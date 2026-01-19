edición general
Marruecos se une al Consejo de Paz propuesto por Trump

Marruecos se une al Consejo de Paz propuesto por Trump

El rey Mohammed VI de Marruecos aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para unirse a su Consejo de Paz como miembro fundador, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí este lunes. "Acogiendo con satisfacción el compromiso y la visión del presidente Donald Trump para promover la paz", el monarca "aceptó con agrado esta invitación", indicó un comunicado oficial transcripto por la agencia oficial de noticias MAP.

#7 Suleiman
Estos quieren pillar Ceuta/Melilla.
#9 Albarkas
#7 Les interesa más las Canarias
karlos_ #10 karlos_
#9 y controlar el estrecho y el gas de argelia y poder ir a Africa o Europa en un pis pas.
#6 Grahml *
Falta Rusia.

… oh wait! :palm:
g3_g3 #1 g3_g3
Marruecos siempre dispuesto a lamer el ojete de USA.
sotillo #3 sotillo
#1 Que tengan cuidado con las toallas y las carteras
Forni #2 Forni
Espero que a los europeos a los que les flipaba naranjito estén familiarizados con el bukake.
NinjaBoig #8 NinjaBoig
Y los usará para joder España, por no ser buenos vasallos.
Y aquí sus amigotes nazis estarán encantados de lamer escrotos marroquíes para recuperar el favor del Amo.
Entrañable.
#5 pirat
No decepcionan ni unos ni otros.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues que el donaldo tenga un ojo en las toallas :troll:
meroespectador #11 meroespectador
Se destapa la internacional fascista, apuntar los miembros, prepararos por que el mundo se va a romper y nos va a pasar por encima.
