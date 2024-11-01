¡Marruecos lleva la final a los despachos! Denuncia a Senegal ante la FIFA y la CAF

Ahora, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) quiere ganar el torneo en los despachos, según anunció este lunes. Para ello, activará los procedimientos legales correspondientes ante la FIFA y la CAF para denunciar la retirada del equipo senegalés durante el partido. La FRMF añadió en el comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y que "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".