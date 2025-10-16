edición general
44 meneos
68 clics
El año que volvimos a ver TVE

El año que volvimos a ver TVE

El pasado viernes, Vicente Vallés consiguió hablar de los interrogatorios en la causa contra el fiscal general del Estado sin mentar que Miguel Ángel Rodríguez reconoció que se había inventado una información que parecía relevantísima. Igual la explicación a por qué tantos espectadores han vuelto a sintonizar la cadena pública es que algunos han escorado tanto sus líneas editoriales para vender una España al borde del abismo que, en lugar de conseguir que los espectadores incendien la calle, lo que han provocado es que apaguen sus canales.

| etiquetas: tve , cadenas privadas , manipulación informativa
37 7 3 K 290 actualidad
14 comentarios
37 7 3 K 290 actualidad
Comentarios destacados:      
Desideratum #1 Desideratum
la tienes clavada hasta dentro. Votar bulo la noticia cuando hay datos objetivos sobre el incremento de la cuota de share de TVE solo demuestra que debes de ser un consumidor compulsivo de antiácidos.
5 K 72
mariKarmo #3 mariKarmo
La gente se ha hartado de tanto bulo, de tanta mentira, de tanto catastrofismo absurdo.
4 K 56
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
#3 Ya estaban todas las casas de España okupadas, así que no hay más argumentos para asustar...
1 K 15
oceanon3d #8 oceanon3d *
#3 Ver un telediario cualquiera de Valles es de traca. Un telediario debería dar la información de la forma mas imparcial posible y los televidentes sacar sus propias conclusiones. Valles les vende la noticia, a su manera barriendo siempre para el mismo lado, y para colmo con su opinión de lo que deben pensar. Debe de tener interiorizado que sus espectadores son unos vagos intelectuales.
1 K 16
#9 Somozano
#3 ah, entonces en TVE porque cuando hablan de la derecha ponen música de tensión y miedo?
0 K 6
elGude #14 elGude
#9 ¿Has visto como ha gestionado el PP la DANA?
0 K 12
TonyStark #2 TonyStark *
"Manipularán también, no lo dudo; pero aunque sea por hartazgo, habrá a quien el cuerpo le pida que lo manipulen un poquito en otra dirección."

pues no se si estoy muy de acuerdo, una cosa es la línea editorial, y otra la manipulación que va de la mano de la mentira.. A mi una cadena de derechas no me importa mientras no me mienta y omita información, el problema es cuando la manipulación y la mentira se convierten en señas de identidad... Sinceramente, prefiero mil veces a Silvia Intxaurrondo que a Susana Griso + Ana Rosa + Vicente Vallés. Y no pq cuenta lo que quiero oir, si no pq no me miente a la puta cara coño
4 K 43
skaworld #6 skaworld
La verdad es que es una verguenza que utilicen el dinero publico para generar contenido que la gente quiera ver.
1 K 19
#12 Somozano
#6 que gente? Son rojos militantes
El año pasado la orden era ver a Broncano, eso te hacía mejor persona
Como acabó? Desinflándose con los meses
0 K 6
skaworld #13 skaworld
#12 Malditos rojos militantes que no son españoles de verdad ni pagan impuestos.

Una verguenza es lo que es, que en este pais, se permita que gente que no comulga con nuestras ideas, tenga un espacio en los medios
0 K 11
Variable #4 Variable
Es que es normal. Si solo ves los medios del PP te venden el apocalipsis. Y claro, el agua sigue saliendo del grifo. Al final la gente es tonta hasta cierto punto, y el PP siempre termina abusando del electorado
1 K 17
#11 Somozano
#4 Por eso se han pasado a la 1 donde el 80% de su programación es PP malo
Por cierto ayer volvió a ganar A3
0 K 6
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Pues no lo veo claro. Creo que tiene que ver más con el público residual que ve la tele, y el agotamiento de los magacines tradicionales y que la caverna ha copado los medios digitales y redes sociales.
0 K 11
#10 Somozano
Por eso ahora TVE da información imparcial. Tan imparcial que siempre que la pongo está Anton Losada contando lo malo que es el PP
0 K 6

menéame