16
meneos
38
clics
Manifestantes incendian mezquitas y edificios públicos en Irán -
El alcalde, Alireza Zakani, detalló que los disturbios provocaron incendios en 25 mezquitas y 10 edificios gubernamentales, además de afectar a decenas de viviendas y autobuses.
actualidad
#2
Barriales
Gringos y sionazis desastabilizando la zona.
8
K
91
#3
Kmisetas
*
Vamos a ver qué opina la progresia de izquierdas aún a riesgo de que les haga parecer racistas.
#2
vaya, ya tenemos al máximo exponente por aquí.
9
K
68
#5
Islamotransfeministe
#3
su nombre es progresia de pijos, esos pavos tiene de izquierdas lo mismo que el ayatola.
4
K
21
#7
Spirito
*
#3
No hace falta imaginar mucho, sino que una figura relevante como Mike Pompeo de EEUU, entre otros, ya ha afirmado que tras las manifestaciones está el servicio de inteligencia Israelí, el Mossad, por ejemplo.
Basta darse una vuelta por la flor y nata de los fanáticos neofascistas para ver hacia donde apuntan con sus perlas.
El petróleo...
Pero, vaya, no solo eso, sino que analistas geopolíticos de prestigio así lo afirman también. Es un hecho.
3
K
47
#9
Kmisetas
#7
Ah vale, entonces si las mujeres ahora van a ser libres, sin miedo a los follacabras del régimen pues patatas. Muerte al sr Naranja y a otra cosa.
Sois un meme.
6
K
64
#11
Elrosquasard
*
#9
Mira, igual que en EEUU, las mujeres son libres sin follacabras. Como Renee Nicole Good, mujer libre. Meme dice el pavo.
2
K
28
#12
Toponotomalasuerte
#9
jajajajajs si claro, como en Afganistán. Por la libertazzz!!! Os sigue colando el cuento?
3
K
29
#21
Spirito
#12
Allí donde ha metido la zarpa capitalista EEUU ha llevado dolor, pobreza, injusticia, miseria, muerte...
Ahora nos vienen estos demócratas-de-toda-la-vida a contarnos su película yanqui.
0
K
9
#31
Javiersoler
#12
pero que es el pueblo. Que es irán el que está lo luchando contra un régimen fascista que lo tiene secuestrado. Que petróleo? Tienen que vivir toda su puta vida bajo el yugo de la sharia para que tu estés conforme?
0
K
6
#17
Spirito
#9
Se ve que los islámicos de la franja de Gaza no les importaba mucho...
1
K
12
#20
Indiana.Collons
*
#7
defender a los que cuelgan homosexuales de grúas también os entra en el pack a los nazis proputin?
Bueno, también es verdad que los Ayatolás financiaron la anterior aventura televisiva del director de canal-red, portavoz oficial del nacionalsocialismo ruso en España. Supongo que de ahí os viene que tengáis que defender también al golpista de Maduro
2
K
19
#22
Spirito
*
#20
Por supuesto que no apoyo a los Ayatolás, a esos regímenes religiosos, pero eso no quita que tras las resueltas actuales en Irán está la mano negra de EEUU e Israel... éstos mismos que todavía siguen matando inocentes en la franja de Gaza.
Pasarán muchos años para que el mundo olvide los crímenes de genocidio yanqui-israeli en Gaza. Miles y miles de niños.
De hecho, fue su peor error y creo que por ello serán despreciados por muchísimo tiempo.
0
K
9
#29
Javiersoler
#20
es que más asco ya no pueden dar.
0
K
6
#6
Islamotransfeministe
*
#2
dicho y hecho. Has visto que los de siempre no están apoyando el alzamiento de un régimen asesino, brutalmente asesino y la opción más clara no es pensar que no moderan la mano que les da de comer, pues recibían dinero del irán, es acusar a los manifestantes que están muriendo de América e Israelies. Y luego tu seguramente sacaras una bandera de Palestina y te podrás a llorar, estos no. Estos malos, palestinos si, pero estos no.
3
K
35
#15
Don_Pixote
#2
pues oye , a chuparsela al Ayatola
1
K
15
#16
Antipalancas21
#2
Y gente muy cabreada con los ayatolas
1
K
27
#19
HeilHynkel
#16
Sobre todo los empresarios del petróleo.
0
K
18
#30
Javiersoler
#16
su nombre son gringos, sionazis que desestabilizan la zona. No te confundas. De manifestantes cabreados nada.
0
K
6
#26
Javiersoler
*
#2
enhorabuena. Con este comentario para referirte así a los manifestantes que viven en un régimen fascista, esta web ha llegado a nivel de basura.
Básicamente lo que dices es que el pueblo pidiendo libertad y derechos humanos básicos son gringos desestabilizando la zona?
0
K
6
#27
bronco1890
#2
Lo de Maduro tiene un pase, pero que unos tipos supuestamente de izquierdas se pongan a defender a una dictadura teocrática anclada en el medievo que se dedica a lapidar adúlteras y colgar homosexuales demuestra que no tenéis ni vergüenza, ni dignidad, ni sentido del ridículo.
0
K
12
#4
Islamotransfeministe
Están hartos del islam, de los ayatolas, del huyab y de la opresión.
Ayudad a que está revolución del pueblo osi sea posible.
No os dejéis engañar por quienes han comido de la mano de ese amo, no criminaliceis a los manifestantes con acusaciones fatuas.
Ni son infiltrados extranjeros, ni son traidores. Traidores a quien? A quien censura y somete?
Antes de ejecutar sentencia sobre quien protesta por que mi político favorito o mi apartado no han dicho nada bueno aún, recordad que en Irán por ser homosexual te pueden colgar públicamente. Que si tocas a un hombre o a una mujer pueden darte latigazos, que si eres mujer virgen y te tienen que ejecutar, te casan unas horas antes con un guardia o con quien sea, este te viola y te matan.
4
K
39
#13
Spirito
*
#4
Con tu nick ya denostas lo que odias: a los islámicos, al mundo LGBT, a las mujeres que piden igualdad...
No sé, Rick...
Vaya, que tienes pinta de capillita soplavelas, de cucurucho kukusclan, de torero ibérico corre-vaquillas, de borjamari con pedriguí, de piquito de oro y gualdo, del gremio de grajos de cuello blanco... en fin.
0
K
9
#10
UNX
Financiados o no por terceras partes, levantarse contra el opresor siempre es legítimo.
3
K
39
#23
HeilHynkel
#10
Seguro que un valiente como tú va a ir a combatir por la libertad en Arabia saudí. Salvo que seas un embustero, claro. Pero a qué no lo eres ¿Verdad?
0
K
18
#14
Milmariposas
A Jamenei le queda una semana. Y a su presidente Pereshkian, más o menos lo mismo. La revolución está en marcha. Y no va a parar hasta la caída de este régimen teocrático.
2
K
28
#8
CharlesBrowson
Animo!!!!
2
K
19
#18
HeilHynkel
Es gracioso ver cómo los trumpeteros fascistas justifican los golpes de estado haciendo creer que una sociedad puede cambiar de la noche a la mañana.
Habrá algún mermado que les crea, que mienten más que hablan.
0
K
18
#25
cosmonauta
*
Propaganda rusa defendiendo a la tiranía iraní.
Además:
www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-
0
K
13
#28
Mauro_Nacho
El Mossad. la CIA y M6 seguro que han invertido muchos millones. Que haya descontento y manifestaciones es normal, pero una parte está estimulada y aprovechada por los servicios secretos que financian y además tratan de crear violencia, quema de Mezquitas y disturbios. Para desestabilizar el régimen necesita muertos.
0
K
12
#1
BoosterFelix
Vaya, pues parece que quizá estén intentando dejar de votar a los dioses.
0
K
10
#24
ElBeaver
En los últimos años, ha habido varios intentos de revolución, pero siempre terminan en nada, salvo por un trágico saldo de muertos y ejecutados por el régimen. Los iraníes merecen un país con un gobierno decente y laico. Son personas increíbles, lo más alejado de los radicales islámicos de toda la región.
1
K
10
