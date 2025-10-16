El año que volvimos a ver TVE

El pasado viernes, Vicente Vallés consiguió hablar de los interrogatorios en la causa contra el fiscal general del Estado sin mentar que Miguel Ángel Rodríguez reconoció que se había inventado una información que parecía relevantísima. Igual la explicación a por qué tantos espectadores han vuelto a sintonizar la cadena pública es que algunos han escorado tanto sus líneas editoriales para vender una España al borde del abismo que, en lugar de conseguir que los espectadores incendien la calle, lo que han provocado es que apaguen sus canales.
| etiquetas: tve , cadenas privadas , manipulación informativa
pues no se si estoy muy de acuerdo, una cosa es la línea editorial, y otra la manipulación que va de la mano de la mentira.. A mi una cadena de derechas no me importa mientras no me mienta y omita información, el problema es cuando la manipulación y la mentira se convierten en señas de identidad... Sinceramente, prefiero mil veces a Silvia Intxaurrondo que a Susana Griso + Ana Rosa + Vicente Vallés. Y no pq cuenta lo que quiero oir, si no pq no me miente a la puta cara coño
El año pasado la orden era ver a Broncano, eso te hacía mejor persona
Como acabó? Desinflándose con los meses
Una verguenza es lo que es, que en este pais, se permita que gente que no comulga con nuestras ideas, tenga un espacio en los medios
Por cierto ayer volvió a ganar A3