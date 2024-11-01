edición general
15 meneos
19 clics
Jerusalem Post: El Mossad incita a las protestas en Irán, según un mensaje en farsi de agentes con manifestantes

Jerusalem Post: El Mossad incita a las protestas en Irán, según un mensaje en farsi de agentes con manifestantes

A medida que aumentan las protestas en todo Irán, el Mossad publicó un inusual mensaje en farsi instando a los manifestantes a actuar, diciendo que está con ellos en las calles, en medio de la creciente presión económica y el malestar público. [eng] Relacionada: Haaretz: La operación de influencia israelí destinada a instalar a Reza Pahlavi como sha de Irán www.meneame.net/m/politica/haaretz-operacion-influencia-israeli-destin

| etiquetas: israel , mossad , iran
15 0 0 K 200 actualidad
13 comentarios
15 0 0 K 200 actualidad
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#10 La PRIMERA SEMANA de Trump en 2026:

{0x1f1fb} {0x1f1ea} Maduro secuestrado
{0x1f1ee} {0x1f1f7} Guerra con Irán 2 aprobada
{0x1f1f1} {0x1f1e7} Guerra con Líbano 2 aprobada
{0x1f1e8} {0x1f1f4} Guerra con Colombia amenazada
{0x1f1ec} {0x1f1f1} Guerra con Groenlandia amenazada
{0x1f1e8} {0x1f1fa} Guerra con Cuba amenazada
{0x1f1f5} {0x1f1f8} Colapso del alto el fuego en Gaza
{0x1f1f3} {0x1f1ec} Bombardeo aéreo a Nigeria
{0x1f1f8} {0x1f1f4} Bombardeo aéreo a Somalia y Somalilandia
{0x1f1f8} {0x1f1fe} Bombardeo aéreo a Siria
{0x1f1e7} {0x1f1eb} Terroristas respaldados por EE.UU. en el Sahel (AES)
{0x1f1fa-1f1f8} Asesinato por ICE
1 K 38
#3 pozz
El mossad, y cualquiera con dos dedos de frente, a ver si los iranies logran deshacerse de ese cáncer de los ayatolas!!
2 K 38
Spirito #9 Spirito
¡No puede ser!

La camarilla fascistoide aquí me ha dicho que insinuar eso es de locos.

xD xD xD
2 K 37
Spirito #11 Spirito *
#10 Levantarse contra un elite mil millonaria, una teocracia de oro revestida de democracia, un lobo con piel de cordero, como es EEUU es de progres, zurdos y perro-flautas.

¿A qué sí? xD
1 K 27
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Putin - Ucrania
Trump - Venezuela/Groenlandia
Netahanyu - Irán/Palestina
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#1 Ucrania, Gaza e Irán es la misma envolvente con el Nord Stream sobre Europa, una linea recta que corta a Europa materias primas, energía para vendersela desde EEUU y bloquear a Rusia e Irán con sanciones para que no llegue gas, petroleo y venderlo ellos.
2 K 50
balancin #8 balancin
#1 de acabó el liberalismo y el progresismo por el mundo.

Te faltó Cuba y Siria en esa lista.
0 K 12
#2 monseñuelo *
Despues de ver a los zurdos españoles explicando a los venezolanos qué es lo que mejor les conviene , ahora toca a los zurdos españoles explicar al pueblo iraní que es lo que mejor les conviene
7 K 5
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 Es un post de Jerusalem Post, no son los zurdos, son los israelíes xD xD
9 K 149
javierchiclana #10 javierchiclana *
#5 Levantarse contra teocracias tiránicas es de fachas y sionistas mataniños. :shit:
0 K 20
#6 pozz
#2 a los zurdos españoles, se les olvida que la izquierda iraní ayudó a los islamistas en la revolucion contra el sha, y que esos ayatolas acabaron cargandose a toda esa izquierda.
www.izquierdadiario.es/Iran-1979-la-revolucion-obrera-que-fue-islamica
3 K -13
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 eso paso a lo paleontólogos que que cojones iban ellos a explicar al T.Rex sobre meteoritos xD
0 K 20
#13 diablos_maiq
#2 no sé cómo puedes ver nada con tanto hombre de paja
0 K 10

menéame