consciente de su evidente posición de poder y haberse guardado la polla dentro de los pantalones. Andrés será un putero, pero ella no era una puta así que habría que juzgarlo por abusos sexuales a menores.
si no se acostaba con una chica con edad de dar su consentimiento. El consentimiento sexual en España son 16, en Nueva York concretamente 17. Por tanto si no hay prostitución no hay delito Si la chica cobraba por estar en esas fiestas entonces si hay delito, La prostitucion es un delito que se salda con una multa alli pero si la prostituta es menor pasa a ser abuso de menores pero siempre si la chica es prostituida, si no una chica de 17 puede acostarse con un tio de 60, que ahi no nada ilegal. El problema de Epstein no era que tuviera prostitutas sino que tenia prostitutas menores
Está es la foto del momento de los hechos y Andrés no se hubiera hecho una foto con ella de saber que era menor.
¿en serio te parece que pasa por veintialgo? Venga ya
Lo digo por intentar no ponerla en un pedestal.
A ella también la han acusado de ello otras mujeres que han sido abusadas como ella.
Puesto que aquí nos creemos que el príncipe Andrés ha abusado de ella por su acusación, me imagino que no tendréis problemas en darle la misma validez a las acusaciones de las otras mujeres.
¿Es cierto que Virginia Giuffre se dedicaba entre otras cosas a buscar a otras mujeres y niñas para los amigos de Epstein?
La información en pantalla desaparece, Búsqueda detenida,
Tú dijiste:
¿Por qué has detenido la búsqueda?
ChatGPT Plus
No he detenido la búsqueda de forma arbitraria; en realidad, ya encontré información relevante y comprobable sobre la afirmación que preguntaste, por lo que te proporcioné un resumen basado en fuentes confiables.… » ver todo el comentario
Sí, existe información en el contexto que sugiere que **Virginia Giuffre** tuvo un papel que involucró a otras jóvenes en el entorno de Jeffrey Epstein.
### Información Relevante del Contexto
* **Acusaciones de Reclutamiento y Entrenamiento:** Una declaración de otra persona, *Andriano*, testificó que Giuffre la reclutó a la edad de **14 años** y la entrenó para dar **masajes sexuales**. Giuffre, en ese momento,… » ver todo el comentario
Me parece bastante normal que alguien prefiera ese dinero a que el otro entre en la cárcel.
Otro tema es que el sistema legal permita a la gente evitar la cárcel porque tienen mucho dinero.