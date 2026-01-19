Marruecos se une al Consejo de Paz propuesto por Trump

El rey Mohammed VI de Marruecos aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para unirse a su Consejo de Paz como miembro fundador, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí este lunes. "Acogiendo con satisfacción el compromiso y la visión del presidente Donald Trump para promover la paz", el monarca "aceptó con agrado esta invitación", indicó un comunicado oficial transcripto por la agencia oficial de noticias MAP.