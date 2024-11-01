Jerusalem Post: El Mossad incita a las protestas en Irán, según un mensaje en farsi de agentes con manifestantes

A medida que aumentan las protestas en todo Irán, el Mossad publicó un inusual mensaje en farsi instando a los manifestantes a actuar, diciendo que está con ellos en las calles, en medio de la creciente presión económica y el malestar público. [eng] Relacionada
Maduro secuestrado
Guerra con Irán 2 aprobada
Guerra con Líbano 2 aprobada
Guerra con Colombia amenazada
Guerra con Groenlandia amenazada
Guerra con Cuba amenazada
Colapso del alto el fuego en Gaza
Bombardeo aéreo a Nigeria
Bombardeo aéreo a Somalia y Somalilandia
Bombardeo aéreo a Siria
Terroristas respaldados por EE.UU. en el Sahel (AES)
Asesinato por ICE
La camarilla fascistoide aquí me ha dicho que insinuar eso es de locos.
¿A qué sí?
Trump - Venezuela/Groenlandia
Netahanyu - Irán/Palestina
Te faltó Cuba y Siria en esa lista.
