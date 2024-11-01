Un joven de 13 años mata a su compañero de clase, lo corta con una sierra eléctrica y se come parte del cuerpo "por curiosidad"

Al ser interrogado por la policía egipcia, el chico afirmó que había asesinado a su compañero porque estaba replicando las escenas violentas que había visto en películas y en videojuegos. Confesó que lo golpeó brutalmente, que después lo desmembró con la sierra eléctrica de su padre —que es carpintero— y que finalmente esparció sus restos por la ciudad. También dijo que había comido parte de su cuerpo: "Era como pollo empanado". La autopsia practicada a los restos confirmó su versión.