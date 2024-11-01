edición general
¡Marruecos lleva la final a los despachos! Denuncia a Senegal ante la FIFA y la CAF

Ahora, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) quiere ganar el torneo en los despachos, según anunció este lunes. Para ello, activará los procedimientos legales correspondientes ante la FIFA y la CAF para denunciar la retirada del equipo senegalés durante el partido. La FRMF añadió en el comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y que "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

Veelicus #1 Veelicus
Menuda gentuza.
Los jugadores volvieron y el arbitro lo acepto.
A llorar a la lloreria.
Pyrefox #8 Pyrefox
#1 ¿Como fue eso que se fueron? ¿y luego volvieron? es que no estoy muy puesto, ¿eso se ha hecho alguna vez en alguna competición? pero ¿y eso se supone que hizo que fallara el penalti Marruecos? ¿y lo de la toalla? menuda telenovela esto...
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Las Copas de Africa siempre son asi de entretenidas o esta es una excepcion?
plutanasio #5 plutanasio
Con estos vamos a organizar un mundial?
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Como sigan así pierden el premio FairPlay xD
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Marruecos siempre han sido unos traidores y unos guarros en todo lo que hacen.
javibaz #4 javibaz
La CAF en todas las mierdas,apoyando el genocidio en gaza y ahora esto. ¿Donde quieren poner tren ahora? :troll:
g3_g3 #7 g3_g3
Con esta gentuza coorganizamos un mundial en unos años, si no recuerdo mal.

Buenas ocasión para empeorar la imagen internacional de España. :palm:
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
hez de pais
