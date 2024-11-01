edición general
El portero de Nigeria, al que también quitó Marruecos la toalla: "Usadla para secaros las lágrimas"

El episodio de la toalla no era, además, un hecho aislado. Marruecos ya había protagonizado una situación similar en semifinales frente a Nigeria. Entonces, el portero nigeriano denunció intentos parecidos de interferencia desde la banda. Tras la final, ese mismo guardameta reaccionó con ironía en redes sociales: “Usad mi toalla ahora para secaros las lágrimas”. Vídeo del robo al guardameta nigeriano en #2

Epic Troll xD
Aquí el robo de la toalla al portero de Nigeria en el partido contra Marruecos: x.com/tobyasky/status/2011960559797723367
¿Pero que narices les pasa a los marroquíes con las toallas?

Sabiendo que cada chorrada va a ser grabada y viralizada, y más en un estadio con miles de personas y decenas de cámaras de televisión, es una forma muy estúpida de quedar como la mierda.
#3 Normalmente la hierba está húmeda y el balón al rodar se humedece. El portero para atajar o capturar el balón necesita tener los guantes secos para que le resbale lo menos posible. En la final (contra Marruecos como rival y también como anfitrión de la competición) le quitaron la toalla para que aumentaran las posibilidades de que la selección de Marruecos llegará a marcar. Durante la final llovió bastante según las imágenes que he visto.
