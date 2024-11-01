edición general
Un joven de 13 años mata a su compañero de clase, lo corta con una sierra eléctrica y se come parte del cuerpo "por curiosidad"

Al ser interrogado por la policía egipcia, el chico afirmó que había asesinado a su compañero porque estaba replicando las escenas violentas que había visto en películas y en videojuegos. Confesó que lo golpeó brutalmente, que después lo desmembró con la sierra eléctrica de su padre —que es carpintero— y que finalmente esparció sus restos por la ciudad. También dijo que había comido parte de su cuerpo: "Era como pollo empanado". La autopsia practicada a los restos confirmó su versión.

#3 Maikimaik
Vamos, que si todo un forense estaba de acuerdo con el criminal en cuanto al sabor, queda confirmado; sabemos a pollo
4
#5 ombresaco
#3 y cómo sabe matrix a qué sabe el pollo?
1
#6 diablos_maiq
#3 ¡Cuánta razón tenía Diógenes! :-)
0
#4 Torrezzno
Otro que ha visto la serie de Ed Gein
0
#7 DrEvil
Este no será hijo de algún actor famoso de allí verdad?
1
#11 Connect
#9 No. Solo escribo.
0
#1 Connect
A mi comieron una parte de mi cuerpo, también. Por curiosidad decía. No veas como se le quitaron las dudas. Luego quería más y más! :troll:
0
#9 neo1999
#1 ¿Tú entiendes lo que escribes?
0
#2 ombresaco
Peliculas y videojuegos... y todavia habrá quien se lo crea
0
#10 MoñecoTeDrapo
No me creo que un chaval de 13 años cocinara un trozo de nada para que supiera a pollo empanado
0
#8 ChiquiVigo
La curiosidad mató al gato Mohamed.
0

