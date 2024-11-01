edición general
Así es Oreon 10, el Linux más parecido a Windows que ha disparado su popularidad

Así es Oreon 10, el Linux más parecido a Windows que ha disparado su popularidad

Una de las distros de Linux que más está resonando últimamente es Oreon 10. Está basada en AlmaLinux y, dada su gran semejanza con Windows 10, se posiciona como la interfaz funcional, limpia y eficaz para trabajar con recursos parecidos a los de Microsoft. Sus requisitos son mínimos y no hace falta disponer de un ordenador potente para ejecutarlo con solvencia. Con su capacidad de obtener soporte UEFI y NTFS podrás ejecutar programas tal y como lo hacías en Windows 10 y también seguir disfrutando de tus juegos de PC con la aplicación de Steam.

bronco1890 #5 bronco1890
Mejor Zorin OS o Linux mint con cinnamon
Supercinexin #14 Supercinexin
#12 Pero si la peña lleva toda la vida cambiándose a Mac con una sonrisa en la cara y es totalmente diferente de Windows... Mucha tontería es lo que hay.
bronco1890 #15 bronco1890
#14 Ya, pero en Mac no tienes que pelearte con los drivers y tampoco tienes que romperte la cabeza eligiendo y configurando el entorno gráfico, como mucho cambiarás el fondo de escritorio.
"Una gran libertad conlleva una gran responsabilidad" pero a la mayoría de la gente le da igual estás cosas.
Macadam #1 Macadam
Qué empeño en querer sacarte de Windows sin que parezca que has salido de Windows.
#11 _3182
#10 PD: Abalos es main dev del sistema operativo. Lo desarrollo en un sitio con luces rojas y farolillos a la salida de la M40
Macadam #13 Macadam
#10 Haber empezado por ahí en los 90 y el año de linux nel escritorio habría sido hace la tira ya xD
Leconnoisseur #8 Leconnoisseur
Linux mint cinammont va como un tiro. Echo de menos 0 a windows
Torrezzno #2 Torrezzno
Cual es la necesidad siendo gnome, KDE, y todos los tiling window mánager de linux mil veces mas bonitos y customizables
tul #3 tul
#2 pastorear a los borregos? xD
#7 soberao
#3 Es venderse como si fuera un "Windows" cuando en realidad son cosas diferentes. Lo positivo ahora es que si usas Chrome o Firefox lo tienes igual en GNU/Linux solo te tienes que acostumbrar a guardar las cosas en otro sitio. Pero si eres de los que usas Edge chungo lo tienes
Magog #4 Magog
#2 saltar la barrera visual
Todos los viejos del lugar recordaremos lo importante que fue Kde en los 90 para que mucha gente se pasara a linux o por lo menos curioseara
Son cosas que parecen tontas, pero no lo son para nada
ronko #9 ronko
#2 Y todos tienen temas Windows desde 98 y 2000 hasta el 11.
Supercinexin #6 Supercinexin
No sé qué puede tener Windows en cuestión de interfaz gráfica que los usuarios lo puedan preferir frente a ninguna otra opción. Cada vez que lo uso de tanto en tanto, pasan las décadas y sigue siendo una mierda.
bronco1890 #12 bronco1890 *
#6 Pues que si llevas toda la vida con lo mismo, un usuario de Windows que aterriza en Gnome o Pantheon sin el menú inicio, sin la barra de tareas y sin el botón de minimizar les supone un esfuerzo. Sin embargo todos los linuxeros antes usábamos Windows, así que la transición hacia Windows para nosotros es mucho más fácil.
